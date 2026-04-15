米ペガサスとジャパネット、CVCファンドを300億円へ拡大 ──既存領域に加え、生成AI・Physical AI・宇宙分野へ投資

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

米国シリコンバレーを拠点に、グローバルでスタートアップ投資と大企業のイノベーション支援を行うペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州、創業者兼CEO：アニス・ウッザマン、以下「ペガサス」）は、このたび通信販売大手の株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市、代表取締役社長兼CEO：高田旭人、以下：ジャパネット）と運用するベンチャー投資（CVC）ファンドを約300億円まで拡大することを発表いたします。

本ファンドは、スポーツ・エンターテインメント、シニアの生きがい支援、生活をより豊かにする既存領域に加え、生成AI、Physical AI、Space Techなどの最先端分野において、グローバルに成長するメガベンチャーおよび次世代スタートアップへの戦略投資を目的としています。

ジャパネットとペガサスは、これまで約4年間にわたり複数のファンドを通じて協業を進め、米国・欧州を中心としたスタートアップエコシステムへの継続的なアクセスを構築してきました。その中で、 SpaceX、OpenAI、Anthropic、xAIをはじめとする複数のメガスタートアップへの投資を実行し、いずれも高い成長を遂げています。

単なる情報収集にとどまらず、通常では参画が難しいとされる世界的な注目企業への投資機会を得られている手応えを踏まえ、本ファンドでは規模を拡大し、グローバル投資をさらに加速・高度化してまいります。

ジャパネットホールディングス 代表取締役社長兼CEO 高田旭人氏のコメント：

ジャパネットが大切にしている「見つける・磨く・伝える」という3つのステップのうち、世の中に埋もれた素晴らしいものを「見つける」領域において、グローバルなコミュニティを持つペガサス様とのパートナーシップは非常に大きな力となっています。今後も、本ファンドを通じて、世界中の最先端技術を見つけ出し、お客様の生活をより豊かにする価値を創出してまいります。

ペガサス・テック・ベンチャーズ 創業者兼CEO アニス・ウッザマンのコメント：

ジャパネット様とは、この4年間で強い信頼関係を築いてきました。米国での確固たるポジショニングと、シリコンバレーを起点としたグローバルアクセスを活かし、世界のメガトレンドを牽引するスタートアップへの投資機会を提供してきました。今回の300億円ファンドでは、生成AI、Physical AI、 Space Techといった領域で、戦略的にも財務的にもリターンが見込める投資をさらに加速してまいります。

ジャパネットグループについて

ジャパネットグループは“「今を生きる楽しさ」を！”という企業理念のもと、通信販売事業とスポーツ・地域創生事業を展開しています。両事業に共通する軸は世の中に埋もれた良い商品やサービス、地域の魅力、エンタメ・情報等を「見つけて」、独自の視点で「磨いて」、その良さをわかりやすく「伝える」ことです。ジャパネットグループに関わるすべての方の「今」が豊かなものになるよう、事業に取り組んでおります。詳細についてはhttps://corporate.japanet.co.jp/をご覧ください。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは、米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受けるグローバルベンチャーキャピタルです。CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）代行運用の最大手として、大企業のイノベーション支援を主要業務とし、グローバル規模での成長を後押ししています。これまでに、SpaceX、OpenAI、Anthropic、xAI、Twitter（現X）、Airbnb、SoFi、DoorDash、Coinbaseなど世界を代表する企業に加え、日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、 テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、多くの有望スタートアップへの投資実績を積み重ねてきました。これまでに世界290社以上のベンチャー企業に投資し、運用総資産額は約3,000億円に達しています。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570