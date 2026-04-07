応募総数“過去最多”4万2千人　iLiFE!新メンバーを決める史上最大規模オーディションの模様を「ABEMA」にて“先行最速”無料放送決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アイドルグループ・iLiFE!の新メンバーオーディションに密着する新番組『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』 を、2026年4月8日（水）夜8時より無料放送することを決定しました。本オーディションの模様は、「ABEMA」にて“先行最速”の放送となり、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定です。

「私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)」をキャッチコピーに、ファンとともに熱いライブを作り上げる女性アイドルグループ・ iLiFE!。SNSでのバズやライブ会場での口コミによって若年層を中心として爆発的に支持を拡大。代名詞となる楽曲『アイドルライフスターターパック』は、アイドルファンの文化でもある“コール”を世間に広め、TikTok を中心に大きな話題を呼びました。そして2024年8月の幕張メッセ公演、2025年8月日本武道館公演を成功させ、2026年8月26日には過去最大キャパとなるKアリーナ公演を控えるなど、いま最も勢いに乗るライブアイドルとして注目を集めています。

そんなiLiFE!が、新たなステージに向けて立ち上げた新メンバー発掘プロジェクト「Project i」が始動。本オーディションでは、現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1名を選出します。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着します。応募総数は過去最多となる4万2千人。その中から選ばれたオーディション生たちが、合宿審査に臨み、さらに4次審査を通過した候補生は約1か月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれます。

今回、「ABEMA」は一連の過程に完全密着し、夢を掴むために挑戦する候補者たちの姿を追いながら、ステージに立つ覚悟が問われる中でのリアルな成長と脱落のドラマに迫ります。そして最終審査の先に待つのは、iLiFE!の未来を担う新たな“ピンク担当メンバー”誕生の瞬間。過去最大規模となる本オーディションのすべてを、どこよりも早く届けます。ぜひ、ご期待ください。

(C)imaginate Inc.

■ABEMA『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』概要

（C）AbemaTV,Inc.

初回放送日時：2026年4月8日（水）夜8時～ ※毎週水曜夜8時放送

初回放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CpvxCDYCrX1hWF

※画像をご使用の際は、【(C)imaginate Inc.】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/