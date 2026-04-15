事業成長の構造を問い直すELG戦略を解説した戦略書「ELG（エコシステム・レッド・グロース）」 重版決定

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里、以下：電通）の梅木俊成氏（電通B2Bイニシアティブ 共同代表）との共著による書籍『ELG（エコシステム・レッド・グロース） パートナー/代理店と共に成長する次世代型マーケ・営業組織の事業戦略』（発行：株式会社宣伝会議）の重版が決定したことをお知らせします。

■重版決定の背景

書籍の詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4883356531

2026年4月9日の発売後、本書はAmazonの「マーケティング・セールス」カテゴリで発売初日に1位を獲得し、Amazonでは一時的に品切れとなるなど、多くの反響をいただきました。パートナービジネスや代理店戦略に携わる実務家に加え、BtoB事業におけるマーケティング、営業、事業開発、経営企画など幅広い領域の方々から支持を受け、このたび重版が決定しました。

生産年齢人口の減少や営業人材の採用難、顧客獲得競争の激化を背景に、BtoB企業における成長戦略は転換期を迎えています。自社の直販組織のみで成長を目指す従来型のモデルに限界が見え始める中、パートナー企業や代理店、アライアンス先と連携し、企業の枠を超えて顧客価値を届ける成長モデルへの注目が高まっています。しかし、日本国内では、こうした取り組みが依然として「代理店管理」や「商流整理」の延長線上で捉えられることも多く、事業成長の中核戦略として整理された実践知は限られていました。本書は、そのような背景を踏まえ、「ELG（エコシステム・レッド・グロース）」戦略を背景・構造・プロセス・組織・運用の各観点から体系的に整理した実践書として刊行されたものです。

■本書の特徴

本書は、エコシステム戦略を進める上での、全てのプロセスを解説した実践書です。書籍においては、ELG戦略が注目される時代背景を整理した上で、著者の経験ももとにしながら、ELG戦略を進める上で重要な「ELG MODEL」というプロセスモデルを初公開しています。パートナーマーケティングやPRMといったELG戦略を実現するために必要な施策群も具体的に解説しており、すぐに実践出来るナレッジが満載です。

パートナービジネスや代理店活用にお困りの皆様のみならず、BtoBの事業において、戦略やマーケティング、営業に関わる全てのビジネスパーソンにとって必携の一冊です。

■本書概要

書名：『ELG（エコシステム・レッド・グロース） パートナー/代理店と共に成長する次世代型マーケ・営業組織の事業戦略』

著者：梅木俊成（株式会社電通）、井上拓海（株式会社パートナープロップ）

執筆協力：浅井雄大（株式会社パートナープロップ）

出版元：株式会社宣伝会議

発売日：2026年4月9日

仕様：単行本／電子書籍

■著者プロフィール

書籍の詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4883356531梅木 俊成

株式会社電通 第8マーケティング局B2Bマーケティングコンサルティング部 マーケティングコンサルタント、電通B2Bイニシアティブ共同代表。総合人材会社、株式会社サイバー・コミュニケーションズ、株式会社電通西日本を経て、2018年より株式会社電通に所属。素材、半導体、産業用ロボット、ビジネス用PCなどの製造業、人事・会計・セキュリティソフトなどのSaaS商材等、400社以上の国内外におけるB2B事業のGTM戦略コンサルティングを担当。電通グループ18社横断組織「電通B2Bイニシアティブ」共同代表。

井上 拓海

株式会社パートナープロップ 代表取締役。株式会社リクルートのSaaS事業にて「Airペイ」などAirシリーズのアライアンス戦略設計から推進までを担い、月間受注数を数十件から数千件規模へと拡大。その後、同社でプロダクトマネージャーとして新規事業立ち上げを経験。現在は、パートナービジネスを科学するPRMツールを提供する株式会社パートナープロップを創業。スタートアップから大手企業まで幅広い企業のパートナービジネス支援を行い、ELG MODELやパートナーマーケティングの体系化を主導している。

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/







