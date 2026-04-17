VTuber事務所ハコネクト所属メンバーによる『ハコネクト春のゆるっと応援団ボイス2026』が4月17日(金) 19時より販売開始

株式会社アナログ

2026年4月17日(金)19時00分～2026年5月17日(日)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『ハコネクト春のゆるっと応援団ボイス2026』を販売いたします。

VTuber事務所ハコネクト所属メンバーが『4月からの新しい環境を迎えるリスナーさんへの応援』をコンセプトに収録したボイスコンテンツです。

是非お楽しみください！

■『ハコネクト春のゆるっと応援団ボイス2026』詳細

・参加メンバー

星ノ音コロン/小日向千虎/リン・ガーネット/明堂しろね/華糖シェリー/ぺるぽ/雫川なのか/卯夢月めお

・価格

本編：1,000円(税込)

おまけ：500円(税込)

・音声フォーマット

wav

■販売概要

・販売期間

2026年4月17日(金)19時00分～2026年5月17日(日)23時59分

・販売サイト

ハコネクト公式BOOTH：https://haconect.booth.pm/items/8206296

■メンバー情報

◯2期生：星ノ音コロン(ほしのねころん)

楽しいことが大好きなおてんばお姫様。星ノ国在住。

女性らしくお淑やかになろうと思ったが、なんか違うと思い諦めた。

みんなが笑顔だと嬉しい気持ちになるので、みんなに元気と癒しを届けるため日々活動している。

お喋りとゲームと歌と文房具がとても大好き。いまを生きている。

誕生日：6月29日

X：https://x.com/hoshinonekoron

YouTube：https://www.youtube.com/@HoshinoneKoron

◯3期生：小日向千虎(こひなたちこ)

ビリビリがっう～！という挨拶が特徴で、 得意のお歌でみんなの充電をチャージすることができる虎の女の子。

自称スーパーウルトラグレートハイパーワンダフルアルティメットタイガー。

やんちゃでボーイッシュな印象があるが、実は繊細で優しい。

夢は世界中の人たちの充電を1000％にすることヴぁる

誕生日： 10月13日

X：https://x.com/kohinatachiko

YouTube：https://www.youtube.com/@chikoch



◯4期生：リン・ガーネット(りん・がーねっと)

突如現れ、いきなり事務所に乗り込んできた謎の外国人少女。

配信を始めたのは、美少女達とてぇてぇできるから…だそうだ。

頭についてるパンダの耳らしきものは、

本人言わばカチューシャについてるただの装飾品。

しかし、大好きな美少女からのお触りすら固く断ってきた。

果たして真相は…

誕生日:1月7日

X：https://x.com/rin_haco

YouTube：https://www.youtube.com/@RinGarnet

◯4期生：明堂しろね(めいどうしろね)

甘えん坊の白猫の女の子。

白猫の姿の頃は長い毛並みが自慢だった。

あるとき、毛が絡まってしまい困っていたところを人間に助けてもらったことがある。

その出来事から人間が大好きになり恩返しがしたいと強く願うようになった。

そして、魔法使いに「とある約束」をして人間の姿にしてもらい、人間達への感謝の思いを胸にお給仕している。

お給仕で頑張ったご褒美にお魚を食べたり、ご主人様やお嬢様とゲームやおしゃべりをするのが日々の楽しみ。

誕生日:8月8日

X：https://x.com/meidoshirone

YouTube：https://www.youtube.com/@shironech

◯4期生：華糖シェリー(かとうしぇりー)

青くて甘いものに目がない、言霊の魔女。

彼女が発した言葉は現実となる……が、現在の成功率はまずまず。

母校の魔女専門学校（魔女専）には現在も何かと出入りしている。

誕生日:7月31日

X：https://x.com/KatoCherie

YouTube：https://www.youtube.com/@CherieCh

◯4期生：ぺるぽ

天界からやってきた小さな春の神さま「ペルセポネ」。

筋金入りの怠け者で、日常生活から神としての仕事の何もかもを彼女の契約天使である「げぼくたん」に任せきりにしている。

人間界の”萌え”に興味があり、ここに来てからはもっぱら美少女ゲーム三昧でぐーたらな日々を過ごしている様子。

良く言えば無垢、悪く言えば世間知らずな彼女からは時折危うい発言が飛び出すようなことも…

誕生日:3月21日

X：https://twitter.com/Peruposama

YouTube：https://www.youtube.com/@perupo

◯5期生：雫川なのか(しずかわなのか)

今日も元気なみんなの後輩！

たくさんの先輩たちといろんなお話をしたいから配信を始めたらしい。

学校近くのカラオケかゲーセンかフードコートを探せば大体いる。

勉強はちょっぴり苦手。

これを読んだあなたは今日からなのかの先輩です！

「よろしくね、せ～んぱい！」

誕生日:9月27日

X：https://x.com/shizukawananoka

YouTube：https://www.youtube.com/@NanokaCh

◯5期生：卯夢月めお(うゆずきめお)

ポーカーやゲーム、食べることが大好きなディーラーの女の子。

賭け事であればなんでも光の速さで飛びつくほど生粋のギャンブラー。

ゲームであれば負けず嫌いを発揮し辞め時を逃すことも多々あるとかないとか。

ポーカーフェイスとは裏腹に配信中はポンコツな一面も…？

誕生日:2月7日

X：https://x.com/uyuzukimeo

YouTube：https://www.youtube.com/@uyuzukimeo



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。

所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

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