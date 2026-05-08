【KEYUCA】母の日に贈る、紫外線対策。遮光・遮熱の新作折り畳み傘や肌に優しいインナーなど、初夏を健やかに過ごすギフトを提案

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、上品なレース使いが目を引く新作の「折畳傘 遮光レースシャンブレー」「折畳傘 遮光花柄プリント」を5月2日（土）より発売しました。

5月10日（日）に迫る「母の日」に向け、ライフソリューションブランドKEYUCAでは、お母さんが毎日を美しく、これからの初夏を健やかかつ快適に支えるアイテムを提案いたします。遮光、UVカット、遮熱効果に優れた新作折り畳み傘をはじめ、縫い目がなく肌あたりの良さを追求し、通気性に優れた上品なフラワー柄レースを使用した機能性インナー、膝の動きをサポートするケアアイテムなど、感謝の気持ちを形にするラインナップを取り揃えました。

連休明けの紫外線が強まるこの時期、まだ母の日の贈りものを選びきれていない方へ向けて、直前でも間に合う機能性と上品なデザインを両立した贈りものをお届けします。

店頭展示のご案内

2026年5月10日（日）まで、KEYUCA全店の雑貨売り場にて、母の日向けのギフトアイテムを集めた特設展示を展開しております。今回ご紹介した新作の折り畳み傘や上品なフラワー柄レースを使用した機能性インナー、ひざサポーターなど機能性にこだわったアイテムを店頭で直接お手にとってご覧いただけます。ぜひお近くの店舗で、母の日にぴったりの贈りものを見つけてください。

■お出かけを優雅に彩る【遮光・UVカット】折畳傘 遮光レースシャンブレー

商品概要

商品名 ：【遮光・UVカット】折畳傘 遮光レースシャンブレー

価格 ：\4,500(税込 \4,950 )

発売日 ：2026年5月2日（土）

サイズ：親骨の長さ＝50cm （全長＝59cm ／傘の直径＝88.5cm／折り畳んだ状態＝29cm／傘の骨の数＝6本）重量＝約245g

カラー：ライトベージュ、ライトブルー、ラベンダー

材質：ポリエステル100%、撥水加工（水をはじきやすい）、UV加工／レース＝ポリエステル100%、撥水加工（水をはじきやすい）／手元＝木／ストラップ＝合成皮革

機能：・遮熱効果、紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率99.99％以上（1級遮光）、UPF50＋、晴雨兼用

生産国：中国

強い日差しから肌をしっかりと守る、遮光・UVカット・遮熱性に優れた折り畳み日傘です。高い遮熱効果により、暑い日のお出かけを涼やかにサポートし、熱中症対策としても活躍します。

デザイン面では、シャンブレー調のプリント生地にレースをあしらい、ギフトにふさわしい華やか日傘に仕上げました。本体生地には撥水加工を施しているため、晴天時はもちろん、急な雨にも対応できる晴雨兼用仕様です。

さらに、使い心地にもこだわり、手元（ハンドル）にはナチュラルウッドを採用し、握りやすい大きさと太さで手に馴染むフィット感。持ち運びに便利なトート型の傘袋も付属しており、毎日のお出かけをより軽やかで楽しく演出します。

■クリア×ウッドのこだわりハンドルが光る【遮光・UVカット】折畳傘 遮光花柄プリント

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4402315&cat=610003002

商品概要

商品名 ：【遮光・UVカット】折畳傘 遮光花柄プリント

価格 ：\4,500(税込 \4,950 )

発売日 ：2026年5月2日（土）

サイズ：親骨の長さ＝50cm （全長＝54.5cm ／傘の直径＝88.5cm／折り畳んだ状態＝25.5cm／傘の骨の数＝6本）／重量＝約220g

カラー：ホワイト、ライトブルー、ラベンダー

素材：生地＝ポリエステル100%、撥水加工（水をはじきやすい）、UV加工／手元＝木、アクリル樹脂／タッセルひも部分＝ナイロン100%、タッセルふさ部分＝ポリエステル100%

