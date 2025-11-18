株式会社若菜（本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）が運営する漬物専門店「銀座若菜」は、2025年11月17日（月）～11月30日（日）の2週間、JR東日本大宮駅構内・エキュート大宮のイベントスペース「コモレビ広場」にて、期間限定ショップを展開します。冬季限定のお楽しみ「皮付きべったら漬」や、柿と大根の浅漬の絶妙な組み合わせ「なごり柿」など、旬の美味しさを味わう季節の浅漬けが店頭に並びます。また、＜銀座のチーズ＞シリーズからは、おつまみ人気No.1の「チーズの味噌漬」の他に、エキュート大宮先行販売となる「チーズの酒粕漬‐焼きいも‐」などバラエティ豊かなフレーバーを揃えて販売いたします。

なごり柿

銀座若菜の看板商品となる＜フルーツ×大根＞シリーズから、秋冬限定販売の「なごり柿」が登場です。皮付大根と旬の富有柿を、糀を用いてすっきりとした甘酢漬に仕上げています。柿のやさしい甘さとポリポリとした大根の絶妙な組み合わせ。純正の調味料だけを使って仕上げた、季節の人気商品です。商品名： なごり柿価格： 626円 (税込)内容量： 180g賞味期限： 10日 (冷蔵)

サーモンと季節野菜のミルフィーユ漬「華きゃべつ」

昆布締めにした旨味ののったサーモンと、甘玉きゃべつ、千枚かぶらなどの冬野菜をひとつひとつ丁寧に重ねていき、特製の糀床でじっくり漬け込んで熟成させた季節限定のお漬物です。22層に重ねたミルフィーユ状の重ね漬は見た目にも鮮やか、異なる素材を糀がひとつにまとめ上げ、豊かな味のハーモニーを生み出します。前菜に、またワインや日本酒のおともにもぴったりの、冬のごちそう漬物です。商品名： 華きゃべつ価格： 756円 (税込)内容量： 115g賞味期限： 8日 (冷蔵)

選べる美味しさ「銀座のチーズ」シリーズ

北海道産のクリームチーズを特製の味噌床、酒粕床に漬け込んだ＜銀座のチーズ＞シリーズは、味のバラエティ豊かに7種類を販売。定番のチーズの味噌漬、酒粕漬の他に、いぶりがっこ入り、奈良漬入りなど様々な味わいを楽しめます。

エキュート大宮先行販売！「チーズの酒粕漬‐焼きいも‐」

今回の催事では、エキュート大宮先行販売で「チーズの酒粕漬-焼き芋-」をご用意しました。吟醸酒粕とみりん粕を合わせた特製粕床で漬け込んだ酒粕チーズに、甘味の強い紅はるかの熟成芋をたっぷりゴロゴロと混ぜ込んでいます。ねっとりとした焼き芋の甘味と、酒粕チーズのきりりとした風味が絶妙の、プレミアムな大人のデザートです。商品名： チーズの酒粕漬‐焼きいも‐価格： 680円 (税込)内容量： 60g賞味期限： 60日 (冷蔵)

催事情報

期間： 2025年11月17日（月）から11月30日（日）まで場所： JR東日本大宮駅構内 エキュート大宮 中央改札（南）内 コモレビ広場営業時間： 9時30分～21時 ※11月24日（月・振）と11月30日（日）は20時30分まで

銀座若菜について

銀座若菜は、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店です。江戸時代創業の料亭「得月楼」の伝統を受け継ぎ奈良漬の専門店として開業。伝統の技と発酵の漬け床を用い、漬物の生み出す価値を追求してきました。多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信するべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもとに、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開。季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造しています。

会社情報

会社名： 株式会社若菜本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1代表者： 山田耕平設立： 昭和31年2月28日事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売【お客様お問い合わせ先】TEL：0120-54-5611HP：https://www.ginzawakana.com/e-mail：web@wakana.co.jp