「ZETA DIVISION」CREATOR部門のk4senが、『Shadowverse: Worlds Beyond The k4sen Supported by Cygames』を開催！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、所属クリエイターであるk4senが主催するオンラインゲームイベント『Shadowverse: Worlds Beyond The k4sen Supported by Cygames』を、2026年4月22日(水)および4月23日(木)の2日間にわたり開催することをお知らせいたします。

「The k4sen」とは

「The k4sen」はk4senのユニークな視点や無茶振りをZETAスタッフと共に形にしていき、面白いものを追求し、そこに集まる人が作るブランドとして企画されたものです。ストリーマーからVTuberまで豪華メンバーが集い、毎回異なるテーマやゲームタイトルでユニークな企画を繰り広げる点が特徴で、その影響力はゲームコミュニティにも波及しています。

昨年開催された初の単独オフラインイベント「The k4sen Con」では3日間で延べ50名以上のストリーマーが集結し、FPSからスポーツゲーム、さらには学力テストに至るまで多彩な企画で観客を沸かせました。オンライン配信シリーズとしても回を重ね、本イベントで第51回を迎える「The k4sen」は、常に「面白いものを追求し、そこに集まる人々が作り上げる」場として進化を続けています。

採用タイトル「Shadowverse: Worlds Beyond」とは

次世代デジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』は、シンプルなルールながら戦略性が奥深いカードバトルに「超進化」や「シャドバパーク」などの新要素・新コンテンツを加え、従来のシャドウバースをさらに進化させた対戦型オンラインデジタルカードゲームです。

自分だけのカードデッキを作成し、美麗なイラストとド派手なエフェクトで彩られるカードバトルをオンライン上で誰でも気軽に楽しむことができます。

「シャドバパーク」では、作成したアバターをオンライン空間上で動かし、ロビーにいる他のユーザーとの対戦や、仲間同士でギルドを作って集まるなど、様々な遊び方を楽しむことができます。

出演者紹介

スケジュール・ルール紹介

配信イベント詳細

イベント名：Shadowverse: Worlds Beyond The k4sen Supported by Cygames

配信日時：

DAY1：4月22日(水) 20:00~

DAY2：4月23日(木) 17:00~

配信プラットフォーム：Twitch

配信先：k4senをはじめとした参加者個人のchにて配信

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たな

スタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した

未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

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