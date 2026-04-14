セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」が、「第2回 読者と選ぶ あたらしい絵本大賞」に協賛　読者参加型デジタル絵本コンテストを支援、作品制作用アプリ提供も

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、株式会社講談社こども事業部と株式会社絵本ナビが共催するデジタル絵本コンテスト「第2回 読者と選ぶ あたらしい絵本大賞」に協賛します。

本コンテストは、スマートフォンやタブレット、PCから誰でも気軽に参加でき、読者投票を通じて受賞作品が決まる参加型の新しい絵本コンテストです。第1回は、応募総数 1,076作品、読者投票 12,374票と大反響で終了しました。第2回は2026年4月14日（火）より応募受付が始まり、オンライン読者投票と審査を経て受賞者が決定します。

セルシスは、本コンテストを通じて、より多くの方が気軽に創作に挑戦できる環境づくりを支援します。応募者のうち希望者先着300名（*1）に作品制作用アプリとして「CLIP STUDIO PAINT」を提供するほか、受賞者への製品進呈による創作活動支援や、「CLIP STUDIO PAINT賞」の新設を通じた作品発表機会の提供など、参加者の皆さんのチャレンジをトータルでサポートします。

「読者と選ぶ あたらしい絵本大賞」

https://www.ehonnavi.net/pb-innovation-award/

■「読者と選ぶ あたらしい絵本大賞」概要

●募集期間

2026年4月14日(火) 14:00 ～ 6月30日(火) 23:59まで

●募集部門

【絵本部門】

「読みたい」「読んであげたい」と思えるような絵本であれば、内容は「自由」です。

- 赤ちゃん向けのシンプルな絵本

- 「食べない」「寝ない」など、子育ての悩みを解決してくれるような絵本

- グリム、アンデルセン、昔話など、誰もが知っている名作に新しい絵をつけた絵本

- リズムよくコマをわったコマ割り絵本

- あなたが生み出したオリジナルキャラクターが登場する絵本

このような作品も「あたらしい絵本大賞」では歓迎します。

もちろん、あなたが慣れ親しんできた絵本の表現でも。楽しみにお待ちしています。

【動画部門】

「時間がない」「上手に読めない」 そんな絵本の読み聞かせのお悩みを解決してくれるのが「動画」です。

子どもたちが動画を楽しむ機会がどんどん増えている今。うごく絵本、デジタル紙芝居、ミニアニメ……あなたならではの「絵本」を、動画で表現してください。

【イラスト部門】

第1回のテキスト部門受賞作品が第2回イラスト部門のお題として登場！

物語を創る才能にあなたの絵を創る才能をマリアージュしませんか？

第1回テキスト部門賞作品『れんけつ れんけつ！』（文：稲葉友樹）に絵をつけて絵本作品にしてください。また、『れんけつ れんけつ！』に登場するキャラクターのデザインも考えてください。

『れんけつ れんけつ！』作者：稲葉友樹さんより

課題テキストに選んでいただき、心より感謝申し上げます。この物語は、読み手が機関車になったつもりで声を出し、絵本の中を走り抜ける楽しさを思い描きながら書きました。描き手の皆様には、テキストの枠を超えた自由な想像力を爆発させてほしいと願っています。皆様が楽しみながら描いたワクワク感こそが、きっと読者をさらに物語の中へ連れていってくれると信じています。たくさんの素敵な応募を楽しみにしています！

