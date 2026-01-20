カバヤ食品株式会社は、オリジナル玩具菓子『セボンスター』ブランドと小学生ギャル集団「KOGYARU」がコラボした『ルミナスセボンスター コラボver.』を、2026年2月20日（金）より順次発売しますので、お知らせします。また、本製品の発売を記念し、2026年2月20日（金）～28日（土）にSHIBUYA109渋谷店で期間限定『セボンスター』ポップアップストアをオープンします。

当社オリジナルの女児向け玩具菓子ブランド『セボンスター』は、女の子の憧れを具現化したデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子で、日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」に選ばれました※1。1979年の発売以来大切にしてきたキラキラの世界観や、最近では「平成女児カルチャー」ブームを背景に自身の幼少期を思い起こす女性たちの購入も増加しています。

そこで今回は、「平成カルチャー」のひとつとも言える「コギャルファッション」を令和の時代に蘇らせた小学生ギャル集団「KOGYARU」とコラボレーションした『ルミナスセボンスター コラボver.』を発売します。 2022年に発売した『ルミナスセボンスター』は、メッキペンダントと蓄光プレートペンダントのツインタイプで、暗闇で光るという特長を持つ特別な『セボンスター』です。今回、過去4年間に発売した『ルミナスセボンスター』の中から、「KOGYARU」メンバーそれぞれが“推しデザイン”をセレクトし、合計10デザイン5カラーバリエーションの全50種類で展開します。

『セボンスター』はこれからも、キラキラした世界に憧れるすべての女の子に向けて、おしゃれの楽しさを広げていきます。※1：2025年11月3日に発表された日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」の第4位として「平成女児売れ」が入り、その代表的商品として『セボンスター』が選出

＜『ルミナスセボンスター コラボver.』について＞

１．製品特長

■当社オリジナル玩具菓子『ルミナスセボンスター』と小学生ギャル集団「KOGYARU」のコラボレーション■これまでに発売した『ルミナスセボンスター』のデザインの中から、「KOGYARU」メンバーがセレクトしたそれぞれの“推しデザイン”を、10デザイン5カラーバリエーション※2の全50種類で展開※2：カラーバリエーションはゴールド、シルバー、ピンク、ホワイト、パープルの5カラー■メッキペンダントと蓄光プレートペンダントのツインタイプで、蓄光プレートに光をあてると暗闇で光る特別な『セボンスター』

２．製品概要

製品名 ：ルミナスセボンスター コラボver.種類別名称 ：チョコレート（玩具菓子）内容量 ：ペンダント1つ・チョコレート（10g）価格 ：オープン発売日 ：①2026年2月20日（金）ポップアップストア先行発売 ②2026年2月24日（火）全国発売販売エリア・： 全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストア･ドラッグストア等業態

＜『セボンスター』ポップアップストアについて＞

■ストア名 ：セボンスター x KOGYARU 渋谷109ポップアップストア■日程 ：2026年2月20日（金）～28日（土） ※カリスマ店員「KOGYARU」来店…2026年2月21日（土）～22日（日） 詳細はKOGYARU公式SNSより発信■場所 ：SHIBUYA109渋谷店 地下2階 （東京都渋谷区道玄坂2丁目29－1） ■営業時間 ：10:00-21:00 ※SHIBUYA109渋谷店の営業時間に準じる■販売アイテム：『セボンスター』、『ルミナスセボンスター コラボver.』、 『キラキラコーデセボンスター』、『ドリーミーセボンスター』 『セボンスター』前髪クリップ、リップクリーム など

＜参考：KOGYARUについて＞

日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、現在は全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。

https://kogyaru.jp/https://www.instagram.com/kogyaru_official/https://www.tiktok.com/@kogyaru_officialhttps://www.youtube.com/@KOGYARU_official

＜参考：『セボンスター』について＞

製品名 ：セボンスター種類別名称 ：チョコレート（玩具菓子）内容量 ：ペンダント1つ・チョコレート（10g）価格 ：オープン販売エリア・：全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストア･ドラッグストア等業態

https://www.kabaya.co.jp/catalog/sebonstar/https://www.instagram.com/sebonstar_official/