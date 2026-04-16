ジオテキスタイルチューブ市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「ジオテキスタイルチューブ市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のジオテキスタイルチューブ市場は、より広範なジオシンセティックス業界の中で重要な分野として台頭しており、現代の環境およびインフラ課題に対して持続可能かつ費用対効果の高いソリューションを提供しています。これらの大型で透水性のある繊維製コンテナ（GEOTUBE(R)としても知られる）は、浚渫土の封じ込め、汚泥の脱水、海岸線の安定化などを目的に設計されています。コンクリート護岸や石積みといった従来の「ハード」工法とは異なり、柔軟性があり、迅速に設置可能で、環境と調和した代替手段を提供します。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/180
気候変動による海岸侵食の深刻化や産業活動による汚染汚泥の増加に伴い、本市場はニッチ用途から主流用途へと移行しています。本レポートでは、市場規模の詳細な数値よりも、市場動向、セグメンテーション、競争環境といった戦略的側面に焦点を当てています。
調査レポートによると、世界のジオテキスタイルチューブ市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.5％で成長し、2035年末までに市場規模は168億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は62億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347153/images/bodyimage1】
主な成長要因
A. 気候変動と沿岸防護
海面上昇や極端気象の増加により、従来の沿岸防護手法では対応が難しくなっています。ジオテキスタイルチューブは波のエネルギーを吸収し、浸食を抑制するとともに、植生を活用した「リビングショアライン」としての利用も可能です。
B. 汚泥脱水および環境修復
産業および都市排水処理により大量の汚泥が発生しており、ジオテキスタイルチューブは低エネルギーで効率的な脱水手法として注目されています。
C. 新興国におけるインフラ開発
アジア太平洋や中東での都市化に伴い、埋立や河岸安定化用途での需要が拡大しています。
D. 環境規制の強化
水質や廃棄物処理に関する規制強化により、環境負荷の低い技術としての採用が進んでいます。
市場の課題および制約
A. 原材料価格の変動
ポリプロピレンやポリエステルなどの価格変動がコストに影響を与えます。
B. 認知度および技術的課題
設計や施工に関する知識不足が普及の障壁となっています。
C. 他技術との競合
機械式脱水技術との競争が存在します。
D. 用地および物流の制約
広い設置スペースが必要であり、都市部では制約となります。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
織布型：最大シェア
不織布型：成長分野
用途別
沿岸防護：最大用途
脱水：最も成長が速い
侵食防止、埋立など
エンドユーザー別
自治体、産業、海洋・建設分野
地域別分析
アジア太平洋：最大市場
北米：高技術市場
欧州・中東・アフリカ：持続可能性およびインフラ需要
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/geotextile-tubes-market/180
主要企業：
Solmax（TenCate Geosynthetics）
Officine Maccaferri
HUESKER Group
NAUE GmbH & Co. KG
Ace Geosynthetics
Fibertex Nonwovens
Geofabrics Australasia
Low & Bonar
TechFab India
Nilex
将来展望
本市場は、気候変動対策や循環型経済の進展により持続的な成長が見込まれます。今後はサービス型提供（脱水サービスとしての提供）や、センサー統合によるモニタリング技術の導入などが進展すると予想されます。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
世界のジオテキスタイルチューブ市場は、より広範なジオシンセティックス業界の中で重要な分野として台頭しており、現代の環境およびインフラ課題に対して持続可能かつ費用対効果の高いソリューションを提供しています。これらの大型で透水性のある繊維製コンテナ（GEOTUBE(R)としても知られる）は、浚渫土の封じ込め、汚泥の脱水、海岸線の安定化などを目的に設計されています。コンクリート護岸や石積みといった従来の「ハード」工法とは異なり、柔軟性があり、迅速に設置可能で、環境と調和した代替手段を提供します。
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気候変動による海岸侵食の深刻化や産業活動による汚染汚泥の増加に伴い、本市場はニッチ用途から主流用途へと移行しています。本レポートでは、市場規模の詳細な数値よりも、市場動向、セグメンテーション、競争環境といった戦略的側面に焦点を当てています。
調査レポートによると、世界のジオテキスタイルチューブ市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.5％で成長し、2035年末までに市場規模は168億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は62億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347153/images/bodyimage1】
主な成長要因
A. 気候変動と沿岸防護
海面上昇や極端気象の増加により、従来の沿岸防護手法では対応が難しくなっています。ジオテキスタイルチューブは波のエネルギーを吸収し、浸食を抑制するとともに、植生を活用した「リビングショアライン」としての利用も可能です。
B. 汚泥脱水および環境修復
産業および都市排水処理により大量の汚泥が発生しており、ジオテキスタイルチューブは低エネルギーで効率的な脱水手法として注目されています。
C. 新興国におけるインフラ開発
アジア太平洋や中東での都市化に伴い、埋立や河岸安定化用途での需要が拡大しています。
D. 環境規制の強化
水質や廃棄物処理に関する規制強化により、環境負荷の低い技術としての採用が進んでいます。
市場の課題および制約
A. 原材料価格の変動
ポリプロピレンやポリエステルなどの価格変動がコストに影響を与えます。
B. 認知度および技術的課題
設計や施工に関する知識不足が普及の障壁となっています。
C. 他技術との競合
機械式脱水技術との競争が存在します。
D. 用地および物流の制約
広い設置スペースが必要であり、都市部では制約となります。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
織布型：最大シェア
不織布型：成長分野
用途別
沿岸防護：最大用途
脱水：最も成長が速い
侵食防止、埋立など
エンドユーザー別
自治体、産業、海洋・建設分野
地域別分析
アジア太平洋：最大市場
北米：高技術市場
欧州・中東・アフリカ：持続可能性およびインフラ需要
調査レポートはこちらでご覧ください@ https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/geotextile-tubes-market/180
主要企業：
Solmax（TenCate Geosynthetics）
Officine Maccaferri
HUESKER Group
NAUE GmbH & Co. KG
Ace Geosynthetics
Fibertex Nonwovens
Geofabrics Australasia
Low & Bonar
TechFab India
Nilex
将来展望
本市場は、気候変動対策や循環型経済の進展により持続的な成長が見込まれます。今後はサービス型提供（脱水サービスとしての提供）や、センサー統合によるモニタリング技術の導入などが進展すると予想されます。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
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