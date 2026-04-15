屋内型トランクルーム「スペラボ」、イメージキャラクターに「ガチャピン・ムック」を起用！

株式会社UKCorporation

株式会社UKcorporation（本社：東京都港区、代表取締役：浦川浩貴）が運営する屋内型トランクルーム「スペラボ」は、この度、新たなイメージキャラクターとして人気キャラクターの「ガチャピン・ムック」を2026年4月15日より起用いたします。

「スペラボ」について

東京・大阪を中心として全国700店舗以上を展開する屋内型トランクルーム（レンタル収納スペース）ブランドです。 空調完備・高いセキュリティ・清潔な空間を保ち、お申し込みからご利用まで非接触・ネット完結で、最短30分で利用可能な高い利便性をご提供しています。 3ヶ月賃料無料キャンペーンも実施しています。HP：https://spalab-chintai.uk-corp.co.jp/

ガチャピン・ムックと一緒に、お客様へお届けしたい5つのこと

1. どなたでも入りやすい、明るく安心な空間づくり 誰もが知るチャーミングな

「ガチャピン・ムック」が入口でお出迎えすることで、まるでいつものお気に入りのお店に行くような、ホッと安心できる場所を目指します。

2. ご家族の「大切な思い出」を一緒に守るパートナーとして

今、子育て奮闘中のお父さん・お母さんは、かつてテレビの向こうのガチャピン・ムックと一緒に育った世代でもあります。ご自身が親しまれたキャラクターを通じて、

「捨てたくない家族の思い出の品は、無理に手放さずスペラボへ」という、ご家族の暮らしに寄り添うメッセージをお届けします。

3. 「あれもこれも挑戦したい！」という大人のワクワクを応援

限界を超えてあらゆるスポーツに挑み続ける「ガチャピンチャレンジ」。そんなガチャピンのように、大人になっても新しい趣味やアクティビティを

楽しみたい方をスペラボは応援します。かさばるアウトドア用品やスポーツの

道具も、スペラボの空間ならスッキリ収納。

「次は何に挑戦しようか？」というお客様のワクワクを後押しします。

4. 「捨てられない…」というお悩みに、ムックと一緒に寄り添う 心優しいムックは、

もしかすると「愛着があって、モノがなかなか捨てられない…」というお客様の

お気持ちに一番寄り添える存在かもしれません。「無理に捨てなくてもいいんです。

大切なものは、わたくしたちが大切にお預かりしますぞ~」というムックの声とともに、

お片付けに悩む方の気持ちを少しでも軽くできればと考えています。

5. 街角や暮らしの中に、パッと明るい彩りを ガチャピンの「緑」とムックの「赤」は、

見ているだけで元気をもらえる不思議な力を持っています。

スペラボの店舗やWebサイトにふたりが登場することで、日々の暮らしやお片付けの時間に、パッと明るい彩りとちょっとした楽しさをご提供したいと願っています。

今後の展開（予定）

今後、「ガチャピン・ムック」が出演するオリジナルWebCMの配信や、スペラボ各店舗での看板掲示、レンタルオフィス・バイクガレージなど他事業でのビジュアル展開を順次開始いたします。

取材対応

今回の「ガチャピン・ムック」とのコラボのほか、トランクルーム市場の盛り上がりなどについても、ご取材が可能です。実際にトランクルームを活用し、家賃を抑えている利用者様へのご取材もセッティングいたします。

[担当：吉川]

（pr@uk-corp.co.jp）

※事前にご連絡ください。

会社概要

株式会社UKcorporation

所在地：東京都港区新橋1-9-5KDX新橋駅前ビル 9F

代表取締役社長：浦川浩貴