【高槻阪急スクエア】初開催！「たかつきパンスクエア2026」 地元高槻・茨木から京阪神、全国まで35店舗の人気ショップが集結！高槻市でこの規模のパンフェスは初。

株式会社阪急阪神百貨店

高槻阪急スクエア「たかつきパンスクエア2026」

■会期：前半：4月2日(木)～7日(火)

後半：4月8日(水)～12日(日)

※7日(火)は午後6時終了、12(日)は午後5時終了

■特設サイト https://website.hankyu-dept.co.jp/takatsuki/h/kodomocollege/

■HP：https://website.hankyu-dept.co.jp/takatsuki/

京阪神の有名店がぞくぞく登場

〇大阪

大阪・阿倍野「ブーランジェリーShow」幸せのアップルパイ 390円 ◎4月10日(金)～12日(日) 大阪阿倍野の人気店。国産りんごをたっぷり使ったザクザク食感が続くアップルパイが一番人気の商品です。大阪・箕面「サトウカエデ」箕面デニッシュ極KIWAMI(1.5斤)1,080円◎4月8日(水)～12日(日)国産小麦と国産発酵バターを使用し、職人が織り込んだふんわりサクサクの食感を楽しむことができます。大阪・新世界「グリル梵」ビーフヘレカツサンド(1人前) 2,500円◎4月7日(火)～12日(日)80年愛され続ける大阪新世界の老舗洋食店の味。牛ヘレカツに秘伝ソースを合せたサンドが人気。大阪・枚方「九十九堂本舗」つくものクリームパン(1個)300円◎4月2日(木)～7日(火) 枚方市で創業20年の有名店。冷やして食べるクリームパンが人気。大阪・茨木「パン工房シャルドン」たっぷりレーズン食パン(1本)1,080円◎4月2日(木)～7日(火)朝5時から営業している厳選素材を使用した懐かしく優しい味わいの手づくりパンの店。

〇神戸

神戸・三宮「グリル一平」ヘレビーフカツサンド（1箱)2,200円◎4月2日(木)～5日(日)創業1952年神戸の洋食屋。伝統のデミグラスソースと牛ヘレ肉の贅沢なカツサンドに注目。神戸・御影 「ブーランジェリービアンヴニュ」胡桃シナモンロール(1個)432円 ◎4月9日(木) ”普通に美味しいが大事”がコンセプトの優しい味わいの日常パンを提供するお店です。神戸・須磨「パン工房ファンベック」メ ープルラウンド(1個)671円 ◎4月8日(水)～12日(日)人気No1、１日100本以上売れる看板商品。

