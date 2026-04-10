系統用蓄電池事業を推進する合同会社「M&K Energy」の設立について

松尾産業株式会社

松尾産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松尾 尚樹｜以下、松尾産業）とキグナス石油株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：若澤 雅博｜以下、キグナス）は、系統用蓄電所を共同で運営する合同会社M&K Energy（以下、M&K Energy）を設立することで合意し、2026年４月９日に調印式を行いました。両社は、本取り組みを通じて、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い重要性が高まる電力系統の安定化に貢献するとともに、蓄電池を基盤とした新たなエネルギービジネスの創出を目指します。



背景

近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う系統混雑・出力制御の発生により、電力需給を調整し、電力の安定供給に貢献する系統用蓄電池への期待が年々高まっています。また、日本国内においては、容量市場や需給調整市場の整備が進み、蓄電池を活用した電力ビジネスの機会が拡大しています。こうした背景を踏まえ、M&K Energyでは、需給調整市場における実運用等を通じた知見の蓄積を行い、今後の事業展開に向けた収益モデルの確立を進めてまいります。



松尾産業は、系統用蓄電所が再生可能エネルギーの有効活用を促進し、エネルギーの安定供給と脱炭素社会の実現に寄与する重要な取り組みであると捉え、本事業の検討を進めてまいりました。あわせて、当社がこれまで培ってきた再生可能エネルギー分野における知見や、蓄電池システムの選定・構築・運用に関する技術力を活かし、新たな事業機会の創出につながる点にも大きな可能性を見出しております。本取り組みにおいては、松尾産業の技術的知見と、キグナスの事業基盤および顧客ネットワークを掛け合わせることで、持続可能なエネルギー事業の確立と将来的な展開を見据えた連携を進めてまいります。



系統用蓄電所概要

所在地 群馬県邑楽郡

商用運転開始時期 2026年5月

採用電池 Gotion

発電出力 約２MW

蓄電池容量 約８MWh

M&K Energyが運用する館林蓄電所

系統用蓄電池事業へのお問い合わせ

系統用蓄電池の導入や運用をご検討のご担当者様は以下までお気軽にお問い合わせください。

松尾産業株式会社 エネルギーソリューション事業部

メールでのお問い合わせ(https://www.matsuo-sangyo.co.jp/contact/contact-energy-solutions/)

TEL：06-6261-1217



松尾産業について

松尾産業は、自動車部品や光輝顔料をはじめとする専門性の高い原材料や研究開発装置などを取り扱う商社です。「Connecting the Peaks」を理念に掲げ、技術や素材、知見をつなぐことで製造業の課題解決に取り組んできました。近年は再生可能エネルギー分野やインキュベーション領域にも注力し、新たな価値創出に挑戦しています。



社名：松尾産業株式会社

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＪＰタワー大阪15階

設立：1938年

代表者：代表取締役社長 松尾 尚樹

事業内容：塗料原材料・機能性材料・光学部品・自動車部品等の輸出入および国内販売

URL：https://www.matsuo-sangyo.co.jp/