【株式会社ブリーチ】「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」にてRising Star Partner Award等2部門をW受賞！

株式会社ブリーチ

株式会社ブリーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：大平啓介）は、TikTok for Businessが主催する「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」のSales Growth部門において「Rising Star Partner Award」とStrategic Sales部門において「Web Commerce Growth Award」を受賞しました。





■Rising Star Partner Awardとは

前年比200%以上の売上成長を達成するなど、急成長を遂げた代理店に贈られる賞です。





■Web Commerce Growth Awardとは

Webコマース広告領域において高い売上成果を実現し、中長期的な取り組みにより持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店に贈られる賞です。





■「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」とは

TikTok for Businessは、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告代理店の功績を称えるアワードを2019年より毎年開催しており、今回で7回目を迎えます。進化を続けるTikTokの特性を深く理解し、年間を通じて持続的にビジネスインパクトを創出するとともに、広告主のビジネス成果の最大化に貢献した取り組みが高く評価されています。

今年は、グランプリ、Sales Growth部門、Strategic Sales部門、Strategic & Product Solutions部門、Creative & Solutions部門の5部門・全14賞において、合計34組が選出されました。









■TikTok for Businessについて

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。

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■株式会社ブリーチについて

当社は、2010年4月に設立、2016年よりDtoC（Direct to Consumer：消費者に商品を直接届けるモデル）領域に特化した「シェアリング型統合マーケティング事業」を展開しております。「シェアリング型統合マーケティング事業」では、自社ブランドの商品をDtoCモデルで提供するクライアントのマーケティングを当社がサポートし、クライアントの売上に貢献できた場合のみ売上の一部をシェアいただくことになります。そのため、当社はクライアントのマーケティングコストの負担とリスクを低減し、その売上向上に貢献しております。