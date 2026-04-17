アニコム損害保険株式会社

アニコム ホールディングス株式会社（東京都新宿区、代表取締役 小森 伸昭、以下 当社）は、DENBA JAPAN株式会社（代表取締役：後藤 錦隆）と共同で研究を進めてきた「動物の飼育方法」に関し、このたび特許を取得しましたのでお知らせいたします。（登録番号：特許7847737号、登録日：2026/4/10)

■本技術の概要および共同研究の取り組み

本特許は、DENBA JAPAN株式会社が有する空間電位技術（以下「DENBA空間」）を動物の飼育環境に応用することで、より快適で安定した飼育環境づくりを目指す新しいアプローチを示すものです。

小型犬の出産に関する共同研究では、DENBA空間を活用した環境下において、母犬および子犬の状態に関するさまざまなデータが得られました。これらの研究成果は、動物の飼育環境における新たな可能性を示すものであり、今後のさらなる研究の発展が期待されています。

当社は今後も本研究成果の活用を通じて、動物の健康維持・疾病予防および飼育環境の向上に資する取り組みを推進してまいります。

■DENBA JAPAN株式会社について

DENBA JAPAN株式会社は、『私達は、世界レベルの安心と信頼のおける商品とサービスをお客様の元へ届けるために、考え行動します。』という社是のもと、「人類の未来をより良いものに変える」テクノロジーであるDENBA技術を活用し、世界中にDENBA環境を構築しています。

【会社概要】

所在地：東京都千代田区神田錦町3-15-6 名鉄不動産竹橋ビル

設立：2020年10月

事業内容：装置の製造販売