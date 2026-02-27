JPG解像度を上げるだけで写真が生まれ変わる！おすすめの方法を紹介
Tenorshare Co., Ltd.は、2月25日（水）、AI高画質化ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能がさらに最適化され、一部の既知の問題が修正されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8rpzv8
カメラや画像編集ツールの進化により、JPEG形式での画像解像度は向上していますが、撮影した写真や作成した素材が低解像度であることもあります。こうした画像を仕事や趣味で使うには、解像度を上げるツールが役立ちます。この記事では、JPG画像の解像度をアップする方法を解説します。
パート1．JPG/JPEG画像の解像度を調べる方法は?
JPG/JPEG画像の解像度を確認する方法はいくつかありますが、最も簡単なのは、Windowsでは「プロパティ」、Macでは「プレビュー」から確認する方法です。それぞれ、画像ファイルを右クリックするだけで解像度を確認できるので、手間をかけずにチェックできます。
Windowsの場合：
１．画像を右クリックして「プロパティ」を選択
２．「プロパティ」ウィンドウを開いた後、「詳細」タブに切り替え、下にスクロールして「イメージ」を見つけ、現在の写真の解像度とサイズ情報を確認
Macの場合：
１．MacのプレビューでJPEG画像を開きます。MacのプレビューでJPEG画像を開きます。
２．ツールバーの「情報」ボタンをクリックすると、最初のアイコンの下に現在の画像の解像度が表示されるツールバーの「情報」ボタンをクリックすると、最初のアイコンの下に現在の画像の解像度が表示される。
パート２．JPG画像の解像度を上げる方法（Windows・Mac）
方法1：Windowsアプリ「ペイント」でJPGの解像度を上げる
まずはWindowsの標準アプリである「ペイント」を利用することで、JPG画像の解像度を上げることが出来ます。
１．解像度をあげたい画像を右クリックし、「ペイント」を選ぶことで簡単に解像度を変更できます。 ペイント画面上部の「サイズ変更」を押します。
２．「サイズ変更と傾斜」の画面が表示されるので、画像の幅と高さを調整することで解像度が上げられます。
方法2：Macの「プレビュー」でJPGの解像度を上げる
Macの場合は「プレビュー」の機能を使い、JPGの解像度を上げられます。プレビューで画像を開いた画面で右上にある「編集ツールバーを表示」をクリックします。
表示された編集ツールから「サイズを調整」をクリックすると、画像のサイズや解像度を変更できます。Mac製品を利用している方はプレビューからの画像編集方法は覚えておきましょう。
方法３：JPG画像の解像度を上げるアプリ「4DDiG File Repair」を使う
JPG画像の解像度を上げるためには、専用のアプリを使うのが効果的です。中でも「4DDiG File Repair」は、画像の品質を向上させる機能に優れています。このアプリは、低解像度のJPG画像を高解像度に変換し、細部まで鮮明にします。簡単な操作で画像の解像度を改善でき、特に印刷や拡大した際の劣化を防ぎます。
さらに、画質を保ちながら解像度をアップするため、プロフェッショナルな仕上がりを求めるユーザーにも最適です。
「4DDiG File Repair」を無料体験：https://psce.pw/8rpzv8
手順１．4DDiG File Repairをインストールし、起動します。プログラムのインターフェイスで、「AI高画質化」タブの「写真高画質化」を選択します。
