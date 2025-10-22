Infineon BTS3405G の代替に、SLKOR のデュアルチャネルパワースイッチ SL3405S はいかがでしょうか
Slkor の SL3405S は、Infineon BTS3405G の魅力的な代替品です。
頑丈で省スペースなローサイド・パワースイッチをお探しですか？
Slkorの SL3405S は、Infineon BTS3405G の魅力的な代替品です。
このSOP8パッケージのICは、2つの独立したチャネルを集積しており、各チャネルはNチャネルパワーMOSFETに、包括的な保護回路（短絡保護、過負荷保護、電流制限、ESD保護、自動再開機能付きサーマルシャットダウン）を組み合わせた構成です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332391&id=bodyimage1】
主な利点は以下の通りです：
省スペース性: デュアルチャネル設計により、シングルチャネルソリューションと比較してPCB実装面積を削減。
高集積度: 複雑なディスクリート回路を単一チップで置換。
堅牢な保護機能: 過酷な自動車および産業環境に対応する内蔵保護機能。
アナログ駆動: 柔軟な制御を提供。
幅広い応用:
リレー（特に自動車用）、ソレノイド、ランプ、その他の抵抗性/誘導性/容量性負荷の駆動に理想的で、ピーク電流が発生する場合にも対応します。デザインを簡素化し、信頼性を向上させましょう。SL3405Sは、コンパクトなSOP8パッケージで、強力かつ保護機能を備えたスイッチングソリューションを提供します。
次のプロジェクトの電源設計の準備はできていますか？
当社の全製品ポートフォリオ、技術資料、業界ソリューションについては、https://www.slkoric.com/ でご覧ください。SLKORの先進的な半導体技術が、世界中の自動車、再生可能エネルギー、IoTアプリケーションにおいて、どのように効率化を推進しているかをご覧ください。
SLKORについて:
SLKORは、中国深圳に本社を置く、パワーセミコンダクター分野で急速に台頭している国家認定ハイテク企業です。北京と蘇州に研究開発センターを有し、その中核技術チームは清華大学出身者で構成されています。炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス技術の革新者として、SLKORの製品は、新エネルギー自動車、太陽光発電、産業用IoT、民生家電などで広く使用され、世界中の10,000社以上の顧客に重要な半導体ソリューションを提供しています。
同社は年間20億ユニット以上を供給し、そのSiC MOSFETと第五世代超高速回復SBDダイオードは、効率比と熱安定性において業界の基準を築いています。SLKORは100件を超える発明特許を保有し、2,000以上の製品モデルを提供しており、パワーデバイス、センサー、電源管理ICにわたる知的財産ポートフォリオを継続的に拡大しています。ISO 9001、EU RoHS/REACH、CP65準拠などの認証は、技術革新、リーン生産、持続可能な開発に対する同社の確固たる取り組みを示しています。
配信元企業：Shenzhen Slkormicro Semicon Co.,Ltd.
頑丈で省スペースなローサイド・パワースイッチをお探しですか？
Slkorの SL3405S は、Infineon BTS3405G の魅力的な代替品です。
このSOP8パッケージのICは、2つの独立したチャネルを集積しており、各チャネルはNチャネルパワーMOSFETに、包括的な保護回路（短絡保護、過負荷保護、電流制限、ESD保護、自動再開機能付きサーマルシャットダウン）を組み合わせた構成です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332391&id=bodyimage1】
主な利点は以下の通りです：
省スペース性: デュアルチャネル設計により、シングルチャネルソリューションと比較してPCB実装面積を削減。
高集積度: 複雑なディスクリート回路を単一チップで置換。
堅牢な保護機能: 過酷な自動車および産業環境に対応する内蔵保護機能。
アナログ駆動: 柔軟な制御を提供。
幅広い応用:
リレー（特に自動車用）、ソレノイド、ランプ、その他の抵抗性/誘導性/容量性負荷の駆動に理想的で、ピーク電流が発生する場合にも対応します。デザインを簡素化し、信頼性を向上させましょう。SL3405Sは、コンパクトなSOP8パッケージで、強力かつ保護機能を備えたスイッチングソリューションを提供します。
次のプロジェクトの電源設計の準備はできていますか？
当社の全製品ポートフォリオ、技術資料、業界ソリューションについては、https://www.slkoric.com/ でご覧ください。SLKORの先進的な半導体技術が、世界中の自動車、再生可能エネルギー、IoTアプリケーションにおいて、どのように効率化を推進しているかをご覧ください。
SLKORについて:
SLKORは、中国深圳に本社を置く、パワーセミコンダクター分野で急速に台頭している国家認定ハイテク企業です。北京と蘇州に研究開発センターを有し、その中核技術チームは清華大学出身者で構成されています。炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス技術の革新者として、SLKORの製品は、新エネルギー自動車、太陽光発電、産業用IoT、民生家電などで広く使用され、世界中の10,000社以上の顧客に重要な半導体ソリューションを提供しています。
同社は年間20億ユニット以上を供給し、そのSiC MOSFETと第五世代超高速回復SBDダイオードは、効率比と熱安定性において業界の基準を築いています。SLKORは100件を超える発明特許を保有し、2,000以上の製品モデルを提供しており、パワーデバイス、センサー、電源管理ICにわたる知的財産ポートフォリオを継続的に拡大しています。ISO 9001、EU RoHS/REACH、CP65準拠などの認証は、技術革新、リーン生産、持続可能な開発に対する同社の確固たる取り組みを示しています。
配信元企業：Shenzhen Slkormicro Semicon Co.,Ltd.
プレスリリース詳細へ