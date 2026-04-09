株式会社BLT PRIME(本社：東京都港区、代表取締役：河田 智也)は、NY発アメリカンステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」において、俳優ジョニー・デップ氏来日時のプライベートディナーを再現した「Hollywood Star Private Course」(ハリウッドスタープライベートコース)を2026年4月15日から6月30日まで期間限定で販売いたします。





詳細URL： https://bltsteak.co.jp/news/jonnydepp/





ハリウッドスタープライベートコース





2025年末、俳優ジョニー・デップ氏が約8年半ぶりに来日しました。

自身のアート展の開催や監督作品のジャパンプレミアへの登壇などで日本を訪れた同氏の来日初日、BLT STEAK ROPPONGIにて歓迎のプライベートディナーが行われました。





BLT STEAKの看板メニューであるUSDA最高格付けプライムグレードのドライエイジングTボーンステーキと日本を代表する神戸牛の食べ比べをはじめ、ロブスターやクラブミート＆キャビアを添えたスペシャルシーフードプラッターなどの厳選素材の料理を提供。





このたび、そのディナーを再現した「Hollywood Star Private Course」を4月15日から6月30日まで期間限定で販売いたします。ハリウッドスターが来日時に実際に楽しまれたディナーを体験できる特別なコースです。





BLT STEAK ROPPONGIは、USDAプライムビーフのドライエイジングステーキを看板に、国内外のゲストを迎えてきたステーキハウスです。今回の特別コースを通して、BLT STEAKならではのダイナミックなステーキと贅沢なシーフードの魅力をお楽しみいただけます。





キャビアやロブスター入りスペシャルシーフードプラッター

日米ビーフの食べ比べ・神戸ビーフ

US最高級プライムグレード・T-BONEステーキ

BLT STEAK シグネチャー・ポップオーバー





■Hollywood Star Private Course(ハリウッドスタープライベートコース)販売の詳細

期間：4月15日～6月30日 ランチ・ディナータイム

予約：2名様より、2日前迄要予約

価格：1名様 38,000円(税込)





＜内容＞

・自家製ポップオーバー、ホイップバター

・スペシャルシーフードプラッター

(ロブスター／クラブミート＆キャビア／ホタテ／ジャンボシュリンプ／ハマグリ)

・チョップドベジタブルサラダ

・トリュフとポルチーニのポタージュ

・神戸牛リブロースのグリル アスパラグリル

・ドライエイジング プライムT-BONE ステーキ for1.5

・マッシュドポテト

・パティシェ特製デザート

・食後のお飲み物





※ディナータイムは、サービス料10％を別途頂戴いたします。

※仕入れ等で、メニューが一部変更する場合がございます。

※プレスリリース内の写真はイメージです





天高5メートルの店内でハリウッドスター体験を





■BLT STEAK ROPPONGI 店舗概要

所在地 ： 東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデン5F

TEL ： 03-3589-4129

施設構成 ： 120坪 108席、テラス20席

1階 - ダイニング 44、個室 4室／24(4名x1, 6名x2、8名x1)、

バー6、テラス20

中2階 - ラウンジダイニング30

営業時間 ： 月曜日～金曜日 ランチ 11:30～15:00(L.O. 14:00)

ディナー 17:30～23:00(L.O. 22:00)

土曜日、日曜日 ランチ 11:30～16:00(L.O. 14:00)

ディナー 17:00～23:00(L.O. 22:00)

WEBページ： https://bltsteak.co.jp









■BLT STEAK ROPPONGIについて

2014年9月に日本1号店としてオープンした六本木店は、2020年7月にリニューアルオープンし、よりエレガントな店にグレードアップしました。エントランスを入ったスペースには、レセプション、クローク、ウエイティングスペース、バーを配置、奥に続くダイニングへの期待が高まります。





1階のメインダイニングは天井高6メートルの開放感溢れる空間に、ゆったりとした席の配置をし、大理石やシャンデリア、色彩豊かなアートがエレガントなリゾート感を作っています。奥には4名様から8名様用の4つの個室があり、最大16名様までのビジネスからプライベートまでの利用が可能です。中2階には階下を眺める専用のバーを備えた30席のラウンジダイニングがあり、第二のダイニング、ラウンジ、貸切りのご利用にも対応、またオープンテラスも設置し、ランチからディナー、あらゆるニーズに対応しています。









■BLT STEAKについて

アメリカ国内外において有名なステーキレストランの一つであるBLT STEAKは、2004年に旗艦店となる「BLT STEAK NY(ニューヨーク店)」のオープン以来、BLT STEAK、BLT PRIME、BLT BURGERをはじめとするブランドレストランを世界各国に展開しています。





質の高いサービスと並外れたホスピタリティで、ニューヨークタイムズの2つ星、ニューヨークポストの3つ星、トップホテルレストランのトリプルA、ワシントニアンのワシントンDC・ベストステーキハウス、マネードットコム、フォーブスドットコム他、ワインスペキュタクラーズ アワード オブ エクセレンスのファイナリストなど各店が長期にわたり高い評価を受けています。









■BLT STEAKの料理について

クラシックなステーキハウスにビストロの雰囲気を添えたモダンアメリカンステーキハウスBLT STEAKは、シグネチャーとなる「ポップオーバー」、スペシャリティ「ステーキ」、フレッシュシーフードやサイドディッシュ、土地々の季節の食材で作るブラックボードメニューが有名です。