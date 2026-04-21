【セミナーレポート】世界的権威と読み解く“AI検索時代のSEO” 激変する検索行動と、次世代のマーケティングが追うべき“真の成果”
株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、2026年4月16日・17日に配信された『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』出版記念セミナー「世界的権威と読み解く“AI検索時代のSEO”」のレポートを無料公開しました。
セミナーレポートを読む :
https://innova-jp.com/media/ai-content-marketing-book/ai-search-seo-strategy-report
本対談では、SEOの世界的権威であり、DemandSphere（旧GinzaMetrics）の創業者であるレイ・グリセルフーバー（Ray Grieselhuber）氏をお招きしました。
レイ氏のグローバルな視点をもとに、検索エンジンと検索行動の進化、これからの企業が目指すべき「情報発信の在り方」まで、AI時代の生存戦略の全貌を議論した内容を、SEOに関するトピックを中心にダイジェスト形式でレポートします。
対談トピック
- SEOは「死んだ」のか？
- 検索行動の激変を追うコツ
- AI検索時代のユーザー行動の傾向
- トラフィック減少に立ち向かうには
- これからのSEOで重要なポイント
AI検索時代の打ち手に悩む方にとっての指針となる要素が詰まった内容です。
ぜひ、レポートをご覧ください。
セミナーレポートを読む :
https://innova-jp.com/media/ai-content-marketing-book/ai-search-seo-strategy-report
株式会社イノーバについて
株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。
Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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会社概要
会社名 ：株式会社イノーバ
所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階
設立 ：2011年6月
代表者 ：代表取締役 宗像 淳
Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)
本件に関するお問い合わせ先
株式会社イノーバ
電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）
メールアドレス：mktg@innova-jp.com