パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載した、ハイエンドコンパクト ゲーミングPC、並びにミドルタワーゲーミングPCを2026年4月28日（火）から販売しております。

■ GeForce RTX 5090搭載ゲーミングPC発売

パソコン工房では、NVIDIA GeForce RTX 5090 グラフィックカードを搭載したゲーミングPCの販売を開始いたしました。 ゲームも、映像制作も、妥協したくないあなたのために誕生したのが、GeForce RTX 5090搭載PCです。静音性、冷却効率、安定性、そしてデザイン性までを高次元で両立した“完成された最上位”。高解像度のゲームプレイ、動画編集、ストリーミングや重負荷作業も余裕でこなし、長時間使用でもストレスを感じさせない快適さを実現します。本気で勝ちたいゲーマー、制作効率を極めたいクリエイターの皆さまへ贈る妥協のない一台です。 また、GeForce RTX 5090 Founders Editionならではコンパクト設計により、占有スペースを最小限に抑えたハイエンドコンパクト ゲーミングPCをご用意。その他にもミドルタワーケースを採用したモデルなどもラインナップしております。 ぜひ、この機会にパソコン工房のGeForce RTX 5090搭載ゲーミングPCをお試しください。

◇ GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載PCの詳細はこちら

https://www.pc-koubou.jp/pc/rtx5090-founders-edition-festival.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_1&utm_content=nonpay

■ GeForce RTX 5090 Founders Editionとは

Founders Edition（ファウンダーズ エディション）グラフィックスカードは、チップ、基板、クーラーに至るまでNVIDIAによって設計されています。NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionは、コンパクトな筐体でありながら圧倒的な演算性能を実現し、AIの活用を通じてゲーマーとクリエイターの両方に画期的な機能をもたらします。先進的なPCBを採用した革新的な「ダブル・フロースルー」設計により、従来のグラフィックスカード構成の2倍のエアフローを実現しています。エレガントなカラーリングを特徴とする限定モデルとして、「性能」と「デザイン」の完璧なバランスを兼ね備えた特別な製品です。

■ モデルのご紹介

下記は、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載したゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。 【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：788,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1221113&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD A620 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition / ミニタワー / microATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition 販売価格：808,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1220924&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® B860 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition / ミニタワー / microATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-M8AM-LCR98D-XKMXB-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：883,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1226549&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9800X3D / AMD A620 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition / ミニタワー / microATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-R8B8-LCR98Z-XKX-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：1,043,000円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1221096&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260508_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9850X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp