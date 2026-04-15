『未来の癒しを、リビングに。』を掲げる、ウェルネスケアブランド『RELAGE（リラージュ）』は、2026年4月18日（土）・19日（日）に兵庫県神戸市（TOTTEI PARK）で開催されるアウトドアイベント『OSOTO FESTIVAL vol.2』にブース出展いたします。 会場のRELAGEブースでは、話題の「EMSインナーケア」をはじめとする全4製品を無料でご体験いただける特別イベントを実施いたします。 アウトドアやフェスは楽しい反面、移動やアクティビティで体には知らず知らずのうちに疲労が溜まるもの。RELAGEのアイテムはコードレスで持ち運びが可能なため、テントサイトや車中泊、移動中の新幹線など「お外（OSOTO）」でのリラックスタイムにも最適です。「遊び倒したあとは、RELAGEでリラックス」。そんな新しいアウトドアの楽しみ方をRELAGEは提案します。

◾️ブース内容

全4製品を無料で体験！

RELAGEブースでは、SNSや社内モニターでも「気持ちいい！」「本格的！」と反響を呼んでいるRELAGEの全ラインナップ（全4製品）をブースにご用意。実際に見て、触れて、着けて、その場でご体感いただけます。 歩き疲れた脚や、冷えがちなお腹周り、スマホ疲れの目元など、フェス中のちょっとした休憩にぜひお立ち寄りください。

【最大5000円分のギフト券】が当たるキャンペーンも同時開催！

当日、ブースにて体験風景の撮影および当ブランドSNSでの発信にご承諾いただいた方を対象に、 【最大5,000円分のギフト券】が当たるハズレなしの抽選会を実施。 ご参加いただいた方には1,000円分以上のギフト券をプレゼントいたしますので、ぜひお気軽にブースへ遊びに来てください。

◾️出展製品ラインナップ

【EMS InnerCare Flex（腰・お腹ケア）】 巻くだけでインナーマッスル直撃！ 温熱×EMSでお腹周りをケア \22,000(税込)

【EMS Eye Care（目元ケア）】 目元を優しく包み込み、心地よい温熱で極楽リラックス \16,800(税込)

【EMS Neck Care（首元ケア）】 首回りをじんわり温めながら、 至福のリフレッシュ \19,800(税込)

【EMS Leg Care（ふくらはぎケア）】 パンパンな脚もサッと巻くだけ！ 心地よい加圧で、歩き疲れた脚に至福のリラックスを \13,800(税込）

◾️イベント概要

イベント名：OSOTO FESTIVAL vol.2 開催日程：2026年4月18日（土）～19日（日） 会場：Tottei park（兵庫県神戸市中央区新港町2-1） 入場料：無料 イベント公式URL：https://www.totteikobe.jp/event/article/25106

◾️ブランド概要

「未来の癒しを、リビングに。」 テクノロジーと実証がもたらす、 サロン以上の癒しをあなたの手元に。 忙しい現代だからこそ、ふと息をつける安らぎの瞬間を。 先端テクノロジーと様々な専門領域の知見を活かし、サロンさながらの"ほぐし感"をリビングで手軽に味わえるよう追求。 触れるたび、使うたび、まるで特別な空間にいるかのような 満ち足りた感覚を、ご自宅にいながらいつでも手にしてほしい――。 そんな想いから生まれた独自のデザインと機能性は、 毎日をさりげなく“ちょっと贅沢に”し、心と身体にゆとりをもたらします。