組み込みパネルコンピュータ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月23に「組み込みパネルコンピュータ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。組み込みパネルコンピュータに関する市場調査レポートには、統計的と分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次と二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
組み込みパネルコンピュータ市場の概要
組み込みパネルコンピュータ市場に関する当社の調査レポートによると、組み込みパネルコンピュータ市場規模は 2035 年に約 34 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 組み込みパネルコンピュータ市場規模は約 18.5億米ドルとなっています。組み込みパネルコンピュータに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、組み込みパネルコンピュータ市場におけるシェア拡大は、主に電気自動車（EV）の充電インフラの普及に起因するものです。公共の充電ステーションでは、決済案内、安全状態の表示、エラー通知、とアクセシビリティ確保のために、耐久性に優れたローカルUI（ユーザーインターフェース）が不可欠であり、こうした機能は通常、組み込みタッチスクリーンコンピューティングモジュールとして実装されるためです。
例えばヨーロッパでは、規則（EU）2023/1804がすでに施行されており、距離に基づいた急速充電網の整備が義務付けられています。具体的には、加盟国に対し、2025年以降、TEN-T（ヨーロッパ横断輸送ネットワーク）の中核ネットワーク沿いの60kmごとに急速充電設備を利用可能にすることを求めており、さらに同規則では、車両保有台数（フリート）規模に応じた公共充電設備の電力供給目標も設定されています。
加えて北米では、カナダ運輸省（Transport Canada）のZEV評議会が公開するダッシュボードによると、2025年10月時点で、小型BEV（バッテリー式電気自動車）が700,092台、小型PHEV（プラグインハイブリッド車）が291,512台と、稼働車両台数が急速に拡大していることが示されています。これにより、充電ステーションへの利用負荷が高まり、事業者はその場しのぎのタブレット端末ではなく、標準化され保守性の高いHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）モジュールの採用へと移行しつつあります。こうした動きが、世界規模での組み込みパネルコンピュータの導入をさらに加速させているのです。
組み込みパネルコンピュータに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/embedded-panel-computer-market/590642235
組み込みパネルコンピュータに関する市場調査によると、電力網への投資拡大が制御インフラの整備を促進し、その結果として世界中で組み込みパネルコンピュータの需要が拡大することで、市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。
例えば米国では、米国エネルギー情報局（EIA）が電力消費量の増加基調への回帰を指摘しており、2025ー2026年の間にの成長に加え、2020ー2026年までの期間における年平均1.7%の成長率を予測しています。
組み込みパネルコンピュータ市場の概要
組み込みパネルコンピュータ市場に関する当社の調査レポートによると、組み込みパネルコンピュータ市場規模は 2035 年に約 34 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 組み込みパネルコンピュータ市場規模は約 18.5億米ドルとなっています。組み込みパネルコンピュータに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、組み込みパネルコンピュータ市場におけるシェア拡大は、主に電気自動車（EV）の充電インフラの普及に起因するものです。公共の充電ステーションでは、決済案内、安全状態の表示、エラー通知、とアクセシビリティ確保のために、耐久性に優れたローカルUI（ユーザーインターフェース）が不可欠であり、こうした機能は通常、組み込みタッチスクリーンコンピューティングモジュールとして実装されるためです。
例えばヨーロッパでは、規則（EU）2023/1804がすでに施行されており、距離に基づいた急速充電網の整備が義務付けられています。具体的には、加盟国に対し、2025年以降、TEN-T（ヨーロッパ横断輸送ネットワーク）の中核ネットワーク沿いの60kmごとに急速充電設備を利用可能にすることを求めており、さらに同規則では、車両保有台数（フリート）規模に応じた公共充電設備の電力供給目標も設定されています。
加えて北米では、カナダ運輸省（Transport Canada）のZEV評議会が公開するダッシュボードによると、2025年10月時点で、小型BEV（バッテリー式電気自動車）が700,092台、小型PHEV（プラグインハイブリッド車）が291,512台と、稼働車両台数が急速に拡大していることが示されています。これにより、充電ステーションへの利用負荷が高まり、事業者はその場しのぎのタブレット端末ではなく、標準化され保守性の高いHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）モジュールの採用へと移行しつつあります。こうした動きが、世界規模での組み込みパネルコンピュータの導入をさらに加速させているのです。
組み込みパネルコンピュータに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/embedded-panel-computer-market/590642235
組み込みパネルコンピュータに関する市場調査によると、電力網への投資拡大が制御インフラの整備を促進し、その結果として世界中で組み込みパネルコンピュータの需要が拡大することで、市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。
例えば米国では、米国エネルギー情報局（EIA）が電力消費量の増加基調への回帰を指摘しており、2025ー2026年の間にの成長に加え、2020ー2026年までの期間における年平均1.7%の成長率を予測しています。