〇京都

地元で愛される高槻・茨木の人気店も「日替り」で登場

全国からも有名店が登場

阪神梅田本店で人気の「パンヲユメミル」が登場

京都・上京区「hinami」カスクード各種(1個)各450円から◎4月2日(木)～7日(火)淡路島の自社農場の国産小麦を使用。自家製ソースの惣菜パンを豊富にラインアップ。京都・長岡京「ニューバード」クロワッサン（プレーン）(1個)各455円◎4月2日(木)・3日(金)・6日(月)パティシエが作る国産発酵バターを使用したクロワッサン専門店。京都・中京区「喫茶マドラグ」玉子サンドイッチ(2切)700円 ◎4月6日(月)～12日(日)京都の有名喫茶店からジューシーでプルプルな厚焼き玉子サンドが登場。京都・上京区「ル・プチメック」パン各種(1個)260円から ◎4月8日(水)～12日(日)京都西陣が本店。バゲットやクロワッサンが有名のパリのブーランジェリーのようなお店。京都・左京区「華ぜる（がぜる）」華ぜるの贅沢サンド(1セット)1,242円◎4月2日(木)～7日(火)ロースカツ、海老カツ、厚焼き玉子の三種が味わえる贅沢なスペシャルサンド。［数量限定］京都・中京区「小麦処むく」むくベーグル(1個)各320円から ◎4月4日(土)～7日(火)国産原料・有機食材にこだわり保存料、人工添加物を使用しない「体に優しいパン」です。京都・北区ぱんとおかし「コハルビヨリ」べジカレーパン(1個)390円◎4月4日(土)・11日(土)肉を使わず季節の野菜をカレーにしたべジカレーパンが人気。味変に特製オイルがポイントです。大阪・高槻「ブラウンクローバー」パン各種 330円から ◎4月2日(木)・3日(金)1番人気のぶどうコッペのほか、さくら白玉・さくらあずきのベーグルなどを販売します。大阪・高槻「サニーサイド」とろ～り自家製牛肉カレーパン(1個)305円◎4月3日(金)・10日(金)カレーパンを中心に人気商品を2日間限定で販売。大阪・茨木「パンキュイール」プレミアムクリームパン292円◎4月6日(月)茨木の地域密着型ベーカリー。地産地消でおいしさを追求しています。大阪・高槻、茨木「ホーラーズベーカリー」塩パン(1個)190円ほか◎4月8日(水)・9日(木)国産小麦や素材にこだわった地域密着店。大阪・高槻「moko PAN（もこパン）」食パン(1斤)300円、 メロンパン(1個)190円、あんパン(1個)◎4月5日(日)小麦本来の味を楽しめる食パンやメロンパンが好評の地域密着の人気店。大阪・高槻「ピンポンパン」パン各種200円から◎4月8日(水)創業50年の店主が地域のお客様へと、昔ながらの製法でパンを焼き続けています。大阪・茨木「バジック」クロワッサン(1個)390円◎4月10日(金)～12日(日)2020年、世界大会の「クープ・デュ・モンド・ド・ラ・ブーランジェリー」で準優勝した日本チームメンバーのシェフが作る遊び心を持ったベーシックな商品を展開しています。大阪・高槻「麦のかほり」湯だね食パン（1斤) 498円◎4月12日(日)摂津富田の地域密着店。耳はしっかり中はモチモチ。湯だね製法で作った食パンが人気です。東京「ブールアンジュ」クロワッサン(1個)各238円◎4月2日(木)～6日(月)東京中心に全国に20店舗展開。人気 No.1のクロワッサンをはじめ彩り豊かなラインアップをお届けします。福岡「オスピターレ」スフォリアテッラ 和栗マロン 420円 ◎4月８日(水)～12日(日)通販で大人気の店舗が登場。外はパリパリ、中はトロッのイタリア伝統ドルチェに注目。三重・伊勢「コクリコルージュ」バイカラークロワッサン (1個) 630円◎4月8日(水)～12日(日) SNSでも話題のバイカラークロワッサンが登場。滋賀・大津「ビトウィンベーグル」ベーグルクロワッサン (1個)470円◎4月8日(水)～12日(日) ベーグルのもっちりとした食べごたえとクロワッサンの軽やかな層を合わせた看板商品に注目。

榎友寿プロデュースの「パンヲユメミル」が高槻阪急スクエアに初登場。「丹青」（船井高志シェフ）「パン工房フル二エ」（坂田竜一シェフ）「メゾンムラタ」（村田圭吾シェフ）とのコラボパンを実演で展開。

その他 「イートインコーナー」や「パンのおともコーナー」も

*画像はイメージです

コーヒー・紅茶・ジュースなどお気に入りのドリンクをパンといっしょにイートインコーナーで。

パンと一緒にイートスタンドで

大阪・中崎町「蜜香屋と、豆んと森珈琲」

◎4月2日(木)「カミンコーヒーロースターズ」 コーヒー

◎4月3日(金)～10日(金) 「蜜香屋と、豆んと森珈琲」 コーヒー・紅茶他

◎4月4日(土)・５(日) 「青森屋」フレッシュジュース他

◎4月11日(土)・12(日) 「ARC FARM」みかんジュース

パンを一層おいしく引き立てるパンのおとも

◎4月2日(木)～５日(日）「富澤商店」製パン材料・食材の販売とパン作りレクチャー

◎4月6日(月)～12(日）「キルギスハニー」キルギス産はちみつの販売

◎4月8日(水)～12(日)「京都のチーズ屋さんプチシャレ」京都のチーズ専門店