ABB、Data Center Japan 2026に出展、次世代気中遮断器SACE Emax3を国内初展示

ABB株式会社- 拡大するIEC規格準拠盤と高度な保護機能の要求に対応した最新ソリューションを紹介- 新型次世代気中遮断器SACE Emax 3を国内初披露- 日本市場向けに最適化された国内組立低圧配電・分電盤を提案

ABBは、3月24日 (火) ～15日 (水) に東京都立産業貿易センターで開催されるData Center Japan 2026に出展します。

今回の出展では、新型次世代気中遮断器 SACE Emax 3 を国内で初展示します。Emax3は、電力需要が急増する大規模施設やデータセンタにおいて、電力系統の安定性、サイバーセキュリティ強化、人工知能(AI)による電力需要の拡大などの重要課題に対応するように設計されています。

今回の出展では、新型次世代気中遮断器 SACE Emax 3 を国内で初展示します。Emax3は、電力需要が急増する大規模施設やデータセンタにおいて、電力系統の安定性、サイバーセキュリティ強化、人工知能(AI)による電力需要の拡大などの重要課題に対応するように設計されています。

「データセンタは今日、AIの急速な導入などにより電力需要がかつてない速度で増大しています。このような環境では、電力供給の安定性、設備の保護、そして運用の効率化がこれまで以上に重要になります。今回初披露する SACE Emax 3 は、こうした新しい要件に対応できるよう開発した次世代の遮断器であり、日本のデータセンタ市場に大きく貢献できると確信しています。さらに、国内パートナー企業との協業により、高品質かつ高信頼性の配電盤および分電盤を供給する体制を確立し、日本市場固有の要求に合わせた柔軟なソリューションの提供を開始しました。ABBは今後も、お客さまの課題に寄り添い、持続可能で信頼性の高い電力インフラの実現を支援していきます」とABB株式会社スマートビルディング・スマートパワー事業部の事業部長である青板 由人は述べています。

ABBブース詳細

ブース位置：2B-04 (2F)

展示製品：

次世代気中遮断器 SACE Emax3

国産IEC低圧配電盤 (Form 4B)

分電盤ソリューション

配線管理・雷保護・接地ソリューション



Data Center Japan 2026および来場登録については、こちら(https://f2ff.jp/event/dcjapan)をご覧ください。

講演

[A-05] 3.24(火) 13:15-13:45 | RoomA(2F)

国産IEC盤が導くデータセンタ配電の進化-アークフラッシュ対策、直流配電、次世代ACB Emax 3 が拓く最適運用-



データセンタの配電システムでは、設備の大規模化と高負荷化に伴い、安全性・信頼性を確保するための国際規格準拠が重要となり、IEC盤の採用が国内でも強いトレンドとなっています。本講演では、国産IEC盤を軸に、複数あるアークフラッシュ対策の違いやIEC 61439準拠の要点を解説、さらに直流配電の動向をご紹介します。さらに、次世代ACB Emax 3が実現する保護機能の高度化と予知保全を含めた運用最適化を紹介します。



講演者：青板 由人 (エレクトリフィケーション事業本部スマートビルディング・スマートパワー事業部事業部長)



聴講のご登録については、こちら(https://f2ff.jp/introduction/12163?event_id=dcjapan2026)をご覧ください。

新型気中遮断器 SACE Emax 3国産IEC低圧配電盤 (Form 4B) Sytem pro E power分電盤ソリューション配線管理・雷保護・接地ソリューション

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com