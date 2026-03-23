買取専門店「おもいお」を運営する株式会社Tieel（本社：東京都中央区）は、国内金小売価格が高値圏から反落したことを受け、貴金属の売却需要の高まりに対応するため、査定体制の強化を進めています。

米国の経済指標や為替市場の変動、さらには投資家による利益確定売りの加速を背景に、金相場は現在、調整局面に入っているのが現状です。

これ以上の価格下落による資産減少を懸念する生活者の売却ニーズに応えるべく、最新の市場動向に基づいた適正査定を実施し、最適な売却タイミングの判断を支援してまいります。

■背景：歴史的高値からの反落と「利益確定」の動き

https://omoio.co.jp/column/gold-price-drop-timing

2025年末から2026年初頭にかけて、史上最高値を更新し続けてきた国内金価格ですが、直近の市場では明らかな調整局面（下落）が見え始めています。

主要な要因としては、米連邦準備制度（FRB）による政策金利の見通し変化や、外国為替市場における円高方向への振れなどが挙げられます。これにより、1グラムあたり24,000円台を超えていた国内金小売価格にも陰りが見え、投資家や一般層の間で「利益確定（利確）」の動きが急速に広がっているのです。

「有事の金」として地政学的リスクを背景に買われてきた金ですが、相場がピークを打ったとの見方が強まると、一気に売り注文が膨らむ傾向にあります。

特に現在は、過去数十年で類を見ない高水準にあるため、わずかな下落でも「これ以上下がる前に手放したい」という心理的圧力が強まっており、買取店への持ち込み件数は前月比で大幅に増加しています。

■課題：下落局面における「売り時」の見極めと情報格差

相場の下落局面において最も大きなリスクは、売却のタイミングを逃す「売り遅れ」です。金価格が長期間にわたって上昇傾向にあったため、多くの生活者が「またすぐに上がるだろう」という楽観的な観測を持ちがちですが、現物資産である金は、一度調整に入ると数ヶ月から数年にわたって停滞する可能性も否定できません。

また、家庭内に眠る古いデザインのジュエリーや、刻印が不鮮明な金製品、千切れたネックレスなどは、その製品価値ではなく「金」としての重量が査定額の大部分を占めるのが現状です。そのため、金相場の下落はダイレクトに査定額の減少へと直結します。

こうした市場のシグナルと生活者の認識の間にある情報格差が、結果として数万円、数十万円単位の資産損失を招く要因となっています。

■取り組み：おもいおの「相場変動対応型」査定体制の強化

買取専門店「おもいお」では、こうした市場環境の変化に迅速に対応するため、以下の3点を軸とした査定体制の強化を実施いたします。

1. リアルタイム国際相場の即時反映2. 専門鑑定士による「製品価値」のプラス査定3. 売却意思を問わない「資産価値コンサルティング」の実施

激しく変動する金相場に対し「おもいお」では、リアルタイムの国際価格や為替動向を踏まえた査定を行い、市場状況に応じた価格提示に取り組んでいます。

また、宝石やブランド価値など製品全体の評価を行い、素材価値以外の要素も考慮した査定を実施。さらに、客観的データに基づいた売却時期のシミュレーションも行い、専門家の知見で納得感のある資産整理の意思決定をサポートします。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「金価格は現在、歴史的な高騰を経た後の極めて重要な分岐点にあります。投資の世界では『頭と尻尾はくれてやれ』という言葉がある通り、最高値で売ることに執着しすぎると、かえって大きな下落に巻き込まれるリスクが高まります。

特筆すべきは、金相場の下落局面においても『資産価値を最大化させる』視点を持つことです。おもいおでは、リアルタイムな金相場の反映はもちろん、宝石鑑定の世界的権威であるGIA（米国宝石学会）資格を持つ鑑定士が、宝石そのものの価値や意匠性までを精緻に査定いたします。

特に、長年使わずに保管されていたジュエリーや壊れた金製品などは、現在の相場水準でも十分に大きな利益が出ているはずです。価格が下がり始めて不安を感じている今こそ、まずは一度プロの査定を受け、ご自身の資産の現在地を確認することをおすすめします。」

■今後の展望：リユースを通じた健全な資産循環の促進

貴金属相場の変動は、単なる価格の上下ではなく、社会全体の資産流動性に大きな影響を与えます。買取専門店「おもいお」は、銀座・心斎橋というトレンドの発信地に拠点を置く企業として、市場の透明性を高め、生活者が安心してリユースサービスを利用できる環境を構築してまいります。

今後も市場動向を注視し、情報の公開と適正な査定を通じて、貴金属流通の健全化と、循環型社会の実現に寄与していく方針です。

■買取専門店「おもいお」について

おもいおは、金・プラチナ・銀などの貴金属をはじめ、ダイヤモンド、ブランドバッグ、時計などを専門に取り扱う買取店です。国際的な鑑定資格を持つスタッフによる高精度な査定と、世界規模の販売ルートを活かした高価買取を強みとしています。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋）・宅配買取（全国対応）・出張買取（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp