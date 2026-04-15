【2026年GW/グランドオープン】兵庫県・淡路島、１日１組限定のラグジュアリーヴィラ《淡路プライベーヴィラ SCENE 88》～プール、ジャグジー、サウナを備えた非日常の特別なシーンを～

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「リゾートグランピングドットコム」では、2026年ゴールデンウィーク、淡路島での人気の北部エリア、兵庫県淡路市佐野にグランドオープンを迎える、「淡路プライベートヴィラ SCENE 88」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。



公式サイト：https://www.villa-awaji-resort.com/

リゾグラ施設ページ：https://www.resort-glamping.com/accommodation/scene88/

■淡路プライベートヴィラ SCENE 88 -シーン88-

SCENE 88 淡路島の穏やかな海辺に佇む、1日1組限定のプライベートヴィラ

淡路プライベートヴィラ SCENE88は、淡路島の人気エリア、北部エリアに位置する淡路市佐野において、1日1組限定の完全貸切型ヴィラとして、プライベート性と快適性を兼ね備えたラグジュアリーな滞在体験を提供いたします。

本施設は、誰にも邪魔されない高いプライベート性と、グループでも気ままに過ごせる“自由な滞在スタイル”が魅力の大型ヴィラ。開放感あふれるプライベートプール、24時間利用可能なプライベートサウナ、心身を癒す屋外温水ジャグジーを備え、日常を離れた非日常のひとときをお楽しみいただけます。

SCENE 88 ～5つの魅力～

1．1日1組限定の完全なプライベートstay

2．開放感溢れる中庭のプライベートプールと屋外温水ジャグジー

3．好きなときに、好きなだけ、セルフロウリュ可能なプライベートサウナ

4．カップルの記念日でもグループでも楽しめる”自由形滞在”

5．食材の持ち込みでも楽しめる充実したキッチン設備

1．1日1組限定の完全なプライベートstay広々としたプライベートプールとジャグジーを備えた淡路島の一棟貸しヴィラ洗練されたインテリアと開放的なリビング

《淡路プライベートヴィラ SCENE 88》は、1日1組限定で宿泊を受け入れる完全貸切型のヴィラです。他の宿泊者を気にすることなく、家族や友人、女子会やグループでの宿泊など、落ち着いた時間を過ごせる環境を整えています。完全なプライベート空間を保ち、ご滞在中は周囲への配慮に気を取られることなく、利用者それぞれのスタイルに合わせた自由で快適なヴィラステイをお楽しみいただけます。

2．開放感溢れる中庭のプライベートプールと屋外温水ジャグジー

同施設の大きな特長のひとつが、非日常の特別な体験を満喫できる充実した設備です。

淡路島の人気エリアである、淡路島北部という都市部からのアクセス性を備えながらも、プライベートプールと屋外温水ジャグジーを備え、非日常性の高い滞在を実現します。

周囲からの視線を気にすることなく、夜には水中照明が幻想的に輝き、特別なひとときを演出。

さらに、温水ジャグジーで日々の疲れを癒し、サウナ後の水風呂としても利用可能なプライベートプールなど、贅沢な設備が心身ともにリラックスできる滞在を実現します。

夜の静寂に包まれる、幻想的な水中照明付きプールシャンパングラス片手に過ごす、優雅な昼のひととき

3．好きなときに、好きなだけ、セルフロウリュ可能なプライベートサウナ

プライベートサウナで心身を整える至福のひとときプールサイドに専用のバレルサウナを設置

《淡路プライベートヴィラ SCENE 88》の自慢の設備の一つ、専用のプライベートサウナ。

「好きなときに、好きなだけ」をコンセプトに24時間いつでもお好きなタイミングでサウナをお楽しみいただけます。

淡路島の心地よい風を感じながら外気浴を楽しんだり、水風呂代わりにプライベートプールへ飛び込んだりと、周囲の視線を気にすることなく、自由で贅沢なサウナ体験をご満喫いただけます。

4．カップルの記念日でもグループでも楽しめる”自由形滞在”

白を基調とした、清潔感のある快適なベッドルーム各寝室にトイレ・洗面・シャワー室を備えた快適な客室設計ゆとりあるダイニングテーブルと開放的なキッチン空間

施設内には、ゆとりあるリビングをはじめ、雨天時でもBBQを楽しめる屋外ウッドデッキ、プライバシーに配慮した2つのベッドルームで構成された快適な空間です。

カップルやご夫婦のご宿泊から、グループや大人数での宿泊まで対応可能な、広々とした完全貸切ヴィラとなっています。さらに女性にも嬉しいRefa製のドライヤーや各種アメニティなど、”嬉しい”と感じてもらえる十分な設備でお客様をお迎えいたします。

5．食材の持ち込みでも楽しめる充実したキッチン設備

充実のキッチン設備BALMUDA製キッチン器具グラスや食器を揃えた、充実のダイニング設備

食事については、淡路島の厳選食材をご用意するBBQディナーや、持ち込み食材で自由気ままなご滞在を楽しむ、といったスタイルに対応しています。

また、淡路島観光の拠点としてのカジュアルなご利用から、記念日や特別な日の演出を重視するご利用者まで、幅広いシーンに対応。キッチンにはBALMUDA製のトースター・オーブンレンジ・ケトルに加え、炊飯器やホットプレート、各種キッチンツールを完備。備え付けのワイングラスやシャンパングラスをプールサイドで傾け記念日を祝うなど、非日常を感じる贅沢なヴィラステイをお楽しみいただけます。

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/scene88/0/plan

現在、オープン記念として期間限定のお得な宿泊プランを販売中です。特別価格でご利用いただけるこの機会に、ぜひご予約ください。

非日常を感じるロケーション施設近くで楽しめる海景色

■施設概要

淡路プライベートヴィラ SCENE 88 -シーン88-

住所：〒656-2212 兵庫県淡路市佐野688-11

アクセス

【お車の場合】

・JR神戸線「三ノ宮」駅から車で48分

・神戸淡路鳴門自動車道「津名一宮IC」より約15分

【電車の場合】

・JR山陽本線「舞子駅」下車、バス停「高速舞子」より東浦・津名方面行きのバスにご乗車ください。

「津名港」にて下車後、徒歩約4分でお越しいただけます。

会社概要

■株式会社ブッキングリゾート

所在地：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

代表者：坂根正生

【事業内容】

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

株式会社ブッキングリゾート