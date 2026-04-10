Mリーグ、ラスベガス・ニューヨークで麻雀の「USツアー」を開催！

一般社団法人Mリーグ機構

一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、リーチ麻雀世界選手権（英語名：World Riichi Championship、WRC）および全米プロ麻雀連盟（英語名：United States Professional Mahjong League、USPML）とコラボレーションし、アメリカ・ラスベガスとニューヨークを巡る「USツアー」を開催することをお知らせいたします。

本ツアーでは、Mリーガーや初代世界チャンピオンの山井弘プロ、日本プロ麻雀連盟会長の森山茂和プロなど11名のトッププロが参加し、麻雀大会や交流会、エキシビションマッチを行います。ラスベガスではルクソール・ホテル＆カジノ内「HyperX Arena」を舞台に、Mリーガーが登壇する記者会見と麻雀大会を開催。麻雀大会の参加者は、Mリーガー6名のいずれかと必ず同卓可能です。その後、ニューヨークに移動し、「Sparrow’s Nest Studio」で、交流会とエキシビションマッチ、Mリーガーとの東風戦バトル「Eastside Showdown」を行います。

Ｍリーグでは、本ツアーを通じ、麻雀を通じた国際的な交流および親善への貢献を行うとともに、頭脳スポーツとしての麻雀の楽しさを広く世に伝えてまいります。グローバルな拡大を見せるＭリーグに、ぜひご注目ください。

■M.LEAGUE x World Riichi 2026 U.S. Tour概要

大会名：M.LEAGUE x World Riichi 2026 U.S. Tour

開催日：

2026年6月26日～30日 ※現地時間

会場：

ラスベガス HyperX Arena

ニューヨーク Sparrow’s Nest Studio

開催内容：

・ラスベガス

6月26日 記者会見

6月27日 麻雀大会1日目＋交流会

6月28日 麻雀大会2日目

・ニューヨーク

6月29日 交流会「After Hours」

6月30日 エキシビションマッチ、東風戦バトル「Eastside Showdown」

参加者：

逢川恵夢選手（EARTH JETS）

内川幸太郎選手（EX風林火山）

岡田紗佳選手（KADOKAWAサクラナイツ）

高宮まり選手（KONAMI麻雀格闘倶楽部）

白鳥翔選手（渋谷ABEMAS）

松本吉弘選手（渋谷ABEMAS）

森山茂和プロ

魚谷侑未プロ

山井弘プロ

※6月27日・28日の麻雀大会と6月30日のエキシビションマッチは、「World Riichi公式YouTubeチャンネル」にて生中継を実施いたします。

World Riichi公式YouTubeチャンネル

URL：https://www.youtube.com/@worldriichi

■大会参加費

・ラスベガス

麻雀大会参加券：＄500

麻雀大会＋交流会参加券：＄550

※4月30日までにお申し込みの方は、早期割引価格でお求めいただけます。

麻雀大会参加券：＄500→＄450

麻雀大会＋交流会参加券：＄650→＄550

・ニューヨーク

交流会「After Hours」参加費：＄150

東風戦バトル「Eastside Showdown」参加費：＄150

※4月30日までにお申し込みの方は、それぞれ早期割引価格の＄100でお求めいただけます。

各チケットの詳細は、お申込みサイトよりご確認ください。

※各料金は別途消費税がかかります。

■イベント申し込み

以下URLよりお申込みください。

https://www.worldriichi.org/ustour

■World Riichi組織概念

World Riichiは、世界最高峰の打ち手たちが「世界リーチ麻雀チャンピオン」の称号を懸けて競い合うエリートな舞台として設立されました。これまで4カ国で世界最大かつ最も権威ある国際大会を成功させてきた実績を持ち、グローバルな規模でハイレベルな競技精神を育むことに尽力しています。また、国際的に認められた標準ルールを維持・推進することで、世界中のリーチ麻雀におけるプロフェッショナルかつ統一された競技環境の確立を目指しています。

公式HP: https://www.worldriichi.org/



■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

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