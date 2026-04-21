自転車の交通ルール英語版(1)





情報設計とクリエイティブで世の中の“いいコト”をわかりやすく伝える株式会社エコンテ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝日 伴則、以下「エコンテ」)は、警視庁・警察庁が公開する交通ルールや法令情報を基に、2026年4月1日施行の自転車の「交通反則通告制度(青切符)」を中心とした主な交通違反の内容や注意点を操作しながら確認できる体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」の英語版を新たに制作・公開しました。

公開URL： https://econte.co.jp/resource/item/bike/en/

公開日 ： 2026年4月21日





※トップページで日本語版・英語版を切り替えてご覧いただけます。

※本コンテンツは、交通安全の周知・啓発を目的としたWeb／SNS等での紹介・転載に限り、事前のご連絡とクレジット表記(例：「制作：株式会社エコンテ」)をいただければ、原則無償でご利用いただけます。









■イラストと英語解説で、日本の交通ルールを直感的に理解

自転車の交通ルール英語版(2)





日本の道路標識や路面表示、多くの注意喚起は日本語表記を前提としており、在住外国人の方や訪日外国人の方にとっては、意味や注意点を十分に理解しづらい場面も少なくありません。

そこで、こうした課題を踏まえ、外国人の方にも日本の自転車の交通ルールや主な違反内容を直感的に理解してもらうことを目的に、英語版を制作しました。





英語版では主な交通ルールや違反に関する説明を英語で補足するとともに、ピクトグラムやイラストによる視覚表現を組み合わせることで、日本の標識や道路表示を見た際にも内容を結びつけて理解できる構成としています。

言語の違いによる理解不足を補い、日本で自転車を利用する際の不安を軽減するとともに、自転車利用者だけでなく、歩行者や自動車利用者にとっても参考となる内容にすることで、交通ルールの正しい理解と安全な行動につなげることを目指しています。





また、スクロールやクリックといったユーザー操作によって画面が切り替わる「体験型インフォグラフィック」という表現形式を採用しています。どのような行為が違反にあたるのか、何に注意すべきなのかを、実際の利用シーンを想像しながら直感的に理解できるコンテンツです。

トップページでは日本語版・英語版を切り替えて閲覧できるため、利用者の言語に応じて使いやすい形で活用できます。









■ご利用について(無償利用のご案内)

自転車の交通ルール英語版(3)









本英語版コンテンツは、在住外国人・訪日外国人の方に交通ルールを正しく理解していただくことを目的に公開しています。

自治体・教育機関・観光関連団体・企業等の周知啓発用途で「ぜひ使ってみたい」と思われた際は、事前にご連絡ください。ご紹介・転載の際にクレジット(例：「制作：株式会社エコンテ」)を併記いただければ、掲載料等を頂戴する意図はございません。

※ロゴの削除等の改変を伴う利用、広告・販売等を主目的とする利用、その他個別の二次利用については、内容確認のため事前にご相談ください。





以下のようなさまざまな場面での利用を想定しています。

●在住外国人・訪日外国人向けの交通ルール周知・啓発コンテンツとして

●自治体や観光関連団体のインバウンド対応コンテンツとして

●学校・日本語教育機関などでの交通安全教育補助教材として

●企業・団体における外国人向けオリエンテーションや研修資料として

●WebサイトやSNSでの多言語情報発信のコンテンツとして





自転車の交通ルール英語版(4)





※各種最新ブラウザ、iPad、iPhoneで表示できます。(一部の環境で正常に表示されない可能性があります)









【参照データ】

警視庁「自転車の交通安全」

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/index.html

警察庁交通局「自転車ルールブック」

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.files/rule.pdf









【社会課題解決コンテンツの制作を支援するエコンテ】

エコンテは、「世の中のいいコトを、わかりやすく伝える」ことを企業理念としています。

サステナビリティやSDGs、CSV、脱炭素、ESGといった取り組みが広がる中で、「伝えたいのに伝わらない」という課題も多く聞かれます。そこでエコンテでは、豊富な制作ノウハウと表現力を活かし、その想いを“伝わるコンテンツ”へと変換し、効果的な情報発信を支援します。





社会課題解決コンテンツ制作の支援サービス

https://econte.co.jp/service/solving-social-issues/





社会課題に関するコンテンツ制作について、次のようなお悩みに対応しています。

・「自分たちの取り組みを、どう伝えればいいか分からない」

→伝えたい内容や相手への届け方など、目的に合った最適なコンテンツを制作します。

・「社内で作ったコンテンツ、伝えたい相手にうまく伝わっていない」

→インフォグラフィックをはじめとする視覚的な表現手法を活かし、情報を整理しながら、わかりやすく伝えることを大切にしています。

・「伝えたいことは明確だが、届け方に悩んでいる」

→10年以上にわたり数多くの社会課題解決コンテンツを手がけてきた経験をもとに、制作から活用まで、プロの視点でご提案します。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エコンテ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿3-46-3

設立 ： 2014年12月17日

代表者 ： 代表取締役 滝日 伴則

事業内容： コンテンツマーケティング事業

URL ： https://econte.co.jp/

https://infographic.jp/