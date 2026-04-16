【Ron Herman】 Ron Herman ISETAN HANEDA STORE Grand Open 4.29 (Wed)

株式会社リトルリーグ

日本各地へと人々が旅立つ、日本の空の玄関口 羽田空港。これから始まる旅への高揚感が満ちるこの場所に、新たなロンハーマンが誕生します。

飛び立つ飛行機も臨める店内には、ウィメンズウエアやアパレルグッズを中心に、洗練されたジュエリーやコスメを展開。さらに、5月2日（土）には初となるレモンケーキスタンドもお目見え。5月16日（土）にはイートインスペースを完備したカフェもオープンし、旅立ち前の時間に寄り添う空間と温かな軽食をご提供します。リラックスしながらも、新たな出会いやときめきを楽しめる心地よいひとときをお届けします。

オープンを記念して登場する、イセタン羽田ストアレディスでのみ展開する限定アイテムに加え、ロンハーマンならではの別注アイテムなどをご紹介いたします。

【ISETAN HANEDA Limited ＆ Ron Herman Special Item】 】

Kilometre ParisFrank & Eileen

Kilometre Paris

一つひとつ丁寧に施されたユニークな刺繍デザインが魅力のKilometre Parisより、デッドストック生地を使用した特別なジャケットが登場いたします。以前発売していた「HONG KONG ISLAND」モデルを数量限定で復刻別注。さらに、陽気なデザインが目を引く「HALA MON AMOUR」もご用意いたします。ひとつひとつ異なる表情を持っているので選ぶ時間も楽しめる、唯一無二のピースたちです。

HONG KONG ISLAND Jacket (右) / Blue \121,000 ※イセタン羽田ストア限定復刻

HALA MON AMOUR Jacket (左) / Blue \198,000 ※イセタン羽田ストア限定復刻

Frank & Eileen

Frank & Eileenからは、不動の人気を誇るシャツ〈EILEEN〉モデルが登場。着まわし力に優れたベーシックなEILEENは、ドライタッチで柔らかな肌触りが特徴のコットンポプリン素材を使用し、ストレスフリーな着心地を叶えます。ややゆったりとしたシルエットで、様々なボトムスに自然と馴染む汎用性の高さも魅力です。肩に「RH」の筆記体刺繍をさりげなくあしらった特別仕様。出張や旅行など移動の際にも手に取りやすく、旅のパートナーとして最適なシャツです。

HANEDA Exclusive "Eileen" shirt - Core Light Poplin Shirt / White, Black \42,900 ※イセタン羽田ストア限定

Kashmir Loom

Kashmir Loom

昨年大好評だった、Kashmir Loomの特別な別注ストール3 型に、新作モデル2型が新たに加わり全５型をご用意いたしました。ジュエリーを纏うような柔らかなストールのモチーフとカラーは、フランス・パリを代表するジュエリーブランド〈Marie-Helene de Taillac〉のデザイナーである、マリーエレーヌ氏とともに選定いたしました。さらに、ストールの角には特別にRon Hermanの頭文字“RH”の刺繍を施し、さりげないアクセントを添えています。

Ron Herman Exclusive Stole -

Clouds Sun and Drops \31,900 / Ladies \31,900 / Ring \28,600 / Clouds \28,600 / Star \20,900

STATE OF ESCAPELUDLOW

STATE OF ESCAPE

ロンハーマンの今シーズンのキーワードであるストライプ柄をSTATE OF ESCAPEのフィルターを通して、ロゴ模様でデザインした、スペシャルな別注アイテムをご用意。目を惹くカラーリングとグラフィックのバッグ達は、軽量で柔らかく肌当たりのよいネオプレン素材のボディに、ショルダーとしてセーリングロープを使用。超軽量でありながら頑丈で、コンパクトに畳め、水洗いが出来る使いやすさも兼ね備えており、旅行にもぴったりのアイテムです。

Escape (左奥) / Yellow, Blue \67,100 ※イセタン羽田ストア先行発売

HANEDA Exclusive Petit Escape (右前) / Yellow, Blue \61,600 ※イセタン羽田ストア限定アイテム

HANEDA Exclusive Escape Double handle (右奥) / Pink \64,900 ※イセタン羽田ストア限定アイテム

HANEDA Exclusive Flying Solo Double handle（左前) / Pink \58,300 ※イセタン羽田ストア限定アイテム

LUDLOW

上品なベルベット素材を用いた、LUDLOWらしい遊び心が詰まったポーチがイセタン羽田ストア限定で登場。持っているだけで心躍るような愛くるしいだるまモチーフや、旅にちなんだ飛行機モチーフ、1点1点アトリエで製作され細部まで繊細に表現されたおかずが詰まったお弁当モチーフなどがラインナップいたします。

