HAVNブランド製、エアフロー重視のミドルタワー型PCケース「BF 360 Flow」シリーズと40mm厚の180mmファン「H18」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、HAVNブランド製ミドルタワー型PCケース「BF 360 Flow」シリーズと180mmファン「H18」シリーズを発表いたします。

「BF 360 Flow」シリーズは、効率的な垂直・水平エアフローを最大化するために設計されたミドルタワー型ケースです。内部の熱を滞留させない最適化されたレイアウトを採用し、計算されたエアフローパスによりハイエンド構成でも安定した冷却を実現します。内部コンポーネントを際立たせるクリーンな外観と、メンテナンス性に優れた構造も特徴です。柔軟な拡張性を備えており、360mmクラスのラジエーターや大型グラフィックボードの搭載が可能です。ブラックとホワイトのカラーバリエーションをラインアップしています。

「H18」シリーズは、HAVNのPCケースに最適化された180mm PWMファンです。HAVNブランドのPCケースとデザインを統一しており、システム全体の美観を損なわないプロフェッショナルな仕上がりとなっています。傾斜をつけた軸とギザギザのファンブレードにより、エアフローの改善と安定動作、長寿命を実現しています。低回転域でも高い冷却性能を発揮する高静圧・低騒音設計です。

BF 360 Flowシリーズ

エアフロー重視のデザイン

トップとフロントに大きなスリット付きパネルを搭載した、エアフローを重視したデザインです。シュラウドに傾斜を付けており、前面ファンの風がグラフィックボードの下側を抜けることで、熱がこもらず効率よく冷却できます。

180mmファンを標準搭載

搭載済みの180mmファン（H18 Case Version）は厚さ40mmのハイパフォーマンスモデル。最大164.63CFMの大風量でPC内のエアフローを最大化します。背面の140mmファン（H14 Case Version）も厚さ30mmと、一般的な25mmよりも厚いモデルを採用しています。

組み立てしやすいセミオープンフレーム

トップのファンブラケットはフレームと一体になっており、外すと広いスペースが生まれます。内部へ手を入れやすく、組み立て作業をしやすいデザインです。

調整範囲の広いGPUサポートブラケット

標準でGPUサポートブラケットを搭載しています。高さや奥行きを調整できるほか、ボード先端を支えるパーツの可動範囲が広いため、重量級のグラフィックボードでも安定して支えられます。

H18シリーズ

厚さ40mm、直径180mmの大型ファン

180mmと大型で、厚さも40mmと一般的な25mmから大幅に増えたハイパフォーマンスファンです。164.63CFMと圧倒的な風量を備えています。

寿命とパフォーマンスを両立

厚さを40mmにしたことで採用できた、長いFDBのベアリングが高い安定性と長寿命を実現しています。また、ファンの軸に傾斜を設けることで空気を効率よくブレードに送れ、ギザギザのブレード形状と共に静圧を向上させ、ノイズも低減しています。

簡単に配線できるLoopinケーブルシステム

デイジーチェーン接続に対応しており、フレーム内にケーブルを隠せるLoopinケーブルシステムを採用しています。ファンの数が増えても、簡単に取り付けとコントロールを行えます。

製品概要

メーカー：HAVN

製品名：BF 360 Flow Black

カラー：ブラック

型番：HVN-CA-BF360-04

JANコード：4251442513658

アスクコード：CS9466

予想市場価格：27,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品名：BF 360 Flow White

カラー：ホワイト

型番：HVN-CA-BF360-03

JANコード：4251442513641

アスクコード：CS9465

予想市場価格：27,980円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/havn/middle-pccase/bf-360-flow.html

製品名：H18 Black Fan

同梱物：ファン×1、スリーブ付きファン延長ケーブル×1、取付ネジ×4

型番：HVN-FS-H1840-02

JANコード：4251442513726

アスクコード：FN2624

予想市場価格：3,480円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品名：H18 Black Fan Dual Pack

同梱物：ファン×2、スリーブ付きファン延長ケーブル×1、取付ネジ×8

型番：HVN-FS-H1840-02-DUO

JANコード：4251442513825

アスクコード：FN2625

予想市場価格：6,480円前後（税込）

発売時期：2026年 4月24日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/havn/fan/h18.html

HAVNブランド 概要

HAVNは、Pro Gamers Group社が長年にわたり培ってきたハイエンドPC構築のノウハウを凝縮し、エンジニアリング、熱力学、そしてミニマリズムを融合させて誕生したブランドです。「Form Follows Performance（形状は性能に従う）」を哲学に掲げ、自作PCユーザーに究極の機能美と冷却パフォーマンスを提供します。

URL：https://havn.global/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

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