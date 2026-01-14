こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デジタル広告の教科書、最新版にアップデート 基礎知識から設計までを網羅しビジネスの成果を導く人材へ
ウェブ広告マネージャー公式テキスト2026年版を発売しました
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年1月8日、ウェブ広告の基礎から高度な戦略設計までを網羅した『ウェブ広告マネージャー公式テキスト 2026年版』を発売いたしました。ツールの操作指南書としてではなく、次世代のマーケティング・リーダーを育成するため、ウェブ広告に携わる人のキャリアの土台となる、より実務的な内容へとアップデートしています。
初級ウェブ広告マネージャー 認定試験公式テキスト
発行日：2026年1月1日
頁数：346ページ
価格：4400円（税込）
購入：https://x.gd/7QrVK
■主な変更点
AIによる自動化がますます進むウェブ広告の現場で求められるのは、プラットフォームの仕様に左右されず、事業の成果に直結する本質的な計画を立て、実行する能力です。
本テキスト2026年版はページ数および章構成を根本から見直し、より実務的かつ俯瞰的な視点を取り入れました。
人間心理に基づいたコピーライティング、データドリブンな分析手法、市場を構造的に捉えた設計力など、キャリアの土台となる知見を凝縮しました。 2026年2月以降に初級ウェブ広告マネージャー資格合格を目指す方は必携のテキストです。
▼本書をおすすめする方
IT業界のビジネスパーソン 最新の市場動向を構造的に理解し、クライアントへ付加価値の高い提案を行いたい方
一般企業の広告担当者： 自社の予算を適切に運用し、代理店との建設的なパートナーシップを構築したい方
広告代理店の新入社員および教育係： 現場での「即戦力化」と、教育コストの削減を同時に実現したいマネジメント層
経営者・起業家： 広告を「コスト」ではなく「投資」へと変え、事業を加速させるための判断基準を持ちたい方
SNSコンサルタント・フリーランス広報： 投稿案の作成に留まらず、広告を含めたトータルな広報施策の検証と改善サイクルを確立したいプロフェッショナル
■本書の構成
第1章 ウェブ広告の役割とマーケティング基礎
第2章 ビジネスモデル理解とKPI設計
第3章 ターゲットの理解とカスタマージャーニー
第4章 顧客価値から導く訴求コンセプト設計
第5章 広告チャネル選定と配信設計の基礎
第6章 クリエイティブ戦略と競合リサーチ
第7章 計測とレポーティング入門
第8章 ランディングページとCVR向上の基本
第9章 広告運用のリスク＆ルール基礎
第10章 これからのデジタル広告と学習を続けるコツ
■WACA認定 ウェブ広告マネージャー講座とは
初級講座： 広告の仕組みを理解し、デジタルマーケティングの共通言語を習得する
上級講座： 実践的なワークを通じ、具体的なプロモーションプランの立案能力を養う
規定の条件を満たした受講者には「ウェブ広告マネージャー」の認定証を発行いたします。
詳細
https://wad.waca.or.jp/?msclkid=398eb7c2cc8813058abfdea71560939a
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
ウェブ解析士協会事務局
support@waca.or.jp
関連リンク
詳細
https://www.waca.or.jp/news/92010/
電子版購入
https://x.gd/7QrVK
ウェブ広告マネージャーとは
https://wad.waca.or.jp/?msclkid=398eb7c2cc8813058abfdea71560939a