HANEDA Exclusive Pouch -Daruma/Airplane/Lunchbox 各\9,900 ※イセタン羽田ストア限定アイテム

TOD’S for Ron HermanRon Herman

TOD’S for Ron Herman

以前ロンハーマン各店にて展開していたTOD’S for Ron Hermanのレザーバッグがイセタン羽田ストアのために限定復刻。グレインの美しさが際立つ柔らかなブラックレザーを使用し、自立するしっかりとしたフォルムとコンパクトながらも大容量と機能性も抜群。調節や取り外しが可能なストラップがついておりハンドバッグとしてもクロスボディバッグとしても、シーンを問わず活躍します。

Leather Bag / Black \185,900 ※イセタン羽田ストア限定復刻

Ron Herman

滑走路を駆け抜ける飛行機の爽快感をイメージした、ベージュ×ブルーのカラーリングに仕上げたジュエリーポーチ。ベロア素材に(ハート)の刺繍がワンポイントとなった、心ときめくアイテムです。ポーチの内側には、リングをやさしく収められるリングバーや、ネックレスやピアスを整えて収納できる仕切りポケットを備えています。旅先でも絡まりや傷を防ぎながら、ジュエリー本来の輝きを守ります。

HANEDA Exclusive Jewelry Travel Pouch \14,300 ※イセタン羽田ストア限定

FEILERBAGGU for Ron Herman

FEILER

歴史と伝統に彩られたドイツ・シュニール織りの名門ブランドFEILERとの特別な別注アイテムがお目見えします。ロンハーマンらしいパームツリーをバンダナ柄に落とし込んだデザイン。ブランドの象徴であるシュニール織りは細かな柄表現が非常に難しく、バンダナ柄を美しく再現するために幾度もシミュレーションと試作を重ね、細部にまでこだわり抜いて完成させた特別なアイテムです。ブルーを基調としたベースに、トリムをホワイトとブルーの2色をご用意しました。

HANEDA Exclusive Bandana Handkerchief / White, Blue \3,960 ※イセタン羽田ストア限定

BAGGU for Ron Herman

2024年秋冬に発売したストライプ柄のエコバッグを、イセタン羽田ストアでのみ限定復刻。人気を博したデザインはそのままに、スリーブのみをリニューアル。すべてに空の写真をあしらい、イセタン羽田ストアでしか手に入らない特別なアイテムへと仕上げています。100%リサイクルでできた軽くて丈夫なリップストップナイロンを使用しています。

HANEDA Exclusive Bag - Navy×White Stripe / Mini \3,300 / Baby \3,850 / Standard \4,400 / Big \4,950 ※イセタン羽田ストア限定

Ron Herman

Ron Herman

空港は場所と場所をつなぐ存在。そんなコンセプトから生まれた、ロンハーマンの各店舗がある場所の地名が連なるイセタン羽田ストアの限定プリントTシャツ。私たちのルーツであるCaliforniaにはじまり、一号店があるSendagaya、そしてHanedaへとつながります。

また、同シリーズのキャップはＴシャツと同じフォントを採用し、フロントに“California”の刺繍、バックのアーチ部分には“Ron Herman”の刺繍をあしらいました。カラーは、爽やかなアイボリーとブランドを象徴するネイビーの2色展開。サイズ調整が可能なバックル付きで、ユニセックスでご着用いただけます。ご自身用にはもちろん、ギフトにもおすすめのアイテムです。

HANEDA Exclusive T-shirt / White, Black \14,300 ※イセタン羽田ストア限定

HANEDA Exclusive Cap / Ivory, Navy \12,100 ※イセタン羽田ストア限定

RH CaliforniaRH California / Ron Herman

RH California

定番のトートバッグにはないサイズスペックで仕立てた、イセタン羽田ストア限定のオーガニックキャンバストートバッグ。アクセントとなるステッチを施し、ロゴ入りのリベットを打ち込むことで、さりげない存在感を演出しています。底が深く設計されているため、物の出し入れがしやすく、実用性も兼ね備えています。

Organic Canvas Tote / White, Black / Small \14,300 Medium \20,900 ※イセタン羽田ストア限定

肌触りの良い質感が魅力のタオルを、空をイメージしたカラーで仕上げました。他店では展開のない、飛行機とハートの刺繍がさりげないアクセントに。日常使いの中で、特別感を感じられる一枚です。

“SINCE 1976” Towel / Blue \1,650 ※イセタン羽田ストア限定

Ron Herman

定番のハートミラーを、環境にやさしい素材「セルロースアセテート」でマーブル模様にアレンジ。透明度の高い素材が鮮やかな色合いを美しく引き立て、さりげないニュアンスカラーが個性を演出します。コンパクトなサイズ感で、ポーチやミニバッグにもすっきり収まり、日々の身だしなみにさりげない彩りを添えてくれます。

