【駅ナカ初出店】キリンが焼くクレープロボット！説明のいらない“うまさ”が楽しめるサクサクもちもち新食感クレープの専門店「ジラフクレープ」がエキマルシェ大阪にオープン！

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西日本旅客鉄道株式会社

　4月23日（木）、JR大阪駅桜橋口すぐの駅ナカ商業施設「エキマルシェ大阪」（ 運営会社：株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット ）に「ジラフクレープ」がオープンいたします。


　注目すべきは、ジラフクレープ最大の魅力である「サクサクもちもち」のクレープ生地です！


　生地の美味しさを味わうプレーンや上質なクリーム、自家製カスタードのWクリーム、和風や食事系まで豊富に揃え、時間帯を問わず幅広い世代にお楽しみいただけます。


■ショップ情報

【店舗名】


ジラフクレープ　エキマルシェ大阪店


【開業日】


2026年4月23日（木）


【営業時間】


10:00～23:00 ( LO.23:00 )


【店舗場所】


「エキマルシェ大阪」F12区画（ JR大阪駅桜橋口すぐ ）






■店舗ロゴ



■取扱商品（一例）


噂の塩キャラメルバタークリーム 650円(税込)


ジラフのキャラメルは、ちょっと違うんです。


甘さと塩気、バターの香ばしさが溶け合う塩キャラメルに、なめらかクリームをプラス。あまじょっぱい美味しさがクセになる、噂の人気メニューです。





Wチョコバナナクリーム 800円(税込)


人気No.1のチョコバナナにジラフ自慢のWクリームを贅沢に。コク深いカスタードとなめらかなクリームが重なり合い、やさしさと美味しさが広がる王道のクレープです。







チーズドック 800円(税込)


パリッとジューシーなソーセージに、とろけるチーズ。仕上げに特製ソースをたっぷりかけた、大人気のフードクレープです。


食べごたえ満点で、ランチにもぴったりです！





■「ジラフクレープ」について

　「説明のいらない“うまさ”を追求し、食を通じて感動と笑顔の輪を世界中に広げる」を理念とするスイーツブランドです。厳選した素材と、自社開発のオリジナル自動クレープ焼器( ロボット )によって、“感動とエンターテインメントを提供するクレープ”を実現。一口食べれば「サクサクもちもち」の新食感でお客様を魅了します。







■エキマルシェ大阪について

　「ちょっとよりみち、エキマルシェ」をコンセプトとした、JR大阪駅桜橋口すぐの駅ナカ商業施設。西日本最大のターミナルであるJR大阪駅をご利用のお客様に、便利で快適なお買い物を日常的に、毎日でも、日に何度でもご利用いただける、「食」を中心とした施設です。スーパーマーケットやコンビニエンスストア、バラエティ豊かな専門店や飲食店を揃えた食のバラエティパークで、ちょっとよりみちをしてみませんか。