株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）が運営する中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」は、M&A後のIT環境統合を専門的に支援する「IT PMIパッケージ」の提供を開始しました。サービスサイト：https://www.josis365.com/solutions/it-pmi/■ 提供開始の背景中小企業M&A市場は年々拡大しており、2025年のM&A件数は過去最高を更新しました。一方で、買収後のIT統合（IT PMI）が不十分なために、M&Aの投資効果が十分に発揮されないケースも増加しています。中でもIT統合は、見落とされやすいにもかかわらず影響範囲が広い領域です。統合が遅れると以下のようなリスクが生じます。・買収先のセキュリティ対策が不十分なまま自社ネットワークに接続され、サイバー攻撃のリスクにさらされる・メールドメイン・チャットツールが異なるままで、組織間のコミュニケーションコストが高止まりする・2つのIT環境の並行運用コスト（ライセンス二重払い、管理工数の重複）が毎月発生する・買収先のIT担当者が退職し、IT環境の管理知識がすべて失われる特に中小企業のM&Aでは、買収先にIT専任者がいないケースが多く、「IT環境の全容が誰にもわからない」状態から統合を進めなければならないことが少なくありません。■ 「IT PMIパッケージ」サービス概要IT PMIパッケージは、M&A後のIT統合を4フェーズで段階的・確実に進めるサービスです。（1）Phase 1：現状把握（Day 1～2週間）買収先のIT資産・契約・体制・セキュリティ状況の洗い出し。管理者アカウントの確認と掌握。（2）Phase 2：安定化（2週間～1ヶ月）MFA（多要素認証）の即時導入、バックアップの確認・強化、統合計画書の作成。（3）Phase 3：統合実行（1～6ヶ月）M365/GWSテナント統合、AD/Entra ID統合、ネットワーク統合、セキュリティポリシーの統一。（4）Phase 4：最適化（6～12ヶ月）重複ライセンスの解消、運用プロセスの標準化、セキュリティ監査、統合効果の定量化。■ 対応領域・メール・テナント統合（M365 / GWSテナント統合、ドメイン移行）・認証基盤統合（Active Directory / Entra ID統合、SSO・MFAの統一）・ファイル・データ移行（SharePoint / OneDrive統合、ファイルサーバー移行）・ネットワーク統合（拠点間VPN構築、IPアドレス体系統一）・セキュリティ統一（ポリシー統一、EDR / パッチ管理の全社展開）・デバイス・SaaS管理（PC入替・キッティング、Intune / MDM統合）■ 買収前のIT DD（デューデリジェンス）にも対応買収検討段階でのITデューデリジェンス（IT DD）にも対応しています。買収前にIT環境のリスクとコストを把握し、買収価格の交渉精度を高めます。■ M&A仲介会社・FAとのパートナー連携M&A仲介会社、ファイナンシャルアドバイザー（FA）、PMIコンサルティング会社とのパートナー連携も積極的に行っています。■ 料金・Phase 1-2（現状把握・安定化）：500,000円～・Phase 3（統合実行）：1,000,000円～・Phase 1-4 一括：2,000,000円～・統合後の運用代行（月額）：180,000円～/月※買収先の規模・統合範囲により変動します。■ 無料チェックリストM&A後のIT統合を4フェーズ・全35項目に整理した「IT PMIチェックリスト」（PDF）を無料提供中。ダウンロード：https://www.josis365.com/resources/■ サービスの特長（1）中小企業M&Aに特化従業員50～500名規模のM&Aに特化。大手SIerでは対応しにくい規模感に最適なコストとスピードで対応。（2）Day 1から対応可能買収成立直後から着手できるスピード感。初動の遅れがリスクを膨らませるIT PMIにおいて、早期着手が成功の鍵。（3）M365 / GWSの両方に精通Microsoft 365とGoogle Workspaceの両環境に精通。異なるプラットフォーム間のテナント統合にも対応。（4）統合後の運用もシームレスに移行IT統合プロジェクト完了後、月額制の情シス代行サービスとして継続的なIT運用をサポート。■ サービスサイト情シス365：https://www.josis365.comIT PMIサービスページ：https://www.josis365.com/solutions/it-pmi/無料相談予約：https://meetings-na2.hubspot.com/e-kameta■ 会社概要会社名：株式会社BTNコンサルティング所在地：〒104-0045 東京都中央区築地7丁目11-5 401代表者：亀田 英佑事業内容：中小企業向けIT運用支援・情シスアウトソーシング、M&A後のIT統合（IT PMI）支援、Microsoft 365 / Google Workspace 導入・運用支援、ITセキュリティコンサルティングサービスサイト：https://www.josis365.com会社HP：https://www.btncon.com/■ 本件に関するお問い合わせ先株式会社BTNコンサルティング情シス365 お問い合わせ窓口Web：https://www.josis365.com/contact/