機能：遮熱効果、紫外線遮蔽率99.9%以上、遮光率99.99％以上（1級遮光）、UPF50＋、晴雨兼用

生産国：中国

強い日差しから肌をしっかりと守る、遮光・UVカット・遮熱性に優れた折り畳み日傘です。高い遮熱効果により、暑い日のお出かけを涼やかにサポートし、熱中症対策としても活躍します。

目を引く花柄デザインは、大人の女性に似合うやさしいカラーに仕上げて、華やかさがありながらも日々の装いに品よく馴染み、持つだけで気分を明るくしてくれます。また、手元（ハンドル）には、清涼感のあるクリアなアクリル樹脂とナチュラルウッドを組み合わせた異素材デザインを採用。軽やかに揺れるタッセルが上品なアクセントとなり、急な雨にも対応できる晴雨兼用仕様で、実用性はもちろん、贈り物としての特別感も備えた一本。お洒落を楽しみながら、これからの季節を健やかに過ごしたい方への贈りものや、ご自身へのご褒美としても最適です。

■素肌に溶け込むようなリラックス感。「フリーカットブラ フラワーレース」

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s4402318&cat=610003002

商品概要

商品名 ：H フリーカットブラ フラワーレース

価格 ：\2,900(税込 \3,190 )

発売日 ：2026年4月25日（土）

サイズ：M（バスト79～87cm）、L（バスト86～94cm）

カラー：グレージュ、ラベンダー、ライトブルー

素材：身生地＝ナイロン76%、ポリウレタン24%／裏地＝レーヨン（モダール）55%、ナイロン25%、ポリウレタン20%

生産国：中国

縫い目をなくしたフリーカット仕様で、セカンドスキンのような心地よさを追求したリラックスブラです。通気性のいいレース生地で、伸びが良く身体に優しくフィット。肌側の前面には天然由来のモダール混生地を使用し、繊細な肌あたりにもこだわりました。

背中が大きく開いたデザインはこれからの季節に増える背中の開いたファッションにも合わせやすいです。また、下部分をウェーブ型にカットすることで、タイトなアウターを着た際もインナーのラインが目立たず、シルエットを美しく保ちます。さらに、パッドには小さな穴が複数空いており、汗ばむ季節でも蒸れにくく快適。一体型のパッドはお洗濯の際もパッドがバラバラにならず、お手入れが簡単なのも嬉しいポイントです。

小花で上品なフラワー柄は、自分へのご褒美にはもちろん、お洒落と快適さを大切にしたい方への贈り物にも最適。オンの日もオフの日も、健やかな毎日を支える一枚です。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907347&cat=610007001

商品概要

商品名 ：H フリーカットショーツ フラワーレース

価格 ：\1,900(税込 \2,090 )

発売日 ：2026年4月25日（土）

サイズ：M（ウエスト64～70cm、ヒップ87～95cm）、L（ウエスト69～77cm、ヒップ92～100cm）

カラー：グレージュ、ラベンダー、ライトブルー

素材：ナイロン76%、ポリウレタン24%／マチ部＝レーヨン（モダール）55%、ナイロン25%、

ポリウレタン20%

生産国：中国

ブラと同シリーズの、縫い目をなくしたフリーカット仕様のショーツです。セカンドスキンのようなリラックス感のある履き心地で、通気性のいいレース生地が、一日中快適に着用できます。

脚回りは鼠径部を締め付けないよう大きめに開いた形状で、歩行時のスムーズな動きをサポート。また、気になる下腹部までを包み込む長めの丈感が、おなか周りを優しくサポートします。脚口にはウェーブ型カットを施しているため、タイトなパンツやスカートを履いた際もインナーの段差が目立たず、バックスタイルを美しく保ちます。肌側の前面とクロッチ部分は、天然由来のモダール混生地を採用。レースの華やかさを楽しみながらも、前面は透けない安心の仕様です。

