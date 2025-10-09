CyberArk、マシン アイデンティティ セキュリティ ポートフォリオを拡張 高度な検出・分析機能により可視性と制御を強化
アイデンティティ カンパニーであるCyberArk＜ https://www.cyberark.com/ja/ ＞（NASDAQ：CYBR＜ https://investors.cyberark.com/investor-overview/default.aspx ＞）は、本日、マシン アイデンティティ セキュリティ ポートフォリオ ＜ https://www.cyberark.com/ja/products/machine-identity-security/ ＞ 全体にわたる新しい検出およびコンテキスト分析機能を発表しました。この機能強化により、セキュリティチームは、拡散している 証明書、キー、シークレット、ワークロードなどを含むマシン アイデンティティを自動的に発見、把握、保護できるようになり、大規模に リスクの低減、コンプライアンス対応の簡素化を実現できます。
● 組織内のマシン アイデンティティの数は人のアイデンティティの82倍
● 複雑化するマシン アイデンティティ セキュリティの課題には、自動検出とコンテキスト分析による対応が不可欠
● CyberArkのプラットフォーム機能強化により、セキュリティチームは企業全体のマシン アイデンティティを容易に発見、管理、保護することが可能に
マシン アイデンティティは、AI利用の拡大とクラウドネイティブ化の加速により、人のアイデンティティの82倍に達しています。その結果、マシン アイデンティティ関連のセキュリティ インシデントが増加しています。CyberArkの調査 ＜ https://www.cyberark.com/ja/state-of-machine-identity-security-report/ ＞ によると、セキュリティリーダーの72%が証明書関連の障害を報告し、50%が侵害されたマシン アイデンティティによるセキュリティ インシデントもしくは侵害を経験しています。手作業のプロセスではもはや対応できず、組織は自動検出とコンテキスト分析を必要としています。
CyberArkのマシン アイデンティティ セキュリティ部門ゼネラルマネージャーであるカート・サンドは次のように述べています。「組織が、証明書のライフスパン短縮化、AIエージェントの台頭、Vaultの分散化、脆弱なソフトウェアサプライチェーンへの対応を迫られる中、マシン アイデンティティ セキュリティ プログラムの実装はますます複雑化しています。この新しい検出、コンテキスト分析、修復機能により、無秩序な分散の抑制、ポリシーの適用、効率的な組織環境の保護に必要な可視性と制御を実現できます。Venafiの買収からわずか1年でこのマイルストーンに到達したことは、業界で最も包括的なマシン アイデンティティ セキュリティ ソリューションを提供するという当社のコミットメントにおける重要な一歩です」
CyberArkの拡張されたマシン アイデンティティ セキュリティ ポートフォリオは、一元化された可視性、自動化されたポリシー適用、そしてコンテキスト分析を提供することで、組織が企業全体のすべてのマシン アイデンティティを監視・保護できるよう支援します。
主な機能強化は以下の通りです：
CyberArk Secrets Hub ＜ https://www.cyberark.com/ja/products/secrets-hub/ ＞
● HashiCorp Vault向けの検出とコンテキスト分析 1; - 分散しているHashiCorp Vaultインスタンスを可視化し、開発者のワークフローを変更することなく企業全体のポリシーコンプライアンスを確保することで、分散しているVaultの管理という重要な課題に対処します。
