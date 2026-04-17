ひろゆきMCの ”映像NG 音だけの世界”　radiko15周年×『ABEMA Prime』10周年コラボ企画 オリジナルポッドキャスト配信開始

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、15周年企画の一環として、2026年4月11日に開局10周年を迎えた新しい未来のテレビ「ABEMA」の看板ニュース番組『ABEMA Prime』（毎週月～金曜 21時～23時）とコラボし、同番組にレギュラー出演するひろゆきと平石直之（テレビ朝日アナウンサー）による「映像NGな人たちとのトークなど、“音だけ”だからこそ表現できる言論空間」企画を実施し、その音源をradikoにてオリジナルポッドキャストとして限定配信します。

【配信URL】 https://radiko.jp/podcast/channels/9443a4da-31fa-418c-a745-0e4873bb81a6

『ABEMA Prime』は、2016年4月の「ABEMA」開局以来続く人気番組で、「みんなでしゃべるとニュースはおもしろい」をコンセプトに掲げ、様々なバックグランドをもつ出演者による、自由で多様な視点を盛り込んだ平日夜帯のニュース番組です。

今回radiko15周年とのコラボ企画としてレギュラー出演者のひろゆきと平石直之（テレビ朝日アナウンサー）による、4月15日（水）に実施した"音だけ"だからこそ表現できる映像NGな人たちとのトーク企画の音源をポッドキャストとして4月17日より、radikoにて限定配信します。

radikoが「ABEMA」の番組とコラボするのは初めての試みで、今後この”映像NG 音だけの世界”企画は当面『ABEMA Prime』ならびにradikoにて毎月実施する予定です。

■企画概要

企画内容：radiko15周年×『ABEMA Prime』10周年コラボ

オリジナルポッドキャストの配信

番組名 ：ABEMA Prime10周年×radiko15周年 ポッドキャスト

出演者 ：ひろゆき、平石直之（テレビ朝日アナウンサー）、その他ゲスト

配信日時：『ABEMA Prime』2026年4月15日（水）21時～23時

※「ABEMA NEWSチャンネル」にて生配信

【配信URL】 https://abema.tv/now-on-air/abema-news

radiko ポッドキャスト 2026年4月17日～

【配信URL】 https://radiko.jp/podcast/channels/9443a4da-31fa-418c-a745-0e4873bb81a6

※radiko限定配信

radikoでは各ラジオ局によるポッドキャスト番組を中心に配信するほか、radiko15周年PR大使を務める爆笑問題・太田光が各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げるポットキャスト番組『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』や声優・小野賢章がパーソナリティを務めるTVアニメ『黄泉のツガイ』のレギュラーポッドキャスト番組『ツガイガタリ』などオリジナルポッドキャスト番組も配信中です。

『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』

【出演】 太田光 + ゲスト（各ラジオ局パーソナリティ）

【内容】 各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲスト

に迎え、「ラジオ」をテーマに対談する特別企画。

【ゲスト】 #1 岡村隆史

#2 クリス・ペプラー

#3 ジェーン・スー

【番組URL】 https://radiko.jp/podcast/channels/a8de9e8c-7b2d-40d8-91a9-776aa7f1aec0

radikoオリジナルポッドキャスト『黄泉のツガイ』ツガイガタリ

【出演】 小野賢章 + ゲスト（キャスト）

【内容】 2026年4月より放送のTVアニメ『黄泉のツガイ』

にて主人公ユル役の小野賢章がパーソナリティを

務め、毎回キャストをゲストとしてお招きしつつ、

作品の情報をお届けするとともに様々な角度から

その魅力に迫るトーク番組

【配信日時】 毎週木曜日18時～

【配信URL】https://radiko.jp/podcast/channels/24768455-1a39-48ca-8aac-253460ba02bc

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込