Marble Heart Mirror / Blue \1,980 ※イセタン羽田ストア限定

ルーム＆ファブリックミストより、新しい香り、California Breeze (カリフォルニア ブリーズ）がイセタン羽田ストア限定で登場。旅のはじまりを思わせる、軽やかで解放的な香りは、レモンとオレンジの明るいシトラスにフェンネル、ユーカリ、ローズマリーのハーバルな清涼感を重ね、心地よい風が吹き抜けるような爽やかなブレンドに仕上げました。空間の除菌や消臭効果があると言われている柿渋エキスを使用し、100%天然由来の成分に拘ったルーム＆ファブリックミストは、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけ、宿泊先でもぜひお楽しみいただきたいアイテムです。

Room&Fabric Mist / California Breeze \2,530 ※イセタン羽田ストア限定

イセタン羽田ストア限定アイテムの一部につきましては、5月2日（日）12時より、HANEDA Shopping （羽田空港公式ネットショップ(https://haneda-shopping.jp/shop/)）内でも展開いたします。ぜひオンラインでもお買い物をお楽しみくださいませ。 ※HANEDA Shoppingへの商品掲載は4月29日以降を予定しております

※Kashmir Loomについてはロンハーマン各店で現在発売中、STATE OF ESCAPEのEscape (Yellow, Blue)は5月9日（土）にイセタン羽田ストア以外の店舗でも発売いたします

【Ron Herman cafe】

ロンハーマン カフェイセタン羽田ストアでは、わくわくするような旅のはじまりや、ゆっくりと飛行機を眺めながらのコーヒータイム、そして仕事先や旅先からご自宅への帰りの際など、それぞれの時間の過ごし方に寄り添うフードやドリンク、スイーツなどさまざまなメニューをご用意しております。また、ロンハーマン カフェ初となるレモンケーキスタンドが登場します。

生ハムとたっぷりのルッコラをパンに挟み、プレス機で焼き上げたパニーニや、ほうれん草とチキン、スパイスをあわせじっくりと煮込んだ本格的なカレー、そして、カリフォルニアの空気感を感じるようなシュガーワッフルなど、軽食からこだわりのフードまで、イセタン羽田ストア限定のメニューを展開いたします。店内利用はもちろんのこと、搭乗を待つ間のちょっとした時間や飛行機内でゆっくり過ごす際のテイクアウトなどにもおすすめです。

シュガースポットと呼ばれる甘くなった目印がたくさんついたフレッシュバナナのみを使用し、牛乳や植物性ミルクを合わせて作るバナナジュース。今回、イセタン羽田ストアでは豊かな自然の色合いをイメージし、真っ白な雲のような色合いとやさしい味わいがひろがる【NO.1 クラウド】とブルースピルリナをアクセントに、雄大な空を表現した【NO.2 スカイブルー】2種類のバナナジュースをラインナップします。

また、さわやかな気持ちの良い初夏を彩る、みかんシロップを使用したシトロンエスプレッソトニックなど、お子さまから大人の方までお楽しみいただけるメニューをご用意しております。

ロンハーマン カフェ初となるレモンケーキスタンドでは、通常のレモンケーキのご用意はもちろんのこと、イセタン羽田ストアでしか手に入らない“飛行機型”のレモンケーキが登場します。ジューシーなレモンの風味とやさしく包み込むような甘さ、そして、食べやすいころんとしたサイズ感が特徴のレモンケーキ。アイシングには、愛媛県今治市伯方島でひとつひとつ丁寧に自然栽培された”しまなみレモン”の果汁を使用しています。ひとつひとつ個包装になっているため、軽食やおやつにもぴったりです。また、オリジナルショッパーを添えた8個入りボックスは、旅先や仕事先への手土産としてもおすすめです。

レモンケーキスタンド（テイクアウト）

【価格】

レモンケーキ（通常） \450

レモンケーキ（飛行機）\600

レモンケーキギフトボックス（通常8個入）：\3,600（税込）＋ボックス代 \220

レモンケーキギフトボックス（飛行機8個入）：\4800（税込）＋ボックス代 \220

ロンハーマン カフェのレモンケーキについてはこちら（ https://ronherman.jp/journal/139）

特別なこの場所でしか味わえない、心に残るかけがえのないひとときをぜひお楽しみください。

【Store Information】

ロンハーマンイセタン羽田ストア / ロンハーマン カフェイセタン羽田ストア

住所：東京都大田区羽田空港3-3-2 第1ターミナル2階南ウィング 出発ゲート内 イセタン羽田ストア（レディース）ターミナル１

営業時間：8:00-19:00 （カフェのフードラストオーダーは18:30）

ウェア：03-6835-3420 ※4/29より開通

カフェ：03-6835-3426 ※5/16より開通

オープン日：2026年4月29日（水）

※レモンケーキスタンドは5月2日（土）、カフェは5月16日（土）オープン予定

※本店舗は飛行機にご搭乗のお客さまがご利用いただけるエリアにございます

ronherman.jp