【手遊び歌部門】

手や指、体を使ったあなたオリジナルの手遊び歌を送ってください。

たとえば

- 赤ちゃんが思わずケラケラ笑ってしまう手遊び

- 「おきがえ」や「おふろ」など、毎日の習慣が楽しくなる手遊び

- 親子で一緒にギュッとふれあえる手遊び

- 全身を大きく使ったダイナミックな遊び歌

子どもたちのお気に入りの定番になるような、あなたならではのアイデアを楽しみにお待ちしています。

●賞と特典

・大賞（1名）：全部門から1作品を選出します

- 紙の書籍・電子書籍で講談社から出版

- 賞金50万円（初版時印税に含みます）

- CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス 3年版

- 絵本ナビ・コクリコに作品紹介記事

・部門賞（各部門1名）

- 各部門ごとの特典

・絵本部門：電子書籍で講談社から出版

・動画部門：絵本ナビプレミアムに掲載

・イラスト部門：講談社の幼児雑誌や幼児ムックいずれかでイラストレーターデビュー

・手遊び歌部門：教育系YouTubeチャンネル『ボンボンアカデミー』で動画化

- 賞金10万円

- CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス 1年版

- 絵本ナビ・コクリコに作品紹介記事

・審査員賞（各審査員1名）：特別審査員に選ばれた作品に贈られます

※部門賞と重複の場合があります

- 絵本部門は電子書籍で講談社から出版

- 賞金5万円

- CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス 1年版

・CLIP STUDIO PAINT賞（各1名）：

受賞作品・最終選考選出作品の中から1作品、「CLIP STUDIO PAINT」のプロモーション活動に活用する作品に贈られます

- CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイス1年版＋CLIP STUDIO TABMATE 2 セット

- 「CLIP STUDIO PAINT」のプロモーション用クリエイティブへの作品採用（3年間）

※使用の際は作家名をクレジットします。 受賞後に作品使用許諾契約を締結します。

・読者賞（各1名）：公開審査で高い評価を得た作品に贈られます

- 賞金5万円

●最終選考作品

最終選考に残った作品には「CLIP STUDIO PAINT EX」が贈呈され、絵本部門の作品は電子書籍化されます。

※大賞・部門賞・審査員賞の受賞作品は対象外となります

- 絵本部門は講談社から電子書籍で出版

- CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6ヶ月版

●応募方法

コンテストサイト内の応募フォームよりご応募ください（デジタル応募のみ）。

※応募に関する注意事項や選考のスケジュールについては、コンテストサイトをご確認ください

▼『第2回あたらしい絵本大賞』コンテストサイト

https://www.ehonnavi.net/pb-innovation-award/

●特別審査員

横山だいすけ（歌手・俳優）

つむぱぱ（イラストレーター）

辻晶（CNRS准教授・東京大学IRCN赤ちゃんラボ連携研究者）

磯崎園子（絵本ナビ編集長）

●応募希望者向け制作ツール進呈

コンテストへの応募を希望する方、先着300名に「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 3ヶ月版」を進呈します。

以下よりお申し込みいただけます。

https://www.ehonnavi.net/pb-innovation-award/auth_code_request.asp

▼『第1回あたらしい絵本大賞』審査結果はこちらをご覧ください

https://www.ehonnavi.net/pb-innovation-award/vote/

株式会社絵本ナビについて

年間2000万人超が利用する絵本の総合情報クチコミ通販サイト。「子どもとどんな時間を過ごせたか」など、この絵本をこれから子どもに選ぼうとしている方へのアドバイス、という観点で書かれた46万件以上の利用者の「みんなの声」は、ただの評価にはない温かみと、情報としての深みがあるとして好評。アプリでの「全ページためしよみ」や、独自の評価ランキング、対象年齢別のおすすめ絵本、新刊絵本紹介、メールマガジンなど、豊富なコンテンツで、子育て中の母親を中心に人気を博しています。

https://www.ehonnavi.net/

株式会社講談社について

1909年に大日本雄弁会として設立された株式会社講談社は、コミック、小説、教養、ジャーナリズム、ファッション、絵本、アニメ、ゲームなど、あらゆるジャンルの「ものがたり」を、世界中の才能とともに創りだす総合出版事業を展開しています。『窓ぎわのトットちゃん』『100万回生きたねこ』など子どもの心に寄り添う作品も生み育てるお手伝いを続けてきました。

講談社創業90周年事業として、幼い頃から本に親しんでもらいたいと企画された「本とあそぼう 全国訪問 おはなし隊」。たくさんの絵本を積んだ2台のキャラバンカーで各都道府県を巡回し、幼稚園、保育所、小学校や図書館、書店などを訪問しています。

1999年にスタートして以来、通算22000回以上の訪問、190万人を超える参加者のみなさまに支えられ、2018年には、優れたメセナ活動（芸術・文化振興による社会創造）を表彰する「メセナ大賞」にも選ばれました。

講談社コーポレートサイト Inspire Impossible Stories

https://www.kodansha.com/jp/

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、6,000万人以上が利用した（*2）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



*1 なくなり次第終了となります

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/