単品使いはもちろん、ブラとのセットアップで揃えれば、より統一感のある上品な着こなしに。日々をアクティブに、そして自分らしく楽しむ方へお届けしたい、機能派インナーです。

■「見えてもかわいい」日常に馴染む、スクワラン加工のひざサポーター

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907353&cat=610007001

商品概要

商品名 ：H 見えてもかわいい ひざサポーター

価格 ：\1,200(税込 \1,320 )

サイズ：長さ＝約28cm／適応サイズ （膝周り）＝約36～40cm

カラー：モカ、ピンク

素材：ナイロン、ポリウレタン

生産国：日本

お出かけの機会が増えるこれからの季節、膝の動きを優しく、かつしっかりとサポートするケアアイテムが登場しました。サポーター特有の「隠さなければならない」というイメージを払拭し、ちらっと見えてもかわいらしい、やさしいカラーリングとシンプルなデザインに仕上げています。

機能面では、ひざ周りとサイドのサポート編みでしっかりと支え、ひざの動きをサポート。汗をかきやすいひざ裏には通気性の良いメッシュ編みを採用し、暑い日の日常使いでもムレにくく快適です。また、生地にはスクワラン加工を施しており、肌に触れるたび、柔らかな触り心地を感じていただけます。

さらに、太めの履き口にすることで、履きやすく長時間着用しても跡が残りにくい設計に。ひざ上からふくらはぎ上までを包み込む安心感のある長さながら、薄手のため服に響きにくく、日常使いにおすすめです。上下前後がひと目でわかる目印付きで、左右兼用の2枚セット。洗い替えにも便利です。

ご自身の日々のケアにはもちろん、いつまでもアクティブに過ごしてほしい大切な方への、心温まるギフトとしてもおすすめの一品です。

■お風呂上がりからナイトブラまで。吸湿・通気性に優れたパッド一体型インナー

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907303&cat=610007004

商品概要

商品名 ：H のびのびリラックスカップ付きキャミップ

価格 ：\2,700(税込 \2,970 )

サイズ：Mサイズ（バスト79～87cm）、Lサイズ（バスト86～94cm）

カラー：ベージュ、ピンク、ライトグリーン

素材：レーヨン45%、ナイロン35%、再生繊維(セルロース)15%、ポリウレタン5%

生産国：中国

脇に縫い目がない成型編みのカップ付きキャミソールです。驚くほどよく伸びるストレスフリーな着心地で、お風呂上がりのリラックスタイムやナイトブラとしても活躍します。

素材には、吸湿・通気性に優れたレーヨンとリヨセル混で、オールシーズンさらりと快適な肌触りをキープ。取り外し可能なパッド付きで、一枚でも、お手持ちの下着と合わせても着用いただけます。

■こだわりの「キャミップ」形状

キャミソール＋タンクトップの形、ケユカオリジナル「キャミップ」

キャミソールの上品さとタンクトップの肩紐のずれない楽さを併せたインナーです。

肩紐は太めの仕様で、肩に圧力がかかりにくいです。

同シリーズのショーツとのセットアップもおすすめ。忙しい毎日を過ごす自分へのご褒美や、リラックスしてほしい大切な方へのギフトにぴったりの一着です。

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907064&cat=610007001

商品名 ：H のびのびリラックスハイウエストショーツ

価格 ：\1,300(税込 \1,430 )

サイズ：M（ウエスト64～70cm、ヒップ87～95cm）、L（ウエスト69～77cm、ヒップ92～100cm）

カラー：ベージュ、ピンク、ライトグリーン

素材：レーヨン45%、ナイロン35%、再生繊維(セルロース)15%、ポリウレタン5%

生産国：中国

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s6907070&cat=610007001ブランド概要KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp