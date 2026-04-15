ゴールデンウィークは酒々井アウトレットで家族の思い出づくり「ゴールデンキッズウィーク！」開催「はたらくくるま」イベントや自由に組み立てて遊べるモバイル遊具も登場

三菱地所・サイモン株式会社

酒々井プレミアム・アウトレット（所在地：千葉県印旛郡酒々井町 運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、2026年4月24日（金）～5月6日（水・休）までの13日間、「ゴールデンキッズウィーク」を開催します。「子どもが主役」をテーマに、買い物だけではない体験型コンテンツを通じて、家族で過ごす時間を大切にできる機会を提供します。

【本リリースのポイント】

●子どもが主役の体験型コンテンツを集約。考えながら遊べる遊具設置や、ワクワクするイベントを通じ、買い物以外の楽しさと体験価値を創出します。

●GW分散化の中でも選びやすい「近場×体験」価値。首都圏からアクセスしやすい立地で、連休がとりにくい方も、家族の時間を気軽に楽しめ、思い出がつくれる場をご提供します。

●関東最大級220店舗から、お子様向けのアイテムを取り扱う店舗や商品情報を特設サイトに集約。事前にチェックすることで、効率よくお買い物をしていただけます。

●セールも同時開催。行楽シーズンに活躍するファッション、アウトドアアイテムなどもお得なセールで、大人も子どもも大満足なGWが過ごせます。

【概要】

期間中、ブロックを自分の発想で自由に動かして、橋や秘密基地などを作ることができる「モップス」を設置し、お買い物の合間に気軽に楽しく遊べる場をご用意します。また、絵本やおもちゃでお馴染みのパトカーや消防車に加え、普段は見ることができない珍しい自衛隊車両まで、合計13台の「はたらくくるま」が集合します。そのほか、人気キャラクターのクレープを販売するサンリオカフェワゴンの出店、施設内で1,000円以上お買い上げで、先着でお子様にキャンディをプレゼントするイベントなど親子で楽しめる企画を特定日に開催します。

また、お子様向けのアイテムを取り扱う店舗や商品情報を特設サイトに集約するほか、春夏物セール「Golden Week Special」も同時開催し、お子様とのお買い物も十分にお楽しみいただけます。

海外リゾートのような非日常空間が広がる酒々井プレミアム・アウトレットは、高速ICから近接しており、首都圏からアクセスしやすい立地。長期連休が取りにくい方でも手軽に家族の時間を楽しめるお出かけ先です。成田空港にも近く海外旅行の前後にも気軽に立ち寄れるのも魅力のひとつです。

ゴールデンキッズウィーク：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/202605-kids/

※4月17日(金)公開

【ゴールデンキッズウィークイベント詳細】

１. モバイル遊具「モップス」

ブロックを自由に組み立てて遊ぶことができるモバイル遊具「モップス」が期間限定で登場。

ひとりでも、子どもたちで協力し合いながらでも遊ぶことができ、想像力やコミュニケーション能力を育むことも期待できます。

設置期間：4月20日（月）～6月21日（日）

※雨天時は、ご利用いただけません。

時間：10:00～20:00

場所：2530区 ジャーナルスタンダード前

ウェブサイト:https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/news12755.html

別施設での過去開催時の様子

２. はたらくくるま in 酒々井プレミアム・アウトレット

酒々井プレミアム・アウトレットに”はたらくくるま”が大集合。

地域で活躍する「はたらくくるま」を間近でご覧いただけるほか、記念撮影もお楽しみいただけます。

開催日：2026年4月25日（土）

※天候等により、変更・中止となる場合がございます。最新情報は施設ウェブサイトでご確認ください。

時間：10:00～16:00

場所：酒々井プレミアム・アウトレット P2駐車場内

※警察音楽隊のコンサートはフードコート前で開催予定

入場料：無料

参加団体：千葉県警察佐倉警察署および千葉県警察音楽隊、佐倉市八街市酒々井町消防組合 酒々井消

防署、自衛隊千葉地方協力本部、日本自動車連盟 千葉支部（JAF 千葉支部）、

東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉管理事務所（ネクスコ東日本）、京成バス千葉イー

スト株式会社、全国農業協同組合連合会千葉県本部（JA全農ちば）

ウェブサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/news12753.html

＜展示車両（一部）＞

※展示車両は、状況により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

千葉県警察佐倉警察署

パトカー白バイ移動交番車

佐倉市八街市酒々井町消防組合 酒々井消防署

消防車

自衛隊千葉地方協力本部

高機動車

日本自動車連盟 千葉支部（JAF 千葉支部）

レッカー車

東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉管理事務所（ネクスコ東日本）

パトロールカー

＜キッズイベント＞

お子様が参加できるさまざまなイベントを開催します。

※各イベント参加ご希望のお客様は、当日会場にお越しください。参加費無料。

⑴ 制服着用体験＆記念撮影会

警察官や消防の防火衣のほか、自衛隊やJAFの「子どもロードサービス制服」を、お子様に着用いただけます。

また制服を着用したままご家族で記念撮影もできます。

子どもロードサービス制服

⑵ 子ども安全免許証発行

JAFによる、お子様の顔写真入りの免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」を作成いたします。作成したカードは記念にお持ち帰りいただけます。

※なくなり次第終了

当日は、交通安全を楽しく学べる「交通安全ビンゴ」も開催いたします。

子ども安全免許証

３. サンリオカフェワゴン

ポムポムプリン30thを記念したワゴンが登場。

写真映え抜群の可愛らしいキャラクタークレープやオリジナルグッズなどを販売します。

出店日：5月2日（土）、3日（日・祝）

出店時間：10:00～18:00

出店場所：2300区 アディダス前

ウェブサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/news12756.html

４.キャンディーショータイム

3歳以上小学生以下のお子様（合計200名）に、当日1,000円以上のレシートをご提示いただくと、まるでショーのようにカラフルで可愛いキャンディをその場で作って、プレゼントします。

出店日：5月5日（火・祝）

出店時間：1回目 11:00～ 2回目 15:00～ ※各回先着100名

※なくなり次第終了 / お一人様1回限り

出店場所：2300区 アディダス前

ウェブサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/news12754.html

【キッズアイテム特集サイト】

関東最大級約220店舗が集まる酒々井プレミアム・アウトレットならではのラインアップから、お子様向けアイテムを紹介する特設サイトを公開します。

ファッション、シューズ、バッグ、雑貨など、成長に合わせて選びたいキッズアイテムを取り扱う店舗やおすすめ商品を分かりやすく集約。お出かけ前にチェックすることで、ゴールデンウィークの限られた時間の中でも、効率よくショッピングをお楽しみいただけます。

ウェブサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/202605-kids/

【春夏セール開催中】

連休中のまとめ買いや季節の切り替えニーズにお応えするセール「Golden Week Special」を開催します。春から初夏に活躍するファッションや雑貨、アウトドアアイテムなど、アウトレットならではのお得感をお楽しみいただけます。

日程：2026年４月24日（金）～5月6日（水・休）

ウェブサイト: https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/sp/202605/

【酒々井プレミアム・アウトレット 施設概要】

国内外の人気ブランドが約220店舗揃う関東最大級のアウトレットモール。東京から車で約50分、成田空港から約15分とアクセス至便で、成田エリアなど観光資源も豊富な千葉県北総部に位置しています。

所在地：〒285-0912千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1

営業時間：10:00～20:00 ※季節により変動あり

ウェブサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/