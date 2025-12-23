ラボ用タンジェンシャルフローろ過装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（使い捨て式装置、再使用式装置）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ラボ用タンジェンシャルフローろ過装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ラボ用タンジェンシャルフローろ過装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のラボ用タンジェンシャルフローろ過装置市場の概要
世界のラボ用タンジェンシャルフローろ過装置市場は、2024年に約9,900万米ドルと評価され、2031年には1億3,000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.0％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策および各国の国際貿易体制の変化を比較し、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。
ラボ用タンジェンシャルフローろ過装置（TFF）は、膜表面を液体が接線方向に流れることを利用して濾過を行う高効率な分離・精製技術です。この方式により膜の目詰まりを最小限に抑え、分離効率と膜寿命を向上させることができます。主にバイオ医薬品、化学分析、材料科学の分野で使用され、タンパク質、核酸、ウイルス粒子、ナノ材料の濃縮・脱塩・分離などに広く応用されています。実験室規模の装置はコンパクトで操作が容易なうえ、多様な膜タイプに対応しており、小規模試料の処理や研究開発用途に適しています。
市場分析の主要ポイント
本レポートでは、2020年から2031年にかけての市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を定量的・定性的に分析しています。地域別、製造企業別、製品タイプ別、用途別の視点から市場を整理し、需要構造の変化や価格動向を明らかにしています。2025年時点における主要企業の市場シェアおよび収益データも提示され、競争構造の把握に役立つ内容となっています。
調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化し、ラボ用タンジェンシャルフローろ過装置の成長潜在性を評価することにあります。さらに、用途別・製品別の将来需要を予測し、技術革新や政策動向が市場に及ぼす影響を分析しています。
主要企業の動向
本市場における主な企業には、Merck Millipore、Sartorius、Koch Membrane Systems、Asahi Kasei、Cytiva、Parker Hannifin、Pall Corporation、Repligen、Alfa Laval、Meissnerなどが含まれます。これらの企業は膜技術やモジュール構造の改良を進め、操作性と信頼性の高い製品を提供しています。
さらに、Cobetter、BEIJING HOLVES BIOTECHNOLOGY、Rocker Scientificなどの新興企業も市場に参入し、低コストかつ高性能なシステムの開発を強化しています。特にバイオ医薬品分野においては、Merck MilliporeやSartoriusが高い市場シェアを維持しており、製品ポートフォリオの多様化と技術支援サービスの充実を図っています。
市場セグメンテーション
ラボ用タンジェンシャルフローろ過装置市場は、システムのタイプ別に「使い捨て型」と「再利用型」に分類されます。使い捨て型は交差汚染を防止し、作業の迅速化やメンテナンスコスト削減が可能で、バイオ医薬品やウイルス精製の研究用途で需要が拡大しています。一方、再利用型は経済性に優れ、大学や研究機関での試験に適しています。
