「東京モノレールベビーカーにものれーる！」　ベビカルで東京モノレール10000形デザインベビーカーのレンタルをスタートします









1957年の設立以来、ベビー用品の総合メーカーとして、育児に関する製品・ サービスを幅広く提供しています。ブランドビジョンに掲げる「赤ちゃんを育てることが楽しく幸せだと思える社会をつくる。」を実現すべく、今後も新たな製品・サービスをお届けしてまいります。 1957年の設立以来、ベビー用品の総合メーカーとして、育児に関する製品・ サービスを幅広く提供しています。ブランドビジョンに掲げる「赤ちゃんを育てることが楽しく幸せだと思える社会をつくる。」を実現すべく、今後も新たな製品・サービスをお届けしてまいります。





■JR東日本グループ「HAPPY CHILD PROJECT」 の取り組みについてJR東日本グループでは、仕事と家庭の両立を支え、地域社会に貢献することを目指し、首都圏を中心とした沿線で保育園などの子育て支援施設の整備や、親子で楽しめるイベントの開催など、子育て世帯を応援する多様な取り組みを進めています。今後も子育てに関する様々なニーズに寄り添いながら、支援の枠を超えて、誰もが暮らしやすい沿線づくりを目指していきます。https://www.jreast.co.jp/kosodate/■コンビ株式会社について