劇場版「暗殺教室」みんなの時間　LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（(C) 松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE https://line.me/S/sticker/33514468

LINE着せかえ『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE）））

LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=45e10b34-535c-4e07-9658-85ea48b9eaa4

LINE着せかえ『劇場版「暗殺教室」みんなの時間 殺せんせー』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE）））

LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=7bb2843c-bade-4d1e-b45b-214cb0f3a716

■イントロダクション

クラスの生徒全員暗殺者！

ターゲットは担任の先生!?

暗殺学園青春エンターテインメントが劇場アニメで帰ってくる!!

原作連載完結＆TVアニメ放送終了から10年

皆さん立派な大人になりましたね

みなさん、それぞれの

今を一生懸命生きていることでしょう

どうです？

久しぶりに3年E組に会いに来ませんか？

友だちを誘っても良いですし、もちろん一人でも大丈夫

Ｅ組との同窓会だと思って、気楽に遊びに来てください

きっと素晴らしい時間になりますよ

【劇場版公式HP】https://www.ansatsu-anime.com/

【アニメ公式X】https://x.com/ansatsu_anime

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上