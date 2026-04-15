シャルキュトリ専門店「メッツゲライササキ」、伊勢丹新宿店「フランス展 2026」に出展。世界チャンピオンが手がけるパテ・クルートなど人気商品をラインナップ

タカラ食品工業株式会社

東京・田園調布にあるシャルキュトリ専門店「メッツゲライササキ」は、2026年4月23日（木）～4月29日（水・祝）まで伊勢丹新宿店にて開催される「フランス展 2026」に出展いたします。

「フランス展 2026」は、フランスの“いま”を体現するスターパティシエや人気ブランドの食、ワイン、雑貨など約80ブランドが集結する食の祭典。「メッツゲライササキ」は、パテ・クルート世界チャンピオン 福田耕平シェフが手がけ、世界一に輝いた「鴨とフォアグラのパテ・クルート」をはじめ、同シェフが手づくりするパテやテリーヌ、惣菜やバスクチーズケーキを販売します。最終日には、「豚さんリエット」とイタリアンパセリとハムでつくったパテ「ジャンボン・ペルシエ」も登場します。

■「メッツゲライササキ」福田耕平シェフ

明治記念館でフランス料理の料理人として16年間働いたのち、2019年より田園調布にある「メッツゲライササキ」にてシャルキュトリづくりに取り組む。「パテ・クルート世界選手権アジア大会」には過去3回出場し、3回目に準優勝を獲得。2020年には4回目の参加で見事優勝を果たしました。2021年11月にはフランス・リヨンで開催された「パテ・クルート世界選手権」で世界中から集まる13人の中で優勝を果たし、世界チャンピオンの栄冠を勝ち取りました｡

福田シェフ

＜コンクール受賞歴＞

2015年 第15回メートル・キュイジニエ・ド・フランス

”ジャンシリンジャー杯”全国大会決勝 準優勝

2017年 第16回メートル・キュイジニエ・ド・フランス

”ジャンシリンジャー杯”全国大会決勝 デザート部門1位

2018年 第4回パテ・クルート世界選手権アジア大会 準優勝

2020年 第6回パテ・クルート世界選手権アジア大会 優勝

2021年 第11回パテ・クルート世界選手権決勝大会 優勝

パテ・クルート■「メッツゲライササキ」について

「メッツゲライササキ」は、ドイツ・フランスの本場の味を日本で表現するシャルキュトリ専門店。３年間ドイツで修業し国家資格である「ゲゼレ」を取得した技術者がつくる、本格的なハム・ ソーセージと2021年パテ・クルート世界選手権決勝大会で優勝した福田耕平シェフがつくる上質なシャルキュトリを販売しています。

＜店舗概要＞

店舗名：メッツゲライササキ (Metzgerei SASAKI)

住所：東京都大田区田園調布3-1-3（田園調布駅徒歩2分）

電話：03-5755-5971

営業時間：10：00～19：00

定休日：月曜日・火曜日

Instagram：https://www.instagram.com/metzgereisasaki/

HP：https://www.metzgerei-sasaki.shop