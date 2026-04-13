フォトグラファー5名との数量限定スペシャルTシャツをローンチ。URBAN RESEARCH KYOTOにて「TINYVICES ARCHIVES」開催

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCHの旗艦店、URBAN RESEARCH KYOTO（アーバンリサーチ 京都店）では、2026年4月17日(金)より、独自の審美眼で選りすぐりの作品を編み出すキュレーションイベント「TINYVICES ARCHIVES（タイニーヴァイセズ アーカイブス）」を開催いたします。

本イベントの開催を記念し、現代の写真シーンを牽引する5名のフォトグラファーの作品を投影したスペシャルTシャツを発売。また、初日の夜にはどなたでもご参加いただけるレセプションパーティーを開催いたします。

今回のスペシャルアイテムには、本イベントのキュレーターを務めるTim Barber（ティム・バーバー）をはじめ、現代のアート・写真界を牽引する以下の豪華なアーティストたちが参加しています。

Tim Barber（ティム・バーバー）@ timobarber(https://www.instagram.com/timobarber/)商品名：Tim Barber-01Jerry Hsu（ジェリー・スー）@ internetfamous(https://www.instagram.com/internetfamous/)商品名：Jerry Hsu-01Jason Nocito（ジェイソン・ノシト）@ jason_nocito_studio(https://www.instagram.com/jason_nocito_studio/)商品名：Jason Nocito-02Peter Sutherland（ピーター・サザーランド）@ petersutherland(https://www.instagram.com/petersutherland/)商品名：Peter Sutherland-02Ryan McGinley（ライアン・マッギンレー）@ ryanmcginleystudios(https://www.instagram.com/ryanmcginleystudios/)商品名：Ryan McGinley-01

「TINYVICES ARCHIVES」に出展するアーティストの中から、彼らの象徴的な作品をピックアップ。semoh（セモー）のディレクションにより、特別なプロダクトとして形にしました。

Tシャツのボディには、歴史あるアメリカのブランド「ONEITA（オニータ）」を採用。タフで肉厚な質感が特徴のONEITAのボディは、90年代のストリートやカルチャーシーンとも親和性が高く、今回のフォトグラファーたちの作品が持つ力強さをストレートに引き出しています。

オーソドックスで気負わないスタンダードなTシャツだからこそ、グラフィックとしての写真の魅力が際立つ仕上がりとなりました。

世界的な名フォトグラファーたちの視点を、ONEITAのタフなボディでデイリーに纏う。そんな「TINYVICES ARCHIVES」ならではの贅沢な一着を、ぜひ店頭でご覧ください。

RECEPTION PARTY

イベント初日の4月17日(金)夜には、本イベントのローンチを祝したレセプションパーティーを開催いたします。

会場では、限定Tシャツの販売に加え、フォトグラファーたちの貴重なアーカイブ作品を展示。心地よい音楽やドリンクとともに、世界を舞台に活躍するアーティストたちの感性に触れながら、ゆっくりとショッピングをお楽しみいただける特別な空間をご用意しております。

【開催日時】

2026年4月17日(金) 19:00～21:00

【開催場所】

URBAN RESEARCH KYOTO 2階(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

〒604-8045 京都府京都市中京区円福寺前町285

TEL：050-2017-9156

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

※ レセプション開始時刻の19時までは、2階会場はクローズしております。

TINYVICES ARCHIVE EXHIBITION

【開催期間】

2026年4月17日(金)～5月6日(水・祝)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

> 詳しくはこちら(https://media.urban-research.jp/news/727463/)

商品情報

Tim Barber-01、02

Jerry Hsu-01、02

Jason Nocito-01、02

Peter Sutherland-01、02

Ryan McGinley-01、02

サイズ：M / L / XL

カラー：ホワイト / ブラック

\16,500 (tax incl.)

【発売日】

2026年4月17日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO

営業時間：平日12:00～20:00、土日祝11:00～20:00

※ 4月17日(金)はレセプションパーティー開催のため、店舗2階にて19:00より販売開始

※ アーバンリサーチ公式オンラインストアでの販売は未定でございます。

semoh（セモー）

デザイナー上山浩征により展開される日本のファッションブランドです。上山は、生地や衣服にまつわる多様な職やフランスアンティークに精通する職を経ており、独自の審美眼と職務経験を活かした、洋服背景の掘り下げ方による素材選びなどの製作過程から、袖を通した時に服がもたらす着用者の印象まで、 ブランド設立時から一貫したコンセプトのもと、 ストーリーを意識しながら上質で独特なムードの洋服です。アートや建築など文化的な側面との協業も創設期から行なっており定評があります。それらを衣服として、日常に溶け込みながら着る人を引き立てる、現代を表現する衣服を提案し続けています。

TIM BARBER

ニューヨークを拠点とするバーバーは、Vice Magazineのフォトエディターとして注目されました。その後、オンラインギャラリープラットフォーム 「tinyvices.com」を設立し、ライアン・マッギンレーやアリ・マルコポロスといった著名な写真家や新進気鋭のアーティストの作品を展示し、現代アートシーンに大きな影響を与えました。キュレーターとしての活動に加え、写真家としても活動しており、ファッション誌をはじめ様々な出版物で作品を発表している。

Instagram @ timobarber(https://www.instagram.com/timobarber/)

https://www.timbarber.us/