【フジテレビ】『私は夫と２回結婚する』４月10日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

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フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『私は夫と２回結婚する』の独占配信を、４月10日（金）０時より開始しました。

『FOD SHORT』は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

『私は夫と２回結婚する』（C）フジテレビ

【ストーリー】

ゴーストライターとして人気小説家の夫に才能を搾取され続けてきた“奴隷妻”。

地獄のような結婚生活を捨てた彼女は、絶世の美女に整形し、完璧な別人となって再び夫の前に現れる。目的はただ一つ、愛を装い「２回目の結婚」を果たして、夫を絶望の底へ叩き落とすこと。

不倫相手や取り巻きを次々と罠に嵌め、誰も予想し得ない衝撃の結末へと突き進む復讐エンターテインメント！

【コメント】

高田里穂

「自分の顔と人生に決別し、まったくの別人として生まれ変わってまで、復讐したい相手がいる。

そこまでの憎しみを特定の誰かに向けたことはありますか？

私は無論、ありません。

彼女の心に燃える感情はどれだけのものなのだろうと途方に暮れながらも、ありったけの感情を剥き出しにしました。

復讐の果てに待ち受けるものは一体、何でしょうか。非道ながらも鮮烈な登場人物達に、是非いざなわれてみて下さい」

夕輝壽太

「“壽太だからこそこの役が面白い”――そう言っていただき、普段の“いい夫っぽい”印象を、いい意味で裏切るような“最低最悪の夫役”に挑戦しました。裏切りを誰よりも嫌いながら、自らは何度も裏切りを重ねる…これまでの俳優人生の中でも、ここまで人間の醜さに向き合った役は初めてで、すべてが挑戦でした。

愛と狂気、そして壮絶な復讐が交錯する本作、ぜひ最後までドキドキしながら見届けていただけたら嬉しいです」

スタンミじゃぱん

「今回、脚本家さんが僕にあてがきをしてくださったという熱烈なオファーをいただき、この仕事を受けさせていただきました。

以前のお仕事でもご一緒した撮影チームで楽しく撮影ができました。

いろんな葛藤がずっと心の中にあり、そのなかでもわかりやすい２つの葛藤がずっと平行移動しながら進む、僕の役をお楽しみください」

◇ ドラマ概要

■タイトル：『私は夫と２回結婚する』（全70話）

■配 信：４月10日（金）０時～独占配信開始

■出 演：高田里穂／スタンミじゃぱん／三輪晴香／園都／池田朱那／七星束子／野澤剣人／湊みそ

ら／羽藤萌結／朝井大智／夕輝壽太

■スタッフ：脚本：雨傘美耶子

演出：倉木義典

プロデュース：田上向日葵

プロデューサー：山口正紘／花田英之

制作協力：エー・ビー・シーリブラ

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/sibui （番組ページ）

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Pla

y）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp