こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Googleタグマネージャーを使いこないしてウェブサイトをもっと改善しよう オンラインで自分のペースで学べます
WACA、Google タグマネージャーを学ぶオンデマンド講座を開講
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は1月20日、ウェブサイトの状況をより詳しく把握し改善につなげるのに便利なGoogle タグマネージャー（GTM）をご自身のペースで学べるオンライン講座を開講しました。GTMの仕組みを理解したうえで、必要なデータを自ら設計・計測できる力が身につきます。
▼詳細・申し込み
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-gtm/53300/
■概要
ウェブサイトがどのように閲覧・利用されているかを測る「Googleアナリティクス4（GA4）」。より詳しい情報を知るには、Googleタグマネージャー（GTM）を活用するのが便利です。
しかし、GTMの認知度や普及率は、GA4には及びません。仮にGTMを導入していたとしても、基礎的なタグを運用するだけで終わっているケースが非常に多い状況です。
解析スキルの向上や、説得力のある分析・レポート作成、他のマーケターとの差別化などにも必ず役に立ちます。GTMの基礎知識をつけ、ウェブサイトを改良するためにぜひご受講ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/126819/126819_web_1.png
▼この講座をおすすめする方
GA4を使っているが、もっと詳しく分析したい
GTMを一度も利用したことがない、あるいは利用した経験が少ない
GTMを基礎から体系的に学習したい
WACA認定マーケティングテクノロジスト講座の受講を予定している
本講座ではMoodle（オンライン学習システム）を用い、オンデマンドで学びます。
お好きな時間と場所でGTMの知識・スキルを習得できます。
分からない点があればMoodle内で随時質問でき、講師が回答します。
■講座内容
第1章 Googleタグマネージャーとは
タグの基本的な考え方から、GTMの仕組みや導入メリット（ワンタグ管理・カスタムイベント・他ツール連携）について学びます。
第2章 GA4で押さえておきたいポイント
GA4のイベントとイベントパラメータの仕組みを理解し、GTMとGA4のどちらで設定すべきかといった判断基準を学びます。
第3章 Googleタグマネージャーの基礎
GTMの導入方法、タグ・トリガー・変数の役割、プレビューやデバッグ、本番公開までの基本的な操作手順を学びます。
第4章 現場で使える基本的な設定レシピ
サンクスページ計測やクリック計測などの基本的な設定レシピを通じて、現場で使える計測方法を学びます。一部ワークでは、実務を想定しデモ環境を用いた設定にも取り組みます。
ご自身でデモ環境を構築する必要があります。マニュアルに従い必ずご準備ください。
■受講にあたってのご案内
本講座は、マーケティングテクノロジスト認定講座【WACA公式】（2日間講座）の修了認定を受けるために、修了しておくべき必須講座のひとつです。
マーケティングテクノロジスト認定講座とは
上級GA4およびBigQueryを活用し、事業課題の発見からデータ活用・施策立案までを自走する力を身につける講座です。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194306
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-gtm/53300/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
マーケティングテクノロジスト認定講座2月
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-gtm/53300/
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は1月20日、ウェブサイトの状況をより詳しく把握し改善につなげるのに便利なGoogle タグマネージャー（GTM）をご自身のペースで学べるオンライン講座を開講しました。GTMの仕組みを理解したうえで、必要なデータを自ら設計・計測できる力が身につきます。
▼詳細・申し込み
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-gtm/53300/
■概要
ウェブサイトがどのように閲覧・利用されているかを測る「Googleアナリティクス4（GA4）」。より詳しい情報を知るには、Googleタグマネージャー（GTM）を活用するのが便利です。
しかし、GTMの認知度や普及率は、GA4には及びません。仮にGTMを導入していたとしても、基礎的なタグを運用するだけで終わっているケースが非常に多い状況です。
解析スキルの向上や、説得力のある分析・レポート作成、他のマーケターとの差別化などにも必ず役に立ちます。GTMの基礎知識をつけ、ウェブサイトを改良するためにぜひご受講ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/126819/126819_web_1.png
▼この講座をおすすめする方
GA4を使っているが、もっと詳しく分析したい
GTMを一度も利用したことがない、あるいは利用した経験が少ない
GTMを基礎から体系的に学習したい
WACA認定マーケティングテクノロジスト講座の受講を予定している
本講座ではMoodle（オンライン学習システム）を用い、オンデマンドで学びます。
お好きな時間と場所でGTMの知識・スキルを習得できます。
分からない点があればMoodle内で随時質問でき、講師が回答します。
■講座内容
第1章 Googleタグマネージャーとは
タグの基本的な考え方から、GTMの仕組みや導入メリット（ワンタグ管理・カスタムイベント・他ツール連携）について学びます。
第2章 GA4で押さえておきたいポイント
GA4のイベントとイベントパラメータの仕組みを理解し、GTMとGA4のどちらで設定すべきかといった判断基準を学びます。
第3章 Googleタグマネージャーの基礎
GTMの導入方法、タグ・トリガー・変数の役割、プレビューやデバッグ、本番公開までの基本的な操作手順を学びます。
第4章 現場で使える基本的な設定レシピ
サンクスページ計測やクリック計測などの基本的な設定レシピを通じて、現場で使える計測方法を学びます。一部ワークでは、実務を想定しデモ環境を用いた設定にも取り組みます。
ご自身でデモ環境を構築する必要があります。マニュアルに従い必ずご準備ください。
■受講にあたってのご案内
本講座は、マーケティングテクノロジスト認定講座【WACA公式】（2日間講座）の修了認定を受けるために、修了しておくべき必須講座のひとつです。
マーケティングテクノロジスト認定講座とは
上級GA4およびBigQueryを活用し、事業課題の発見からデータ活用・施策立案までを自走する力を身につける講座です。
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194306
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-gtm/53300/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
マーケティングテクノロジスト認定講座2月
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-gtm/53300/