未利用資源「塩こうじ粕」から、肌の保湿を向上させる美容成分の抽出に成功＜ハナマルキ×東京電機大学との共同研究によって確認＞

ハナマルキ株式会社



味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、以下当社）は、東京電機大学（東京都足立区千住旭町5番、学長：射場本忠彦）との共同研究により、これまで未利用資源であった「塩こうじ粕」に含まれる成分が、皮膚の水分保持に重要な役割を果たす酵素の発現を促進することを確認いたしました。本件は、当社の主力商品「液体塩こうじ」の製造過程で生じる副産物に新たな付加価値を与える「アップサイクル」の実現と、次世代の美容成分としての活用を目指した研究成果です。

■研究の背景と目的

当社の主力商品である「液体塩こうじ」の製造過程では、副産物として「塩こうじ粕」が発生します。この粕はこれまで有効な活用法が確立されていない未利用資源となっていました。一方で、近年の研究により、特定の脂質成分が皮膚のバリア機能維持に欠かせない酵素「Caspase（カスパーゼ）-14」を誘導することが報告されていました。これを受け、当社と東京電機大学の産学連携により、塩こうじ粕から皮膚の保湿向上に寄与する機能性成分を見出すための共同研究を実施いたしました。

■研究成果の概要

共同研究の結果、以下の成果を得るに至りました。

１.成分の特定

「塩こうじ粕」から抽出された成分を詳細に分析した結果、肌の保湿・修復の効果を持つ数種の「遊離スフィンゴイド塩基類」が含まれていることを同定いたしました。

２.保湿誘導能の評価

ヒト表皮角化細胞（HaCaT細胞）にこの抽出物を添加したところ、添加量に依存して、「Caspase-14」の発現量が増加することが確認されました。

■今後の展望

今回の共同発表は、「液体塩こうじ」の製造過程で生じる副産物に、肌本来の保湿メカニズムを補完する高い機能性が秘められていることを示しました。この研究成果により、今後の新たな事業や商品開発の可能性を見出すとともに、サステナブルな社会の実現と人々の健康・美容に貢献する活動を、両者でさらに推進してまいります。

＜用語解説＞

・Caspase-14（カスパーゼ-14）

皮膚の最も外側にある「角層」において、水分を蓄える「天然保湿因子（NMF）」の産生を担う酵素です。この酵素が活発に働くことで、肌自らが水分を蓄える力が維持され、バリア機能の向上に寄与します。

・遊離スフィンゴイド塩基類

肌のバリア機能に欠かせない「セラミド」を構成する基礎成分です。通常はセラミドの一部として存在していますが、単独（遊離状態）で存在することで、皮膚の保湿に関わる酵素（Caspase-14など）の働きを活性化させる「スイッチ」のような役割を果たします。

・アップサイクル

本来捨てられるはずの廃棄物に、科学的知見やアイデアによって新たな付加価値を与え、価値の高い製品として再生させることです。

■学会での発表

学会名 ：日本農芸化学会2026年度大会（主催：公益社団法人日本農芸化学会）

日時 ：2026年3月12日（木）

演題 ：発酵粕からの遊離スフィンゴイド塩基類の抽出および皮膚保湿に関与するCaspase-

14の発現誘導

会場 ：同志社大学 今出川キャンパス