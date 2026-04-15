「英語で自社の事業を語る」実践力を100日で鍛え上げる。ビジネス実践特化型プログラム「English Pitch Bootcamp: 100 Days to Fukuoka」開講

株式会社 遊行

株式会社遊行（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：大瀬良 亮）は、オンライン英語コーチング「WORLD BEYONDERS」を運営する株式会社South Sail（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：大西 南帆）と業務提携し、100日間の集中育成プログラム『English Pitch Bootcamp: 100 Days to Fukuoka』を2026年6月より開講し、本日より受講生の募集を開始します。本プログラムは、2026年10月開催の「Colive Fukuoka 2026」を実践の舞台と位置づけています。

「WORLD BEYONDERS」の専門講師に加え「Colive Fukuoka 2026」に参加予定の現役起業家やビジネスプロフェッショナルがパートナーとして伴走し、100日間で自社事業や地域に関する魅力を英語で発信するコミュニケーション能力を徹底的に養成します。「毎日話せる」「ゴールがある」「講師と直接会う場所がある」という、他には類を見ない、超実践に特化した英語プログラムを提供いたします。

プログラム開発の背景：英語は「勉強」ではなく「武器」へ

「学校教育や短期留学で基礎はあるが、仕事で自分の事業を語るとなると思い通りに言葉が出てこない」。 日本の多くのビジネスパーソンが抱えるこの課題の原因は、語学力そのものではなく、英語で「ビジネスを語る」機会の圧倒的な不足にあります。

実際に一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会が英語学習をしているビジネスパーソン500名を対象に実施した調査では、英語の4技能（聞く・話す・読む・書く）のうち一番難しいと感じるものは「話す」と回答した人が「55.8%」と過半数を占めて最多でした。

（出典：一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）「英語のスピーキングに関する実態と意識(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000051295.html)」調査 / 2020年6月発表）

遊行社は、2026年10月に福岡市で開催される「Colive Fukuoka 2026」（※1）を、受講生が自らの言葉で世界と繋がるための「最高の打席（実践の場）」と位置付け「100日後の福岡で、マイクを握り、英語でピッチをする」「自社や地域の魅力を、今以上に英語で伝えられるようになる」という明確な目標を設けることで語学力の成長に向けた最短経路をご用意しました。

※1「Colive Fukuoka 2026」は海外の起業家や投資家、デジタルノマドが、福岡市を拠点に、福岡や九州の企業・地域とつながり、共創するアジア最大級の長期滞在型プログラムです。2025年度は57カ国から496名が参加し、ビジネスピッチや地域企業・自治体との交流会、ワークショップなどを実施しました。2026年度も10月に開催を予定しています。

Colive Fukuoka 2026公式サイト：https://www.colivefukuoka.com/2026

（昨年の開催レポートはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000122938.html)）

『English Pitch Bootcamp: 100 Days to Fukuoka』3つの特徴

1. ゴールが明確な90日間のデイリーセッション

単なる国際交流のための英語ではなく、グローバルなビジネスシーンで生き抜くための「伝わる英語」と「ロジック」を、90日間の連続セッションを通じて叩き込みます。Colive Fukuokaの過去の登壇映像も無料で閲覧可能で、実際に話すイメージがより現実的になる環境を徹底的に提供します。

2. 「同期」と共に駆け抜ける100日間

孤独な学習を排し、同じ志を持つ参加者が「同期」として専用コミュニティに所属。互いの成長を共有し、刺激し合いながら100日後のゴールを目指します。組織の枠を超え、受講生と講師が共創するエコシステムとして機能します。

3. ビジネスピッチやネットワーキングに参加

100日間の集大成として、世界50カ国以上から参加者が集まる「Colive Fukuoka 2026」で、実際に英語でのピッチやネットワーキングに挑むことができます。ただ交流するだけではない、今までできなかった「あと１歩」が新しいビジネスや共創を生み出します。

プログラム詳細・早期申込優待について

本プログラムの開講を記念し、世界へ挑戦する先駆者を支援する「早期申込優待」を実施いたします。

- 受講期間： 2026年6月20日～9月20日（想定期間：100日間）- 優待内容：- - 早期割引： 受講料 60,000円（税抜） OFF- - BEYONDERS 入会金（30,000円、税抜）免除- - 最大90,000円（税抜）割引- パッケージ内容：- - 「Colive Fukuoka 2026 | Standard 」（正規価格 82,000円相当）付帯- - 100日間のコミュニティ接続、うち90日間のデイリーセッション、週1回のバイリンガルコーチング- 応募・問い合わせはこちら： https://lin.ee/wI3wtf8講師の募集について

本プログラムでは、日本人のビジネスパーソンに寄り添い、彼らの情熱を世界へ翻訳するサポートを行う講師も同時に募集します。

株式会社South Sail 代表取締役 大西 南帆 コメント

BEYONDERSが大切にしているのは『3歳児のようなシンプルで本質的な英語』です 。複雑な文法に縛られず、あなたの事業への情熱をそのまま届ける方法を、100日間で徹底的に伝授します。私の地元福岡で、Colive Fukuoka並びに遊行社との連携を心より楽しみにしています。

You can do anything you want! あなたの望むことならなんだってできる。

Go beyond your borders. あなたの枠さえも一緒に越えましょう。

株式会社遊行 代表取締役CEO 大瀬良 亮 コメント

このプログラムはどなたでもご参加いただけますが、特に30代前後の会社員の方に強くおすすめします。私自身、会社員時代の30代前後に「もっと英語が話せるようになりたい」という英語コンプレックスを抱えていて、当時の僕が参加したかったプログラムになっています。特にコロナ禍で20代の頃に海外へ行きづらかった皆さんに、日本にいながら、本当に英語を話せるようになるための場をBEYONDERSと共につくることができ、プログラム開始を心から楽しみにしています。10月には実際に海外から多くの方が来訪する「本番」が待っています。これほど「やらざるを得ない」環境が整う機会は滅多にありません。ぜひ、覚悟を決めて、ご自身の成長を実感してください。

株式会社South Sailについて

「ENGLISH BEYOND BORDERS.（英語は国境を越える。自分の枠さえも。）」をビジョンに、教科書を一切使わない完全オーダーメイドのオンライン英語コーチング事業「WORLD BEYONDERS」を展開しています。代表はレアル・マドリードとの通訳経験があり、芸能界への指導実績を持ちます。

〈企業概要〉

会社名：株式会社South Sail（サウスセイル）

代表取締役：大西 南帆

設立年月日：2019年3月19日

所在地：福岡県福岡市中央区天神1丁目9番17号 福岡天神フコク生命ビル15階

企業HP：https://south-sail.jp/

株式会社遊行について

「Be where you are meant to be.（いるべき場所に、いられる世界へ。）」をビジョンに、海外マーケティング支援事業を展開しています。

〈企業概要〉

会社名：株式会社 遊行（ゆぎょう）

代表取締役CEO：大瀬良 亮

設立年月日：2022年9月28日

所在地：福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル The Company キャナルシティ博多

企業HP：https://yugyo.work