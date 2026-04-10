株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年4月16日（木）～18日（土）に開催される「第40回全日本トライアスロン宮古島大会」に、Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）を出展いたします！

【Precision Fuel & Hydration出展情報】

名称：第40回 全日本トライアスロン宮古島大会 日程によって会場の場所が変わりますのでご注意ください。 HP：https://tri-miyako.com/ --------------- 日時：2026年4月16日（木）13:00～17:00 4月17日（金）9:00～19:00 会場：JTAドーム宮古島 --------------- 日時：2026年4月18日（金）13:00～16:00 会場：宮古島東急ホテル＆リゾート

当社の「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」をより多くの方にご利用いただけるように、「第40回全日本トライアスロン宮古島大会」にてプレシジョンの販売をさせていただきます。 また、販売期間中はブースにて、試飲・試食会を開催します。ジェルが苦手な方はぜひ試食しに来てください！ ジェルがトロッとしていて飲み込みやすいので、レース中にも摂りやすい形状となっております！ 汗で失われるナトリウム量は、個人差が12倍以上あります！糖質の補給にはナトリウムが必要不可欠です。電解質ローディングで、水分を吸収できる体に。 適切なナトリウム摂取で、糖質のエネルギー変換をスムーズに。 足のつり、けいれん、内臓トラブル、補給に悩みがある方は、ぜひPrecision Fuel & Hydrationブースにお立ち寄りください。

■来場者向けPrecision Fuel & Hydrationブース 現地特典

特典① プレシジョン試飲会実施

特典② 宮古島トライアスロンセットが特別価格販売

特典③ PF＆Hバケットハットなどのアパレル商品販売

現地で、「宮古島トライアスロンセット」をご購入の方から抽選で2名様にPF＆Hバケハをプレゼントいたします！

特典④ 各商品10～15％OFF販売

特典⑤ カーボ・オンリー・ドリンクミックス / カーボ＆電解質ドリンクミックス特別価格販売

ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！

■カーボ・オンリー・ドリンクミックス！ プロサイクリングチームと共同開発（ツール・ド・フランスのためにプロサイクリングのロット・ドストニーと共同開発）されたカーボ・オンリー・ドリンクミックス！ ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！ 最大 120g/Lの炭水化物を補給可能 グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、ボトルから飲むだけなので 咀嚼（そしゃく）不要です。 電解質なしなのでナトリウム量を自由に調整できます。 一般のスポーツドリンクはカーボ + 電解質が固定ですが、カーボ・オンリー・ドリンクミックスは、カーボと電解質を分けて摂取することができます。 気温や発汗量に応じて、カーボ・オンリー・ドリンクミックスに電解質を混ぜて使うことができるので、自分に合ったドリンクを作ることも可能です。 カーボローディングにも最適です。 ■カーボ＆電解質ドリンクミックス！ ボトル1本で完結するカーボ＆電解質ドリンクミックス！ 一般的なスポーツドリンクよりも高濃度なエネルギー設計で、 長時間の運動でも安定したパフォーマンスをサポートします。 最大 60g/Lの炭水化物と電解質（ナトリウム：1000mg）を補給可能！ グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、咀嚼不要。 エネルギーだけでなく、発汗で失われるナトリウムをしっかり補給することが出来ます。 さらにこのドリンクでエネルギーと電解質が一緒に補給できるので、ジェルの本数を減らしたい方にもおすすめです！

特典⑥ スウェットテスト（事前予約の方のみ対象）

▼スウェットテストの予約はこちら https://precision.stores.jp/reserve/sweat-test/services#pageContent

■3名のプレシジョンサポート選手が出場します！

古谷純平選手（第39回全日本トライアスロン宮古島大会：1位 6時間3分57秒）

トライアスロンコミュニティFree Spirit：https://free-spirit.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/jumpei_furuya/

寺澤光介選手（第39回全日本トライアスロン宮古島大会：2位 6時間23分14秒）

Instagram：https://www.instagram.com/terasuke.tri.37/

平柳美月選手（第39回全日本トライアスロン宮古島大会：1位 7時間1分41秒）

Instagram：https://www.instagram.com/__hirame/

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。 本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。 さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。 ・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有） ・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有） ・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット ・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる ・1錠約12kcalと低カロリー ・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500） ・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能 ・電解質ローディングにおすすめ（PH1500） ■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー ・汗で失われる電解質を素早く補給 ・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い ・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500） ・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能 ・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル ・マイルドな柑橘系の味 ・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し ・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal） ・インフォームドスポーツ認定 ・人工成分不使用 ■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル ・1袋120kcal+カフェイン100mg含有 ・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し ・効きがいい ・インフォームドスポーツ認定 ・人工成分不使用

【Precision Fuel & Hydration出展情報】

名称：第40回 全日本トライアスロン宮古島大会 日程によって会場の場所が変わりますのでご注意ください。 HP：https://tri-miyako.com/ --------------- 日時：2026年4月16日（木）13:00～17:00 4月17日（金）9:00～19:00 会場：JTAドーム宮古島 --------------- 日時：2026年4月18日（金）13:00～16:00 会場：宮古島東急ホテル＆リゾート

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画 https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイト https://pfandh.jp/ ▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイト https://shop.pfandh.jp/

■会社概要 商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング 代表取締役：森重一雄 所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階 設立：平成14年5月2日 事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業 WEB事業、出版事業、広告代理店事業 URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】 株式会社トータルヘルスコンサルティング TEL：03-3526-3081