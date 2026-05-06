【イベント開催】pierre cardin golfが新宿高島屋にてPOPUP開催。人気ゴルフインフルエンサーによる来店イベントも｜5月6日（水）～12日（火）
MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心、以下「MNインターファッション」）が日本における商標権を保有するフランスのファッションブランド「pierre cardin」。このたび、同ブランドのゴルフライン「pierre cardin golf（ピエール・カルダン ゴルフ）」の国内ライセンシーである有限会社レインボーワークス（本社：東京都世田谷区）のグループ会社、株式会社RAINBOW主催により、2026年5月6日（水）から5月12日（火）までの期間、新宿高島屋にて期間限定のPOPUPイベントを開催いたします。
■ POP UP開催概要
- 開催日時・場所
2026年5月6日(水)～5月12日(火)
10:30～19:30（新宿高島屋の営業時間に準ずる）
新宿高島屋9階 ゴルフフロア
- ゴルフインフルエンサーによる来店イベント
5/6（水）
チェケラーゴルフ（マコメロ／りかぷぅ）＊14:00～18:00、みく／れなぞー
5/7（木）
おちづ
5/8（金）
Rumi／みく
5/9（土）
いづみん
5/10（日）
エマ
5/11（月）
Rumi／いづみん
5/12（火）
いづみん／あすみん
■ ブランド概要
pierre cardinの洗練されたデザイン性にスポーツシーンに求められる機能性・快適性を融合させたメンズを中心としたゴルフウェアブランドです。”PLAY WITH STYLE”おしゃれに遊ぶとテーマにゴルフをよりスタイリッシュに、そしてライフスタイルに自然に溶け込む新しい価値を提案いたします。
■ 会社概要
MNインターファッション株式会社
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
代表取締役社長 ：吉本一心
本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど
URL：https://mn-interfashion.com
有限会社レインボーワークス
会社名：有限会社レインボーワークス（RAINBOWWORKS CO., ltd）
代表取締役社長：小泉憲孝
本社：東京都世田谷区池尻3-30-2 昭和ビル
事業内容：ライセンス事業・ブランド事業
URL：http://rainbowworks.jp/
ブランドの詳細は、公式ECサイトおよび公式インスタグラムにて随時配信しております。
公式ECサイト：https://pierrecardingolf.jp/
公式Instagram： https://www.instagram.com/pierrecardingolf/?hl=ja