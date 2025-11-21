株式会社PIVOT（URL：https://pivot.jp/、所在地：東京都港区、代表取締役社長：宮嵜泰成）は、UX/UIデザインを軸に多くの企業と共にデジタルプロダクトや業務システムの改善・開発に携わり、このたび創業25周年を迎えました。これまでの25年間の支援を通じて見えてきた “企業から特によく寄せられるお悩み” に応えるべく、PIVOTは3つの課題テーマに沿った無料相談会を、2025年11月21日～12月19日の期間限定で開催します。課題解決に向けた最初の一歩として、ぜひ本相談会をご活用ください。

“いま多くの企業が直面している３つのテーマ”

ご相談テーマに合わせて、下記3つの相談会をお選びいただけます。

【テーマ①】業務システム／アプリリニューアル相談会

● 使われない業務システム・アプリを立て直したい方へ現場で使いにくいシステムや、ユーザーが離脱してしまうアプリをUXの視点で見直し、“使われる仕組み”への再設計をご支援します。

【テーマ②】UX視点で進めるDX推進相談会

● DXが進まない理由を整理したい方へ DXが進まない背景には、社内の認識のズレや要件整理不足が潜むことが多くあります。リサーチを通じて現場の実態を可視化し、合意形成やプロジェクト推進をサポートします。

【テーマ③】構想を実現に変えるUX設計相談会

● アイデアを検証し形にしたい方へ新サービスや新機能のアイデアについて、「ユーザーに受け入れられるのか」「どう実現すべきか」をUXリサーチやプロトタイプ検証を通して、仮説を体験へと変えるプロセスをご支援します。

■ 相談会概要

・実施期間 ：2025年11月21日～12月19日・所要時間 ：30分（オンライン）・参加費 ：無料・案内ページ：https://pivot.jp/column/25anniversary_campaign/WEBサイトやアプリ、業務システムなどのデジタル施策改善や新規プロダクト開発に課題を抱える企業のご担当者様におすすめです！

■ ご予約方法

下記予約ページより、ご都合の良い時間を選択肢してご予約いただけます。https://outlook.office.com/book/PIVOT253UX@azgjp.onmicrosoft.com/?ismsaljsauthenabled=true

■ 株式会社PIVOT 会社概要

デジタルプロダクトにおける「ユーザーの最高体験」を追求し、WEBサイト、アプリ、システム開発のUXデザインからUI改善、企画・設計、実装、運用までをワンストップで支援しています。組織名： 株式会社PIVOT代表者： 代表取締役社長 宮嵜 泰成設立 ： 2000年11月15日所在地： 東京都港区北青山2-12-31 第三イノセビル3階URL ： https://pivot.jp/

● 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社 PIVOT 広報担当：大場TEL：03-5413-3711 FAX：03-5413-3727 Email：oba@pivot.jp