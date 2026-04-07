アルサーガパートナーズ、熊本銀行と業務提携契約を締結

アルサーガパートナーズ株式会社

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、2026年3月30日（月）、株式会社熊本銀行（取締役頭取 坂本 俊宏、以下「熊本銀行」）と業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

■提携の背景

熊本銀行は1929年の創立以来、地域企業の成長を支援し、地域経済の発展に貢献してきた金融機関です。近年、経営環境が急速に変化するなかで、企業には業務の効率化だけでなく、事業モデルの変革や経営戦略と連動したDX推進が求められるようになっており、金融サービスだけでは解決が難しい課題も増えています。

こうした状況を踏まえ、同行ではデジタル技術を活用した経営支援の強化、そして企業のDX推進を後押しする取り組みを進めています。

アルサーガパートナーズは、日本発の総合ファームとして、コンサルティングからシステム開発、運用までを一貫して担いながら、国内各地の企業や現場と向き合ってきました。熊本・福岡・鹿児島に拠点を展開し、地域に根ざしたニアショア開発・運用体制を行うことで、それぞれの土地や企業が持つ力を引き出し、日本全体をより良くしていくことを目指しています。

特に熊本では、20年以上にわたり地域の企業や人から信頼されてきた「フロンティアビジョン」を前身とする熊本支社を基盤に、多くの企業からの継続的な相談や期待を受けて事業を拡大してきました。関わる企業・プロジェクトの数も年々広がっており、そうした成長と期待に応えるかたちで、2025年には第二オフィスを開設し、より多くの挑戦を受け止められる体制を整えました。地元に根差した歴史と拡大を続ける開発体制は、地域企業の課題解決を共に支えるパートナーとして高い相性を持っています。

こうした両社の方向性と地域への姿勢が重なり、地域企業のデジタル化・業務改善を包括的に支援できる体制を構築できるとの判断から、今回の業務提携に至りました。

■提携内容

本提携は、熊本県を中心とした九州地域の企業が抱える経営課題やDXニーズに対し、金融機能とDX推進の両面から総合的な伴走支援を提供できる体制を構築することを目的としています。

熊本銀行が持つ地域密着型ネットワークと、アルサーガパートナーズが持つ国内開発力・技術力・デザイン力などのデジタルスキルを組み合わせることで、企業の業務効率化、新規事業の立ち上げ、デジタル戦略策定、人材育成など、多面的な支援を実現します。

具体的には、企業が抱える課題に応じて、ホームページ制作、マーケティング支援、システム開発、業務改善コンサルティング、BPOなどの領域で両社が連携し、それぞれの強みを活かした支援を進めてまいります。さらに、アルサーガパートナーズが熊本・福岡・鹿児島で展開するニアショア開発体制を活用し、地域に根ざしたDX支援を強化することで、熊本をはじめとする九州全体のデジタル化と企業の競争力強化に貢献していきます。

■両社コメント

⚫︎熊本銀行 ソリューション事業部 副調査役 村上 裕熙様

本提携は、地域企業の皆さまが直面する経営課題に対し、DXを軸としたより包括的な支援を提供できる大きな機会だと考えております。事業環境の変化が加速するなか、業務効率化にとどまらず、事業モデル改革や新たな価値創出につながるDX戦略の構築と実行が不可欠です。

アルサーガパートナーズ様は、熊本で長く信頼を集めてきた前身組織の知見と、高い技術力を活かし、地域に根ざした支援を続けてこられました。今回の提携を通じ、当行とアルサーガパートナーズ様のネットワークおよびDX推進力を掛け合わせることで、地域企業の皆さまの成長をより強力に後押ししてまいりたいと考えております。

⚫︎アルサーガパートナーズ取締役 渡邉直登

熊本銀行様との提携は、私たち熊本支社にとって大きな節目となる取り組みです。前身であるフロンティアビジョンの時代から20年以上にわたり、熊本の企業の皆さまとともに成長してきた私たちにとって、地域の課題を一緒に解決できるこの連携は非常に意義深いものです。近年、地域企業におけるAI活用を含むDX対応の重要性が高まる中、熊本に根ざす企業として、その需要に応えるベく、2025年には第二オフィスを開設するなど、体制強化を進めてまいりました。

今回の提携を通じて、熊本銀行様の持つ強い地域ネットワークと、私たちが培ってきた技術力・デザイン力・地域理解を掛け合わせ、企業の成長をより力強く支援できる体制を築けると確信しています。熊本の未来をともにつくるパートナーとして、地域の皆さまと歩み続けてまいります。

◾株式会社熊本銀行について

所在地：熊本市中央区水前寺6丁目29番20号

代表 ：取締役頭取 坂本 俊宏

創立 ：1929年1月19日

資本金：100億円

web ：https://www.kumamotobank.co.jp/

アルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、東京渋谷に本社を構える総合ファームです。コンサルティングからシステム開発、保守・運用までに至るDXソリューション事業を一貫して担い、業界や業種を問わず多様な課題に対応しています。



「自由な発想と確かな論理で価値を届ける」をミッションに掲げ、多様なケイパビリティ、アセットを駆使し、お客様に寄り添いながら企業の競争力向上を実現します。





本社 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー5階

熊本支社

新市街オフィス：熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス ：熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 ：福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

鹿児島オフィス：鹿児島県鹿児島市武1丁目2-10 JR鹿児島中央ビル710・711

代表者 ：代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 ：2016年1月

資本金 ：14億3,470万円（資本準備金等を含む）

従業員数 ：411名（2026年3月末時点）

事業内容 ：ワンストップDXソリューション事業

Web ：https://www.arsaga.jp/