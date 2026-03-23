【箱根湯の花プリンスホテル】新社会人の“はじめてのゴルフ”を応援！卒業証明書提示でゴルフ体験サポート代が半額！ゴルフ×温泉×宿泊を一度に体験できる「ゴルフデビュー応援プラン」を期間限定で販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

箱根湯の花プリンスホテル（神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93、支配人：笹尾雅洋）では、2026年4月19日（日）～５月31日（日）の毎週日曜日、新社会人を対象に、ゴルフ未経験者・初心者向けの「ゴルフデビュー応援プラン」を期間限定で販売いたします。本プランは、卒業証明書の提示でゴルフ体験サポート代が半額になるほか、ゴルフレクチャー、温泉入浴、宿泊、交流コンテンツを一体化した、一泊二日の箱根旅行を楽しみながら「はじめてのゴルフ」を安心して体験できる内容です。

◼️ 実施の背景

近年、日本国内のゴルフ人口は回復傾向にある一方で、若年層の参加率は依然として低い水準にあります。公益財団法人笹川スポーツ財団の調査によると、2024年のゴルフ実施率（年1回以上）は全体で約8.9％であるのに対し、20代の参加率は約1～2％台にとどまっています。（公益財団法人 笹川スポーツ財団「スポーツライフ・データ 2024」）ゴルフはビジネスシーンと関わりの深いスポーツである一方、学生時代に経験がなく、社会人になってから「困った」「始めるきっかけがなかった」という声も少なくありません。本プランでは、ホテル併設ゴルフ場という環境を活かし、一泊二日の箱根旅行を楽しみながら、マナーと基礎を学べる「入口」となる体験を提供することで、新社会人の第一歩と若年層のゴルフ参加促進を目指します。

「ゴルフデビュー応援プラン」のポイント

ゴルフ体験イメージ

【1】ホテル併設×スループレーコースだから叶う

“超初心者向けレクチャー”

本ゴルフ場は、ハーフ休憩を挟まない「1ラウンドスループレー」専用コースです。だからこそ、空いているホールを柔軟に活用した「貸切体験サポート」が可能です。「後ろの組が気になる」「18ホール完走は自信がない」「マナーがわからない」そんな不安も、ゴルフ場を知り尽くしたベテランスタッフがサポートいたします。

ホテル併設のリゾートならではの「手ぶら＆短時間」スタイルで、まずはゴルフの “楽しさ” に触れる一歩をお届けいたします。

卒業証明書イメージ

【2】卒業証明書提示でゴルフ体験サポート代が半額

本プランでは、2026年春の卒業証明書持参の新社会人の方を対象に、通常価格の半額でゴルフ体験サポートを提供します。

通常料金\5,000 → 新社会人割引\2,500

「社会人になった今だからこそ始めたい」

「興味はあるけどきっかけがなかった」

そんな声に応える、タイパ・コスパを意識した応援プランです。

【3】手ぶらで参加OK。道具の不安をゼロに

シューズ、クラブなどゴルフデビューに必要な道具はすべてレンタル可能です。

ヨガ講師・つばきもとあきこ氏

【4】ゴルフ後はストレッチ＆温泉でリフレッシュ

初めてのゴルフは、普段使わない筋肉を使うため、想像以上に疲れが溜まるものです。プレー後はセルフストレッチを行い、翌日の筋肉痛を和らげましょう。ストレッチは、ヨガ講師・つばきもとあきこ氏監修のオリジナル動画を見ながら、手軽にストレッチが行えます。温泉入浴の際は、指南書をもとに、泉質の特徴やおすすめの入り方をご紹介し、慣れない動きで緊張した全身を芯からじっくりと解きほぐします。明日の朝、心地よい目覚めとともに「またゴルフに行きたい」と思っていただけるよう、運動後の身体をしっかりと整えます。

男性露天風呂

【湯ノ花沢温泉について】

湯ノ花沢温泉は、駒ヶ岳東斜面の海抜約950m地点、箱根十七湯の中では最も高い位置にあります。箱根でも希少な乳白色のにごり湯は発汗作用があり、湯冷めしにくく美肌の湯として評判です。当ホテルで提供するのは地熱蒸気を利用した「蒸気井（じょうきせい）造成温泉」です。孔底350mから噴出する 180°の蒸気は蒸気井（地熱蒸気の井戸）を通って湯畑で沢水と掛け合わせて60°の温泉を造成します。

泉質：単純硫黄温泉 効能：神経痛、筋肉痛、疲労回復他

ボードゲームイメージ

【5】部屋で深まる交流。ボードゲームレンタル付き

夜は、客室で楽しめるボードゲームを無料レンタルできます。ゴルフ体験を共にした仲間とさらに絆を深める交流の時間を演出します。

「ゴルフデビュー応援プラン」概要

【期 間】2026年4月19日（日）～５月31日（日）毎週日曜日 除外日:５月３日（日）

※ご予約は宿泊日の５日前までとなります。

【宿泊料金】1名さま\28,500～（1室４名さま和室利用時）

※宿泊料金には 1 泊室料、夕食、朝食、ゴルフ体験サポート代(新社会人割引)、サービス料、

消費税が含まれております。入湯税別

【対象】新社会人の方が1室につき1名以上いること。1日1組（最大4名）限定

※対象条件を満たさない場合は、ゴルフ体験サポート正規料金の差額\2,500が人数分かかります。

【予約・問合せ】TEL0460-83-5112

【滞在スケジュールイメージ】

【1日目】

0:45P.M. ホテルフロントにて受付

1:00P.M. ゴルフ体験「座学」スタート

1:30P.M. ゴルフ体験「実演」スタート

※最大４Hをラウンドプレー

3:00P.M. ゴルフ体験「終了」

3:10P.M. ホテルチェックイン

3:15P.M. お部屋でストレッチ

3:30P.M. 温泉指南書で学ぶ！自分好みの「湯浴み」を。

6:00P.M. 夕食

9:00P.M. お部屋でボードゲーム大会

【2日目】

7:30A.M. 朝食

11:00A.M. チェックアウト 、箱根観光へ

「箱根湯の花ゴルフ場」 概要

ゴルフ場空撮

標高935m。箱根で最も高い場所に位置し、豊かな自然に囲まれた1ラウンドスループレーのゴルフ場です。コースからは眼下に広がる相模湾をはじめ、遠く江の島や房総半島までを見渡す眺望とともに、開放感のある18ホールでのプレーをお楽しみいただけます。

ホール：18ホール/パー71

距離 ：5,493Y

＜ 所在地 ＞ 〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93

＜ 電 話 ＞ 0460-83-5112

「箱根湯の花プリンスホテル」 概要

ホテル外観

自然豊かな山々に囲まれた湯けむり立ち上る天空温泉宿。

乳白色温泉に浸かりながら眺める満天の星空で湯の花なら

ではの“癒やしと絶景”をご提供します。「和」を感じるモダン

な客室と「彩」を感じる季節替わりのお食事で、温かみのある

“湯の花のおもてなし”をご堪能ください。

＜ 所在地 ＞ 〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯93

＜ 電 話 ＞ 0460-83-5111

＜ 客室数 ＞ 59室

チェックイン: 3:00P.M./チェックアウト: 11:00A.M.

＜アクセス＞ JR小田原駅より伊豆箱根バスで平常時約45分 （「芦の湯」バス停 下車）

東名高速道路 厚木I.C.から車で約1時間

＜箱根湯の花プリンスホテルで体験できること＞

https://www.princehotels.co.jp/yunohana/experience/