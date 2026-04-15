児童生徒ごとの端末利用状況を一元管理。学習eポータル「L-Gate」の端末管理台帳サービスとMDM「mobiconnect」が連携

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、同社が提供するモバイルデバイス管理（MDM）サービス「mobiconnect」が、株式会社内田洋行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大久保昇、以下内田洋行）が提供する学習eポータル「L-Gate」のオプションサービスである「端末管理台帳サービス」と連携したことをお知らせします。

本連携で、「mobiconnect」が取得する端末情報と、「L-Gate」が管理するユーザー情報を組み合わせて管理できるようになります。これにより、教育機関において児童生徒と端末の利用状況を把握しやすくなり、端末管理の効率化につながります。

＜教育現場における端末管理の課題＞

文部科学省が推進する「GIGAスクール構想（※1）」により、全国の学校では児童生徒1人1台の端末環境が整備され、教育現場におけるICT活用が進んでいます。これに伴い、学校では多数の端末を日常的に運用する環境が広がりました。

義務教育段階における1人1台端末の整備状況（令和４年度末）

出典：文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課「義務教育段階における1人1台端末の整備状況（令和４年度末時点）」（令和５年７月）

都道府県別公立高校段階における端末の整備状況について (令和６年度当初)

出典：文部科学省初等中等教育局学校情報基盤・教材課「高等学校段階における学習者用端末の整備状況について（令和６年度当初）」（令和６年８月）

こうした環境の中で、学校では端末の配布や回収、学年更新に伴う端末の再配布などの運用が発生します。その際、「どの児童生徒がどの端末を利用しているのか」を把握することが、端末管理において非常に重要となります。

一方で、教育現場における端末の管理や端末情報の把握は、MDMなどの管理システムで行われることが一般的です。そのため、ユーザー情報と端末情報が別々のシステムで管理される状況が生じており、どの児童生徒がどの端末を利用しているのかを横断的に把握しづらいという課題がありました。端末の再配布や利用状況の確認といった日常的な運用においても、現場の負担となっていました。

（※1）2019年に開始された、全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み。

＜「L-Gate」および「端末管理台帳サービス」について＞

「L-Gate」は、株式会社内田洋行が提供する学習eポータルで、1人1台・1アカウントを使った日々の学びと運用・管理を支援するサービスです。文部科学省CBTシステム（MEXCBT）にも対応しており、全国学力・学習状況調査でも利用されています。GIGAスクール構想で整備されたユーザー情報（ユーザーID）の管理機能を備え、デジタル教科書やドリル教材などの学習サービスとも連携可能です。教育委員会や学校の環境に合わせた柔軟な運用を支援しています。

「L-Gate」の有償オプションサービスである「端末管理台帳サービス」は、「L-Gate」に登録されたユーザーIDと、デバイス管理システム（MDM）の情報を連携させ、PCやタブレットなどの台帳管理を支援します。連携により、L-Gate上の学校・学年・氏名などの情報と、MDMに登録されたシリアル番号やOSバージョンなどの端末情報を自動的に取得し、履歴を含めて台帳に反映します。

さらに、CSVによる予備機の一括登録やデータ出力、自治体独自の管理項目の追加にも対応しています。教育委員会や学校の端末管理業務の効率化を強力に支援します。

＜「mobiconnect」との連携で可能になること＞

今回、「L-Gate」の端末管理台帳サービスと「mobiconnect」が連携することで、「mobiconnect」で管理されている端末情報を「L-Gate」のユーザー情報と紐づけて確認できるようになります。

「mobiconnect」では、端末にインストールされているアプリやOSのバージョンなどの端末情報を取得することができます。これらの情報を「L-Gate」のユーザー情報と組み合わせることで、教育現場において「どの児童生徒がどの端末を利用しているのか」といった端末利用状況を把握できるようになります。

今回の連携により、児童生徒ごとの端末利用状況の把握が進み、端末の再配布やトラブル発生時の端末特定など、学校における端末管理業務の効率化が期待されます。

＜株式会社内田洋行よりメッセージ＞

このたび、教育現場で広く利用されているMDM「mobiconnect」と「L-Gate端末管理台帳サービス」の連携が始まったことを歓迎いたします。

GIGAスクール構想の進展により、児童生徒1人1台端末環境における運用・管理の重要性はますます高まっています。一方で、予備機を含めた端末の管理・運用に関する現場の負担は増大しています。

本連携により、mobiconnectの端末情報とL-Gateのアカウント情報を紐付けて一元管理することで、端末の状態や利用状況を容易に把握できるようになります。これにより、棚卸しや故障・入替時の対応をスムーズに行うことができ、日常の管理業務の負担軽減とともに、トラブル時にも迅速に対応できる運用を実現します。

L-Gateは今後も、端末とアカウントを一体的に捉えた運用支援を通じて、教育現場における安心で持続可能なICT活用を支えてまいります。

株式会社内田洋行 教育DX推進ゲートウェイタスクフォース長 畠田浩史

＜インヴェンティット株式会社よりメッセージ＞

このたび、株式会社内田洋行の学習eポータル「L-Gate」の端末管理台帳サービスと、当社の「mobiconnect」の連携をリリースいたしました。

「GIGAスクール構想」も第2期となり、1人1台端末環境が広がる中、教育現場では多様なデバイスの管理と運用が求められています。特に端末の状態や利用状況を適切に把握することは、スムーズなICT活用を進めていく上で重要な要素です。

「mobiconnect」はこれまで、端末の設定管理やアプリ配信、紛失時のセキュリティ対策などを通じて、教育機関におけるデバイス管理を支援してまいりました。本連携により、端末情報とユーザー情報を組み合わせて管理できる環境を提供することで、より実態に即した端末運用の可視化と効率化を実現いたします。

今後も、教育現場におけるデバイス管理の高度化と、万全のセキュリティを携えたICT環境の実現に向けて、機能開発およびサービス連携を推進してまいります。

インヴェンティット株式会社 代表取締役社長 鈴木敦仁

内田洋行とインヴェンティットは、これからも教育現場のスムーズな端末利活用のために、端末管理における連携を進めてまいります。

＜１分でわかる！「mobiconnect」紹介動画＞[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]＜「mobiconnect」概要＞

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。



「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/(https://www.mobi-connect.net/)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 社長室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/